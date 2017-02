Muskuļi kā sabiedrotie. Kā Elīna no Baltinavas pārvērta savu ķermeni un dzīvi

Elīna Zelča ir jauniete, kura kardināli izmainījusi gan savu ķermeni, gan dzīvi. Ja agrāk viņai rūpes par ķermeni un fiziskā sagatavotība nav bijusi aktuāla, tad tagad to nevarētu teikt. Elīna stāsta par savu izvēli mainīties.

Elīna nāk no Baltinavas, un bērnībā bijusi teju vai hiperaktīva – labi mācījusies un tvērusi visas iespējas. Kā stāsta pati: "Biju izveidojusi visu varošas meitenes tēlu, vēl nenojautu, ka pati sevi durstu ar adatām kā tādu vudū lelli..."

Elīna pārcēlusies uz Rīgu, jo sākusi tur mācīties, tomēr brīvdienas labprāt devās ciemoties pie krustmātes. Lai īsinātu sabiedriskajā transportā ceļu, viņa lasījusi Ošo grāmatu par ego. "Vienā brīdī tāds kā Niagāras ūdenskritums mani pāršalca – viss, ko esmu veidojusi sevī un ap sevi, ir pilnīgi meli. Neīsta dzīve. Un tajā mirklī to visu aizskaloja asaru upe," stāsta Elīna, piebilstot, ka ar to sācies pārmaiņu periods. "Centos brīvāk airēties pa dzīvi, lai arī laiva šad tad sašūpojās un gribējās to nomainīt pret stabilāku un lielāku kuģi."

Sports ir un būs mana sirdslieta, muskuļi būs mani sabiedrotie, bet turpmāk centīšos attīstīties arī citos virzienos. Elīna Zelča

Elīna stāsta, ka, būdama brīvi domājoša būtne, nav uztraukusies par savu izskatu. "Šķita, ka mana seja varētu visu izglābt, un pret brāļa slēptajiem uzbraucieniem jau biju kļuvusi imūna. Iestāstīju sev, ka mīlu sevi tādu, kāda esmu, un uz kultūristēm-sievietēm skatījos ar saviebtu seju. Ēdu pietiekami daudz, lai uzturētu nemainīgu tauciņu kroku, pārtikai uzmanību ļoti nepievērsu. Jo vairāk ierobežoju sevi, jo dziļākās auzās iebraucu."

Foto: Eva Pričiņa

Pirms diviem gadiem Elīna piereģistrējusies iepazīšanās portālā, un tur satikusi cilvēku, ar kuru pēc neilga laika arī sākusi dzīvot kopā Jelgavā. Viņš iepazīstinājis meiteni ar krosfitu, jo pats jau kādu laiciņu esot ar to nodarbojies, un skeptiski skatījies uz standarta trenažieru zālēm, kas, viņaprāt, attīstījušas estētiskumu, nevis funkcionalitāti. "Pirms tam skrēju, bet nopietnāk savas sporta gaitas uzsāku mazā trenažieru zālītē, kur aprīkojums nekādi neatbilda krosfita prasībām. Mēs – četru cilvēku kompānijā – gandrīz katru dienu mācījāmies, trenējāmies un svīdām kā traki! Katrs treniņš ilga vismaz divas stundas. Kad okupējām zāli, cilvēki turējās no mums pa gabalu, bet, protams, ļoti skatījās – tas pārējiem bija vēl tāds nesaprotams un jauns virziens." Viņa atzīst, ka sākotnēji tas bijis kas pavisam jauns un viņas ķermenis tādai slodzei vēl neesot bijis gatavs. "Protams, ka es biju vārga! Ne tuvu tam, kāda esmu tagad."

Pirms kāda nepilna pusgada, kad testēju savus spēkus līdz maksimumam, vilkmē varēju pacelt 120 kilogramus, ietupties ar 115 kilogramiem. Rokas gan man vājākas, šķiet, ka spiešanā guļus ir tikai kādi 55 kilogrami. Elīna Zelča

Divdesmit divus gadus vecā Elīna skaidro, ka gadījušies arī ne visai patīkami brīži, tomēr tagad viņa tos atceras ar smiekliem. "Ir gadījušies arī ne tik priecīgi mirkļi, lai gan šķiet, ka tagad arī tādus es uztvertu ar smiekliem caur sāpēm. Vienreiz, mācoties pievilkties pie dīvainas konstrukcijas, normāli nokritu uz krusta kaula daļas, nākamajā dienā, kas bija mana dzimšanas diena, kustējos kā sarūsējis robots. Atceros, ka tajā laikā trenējos ļoti intensīvi, un šis bija kā brutāls blieziens man pa seju, lai beidzot attopos un piebremzēju. Tiku atpakaļ uz kājām, maucu tālāk, atkal gandrīz katru dienu."