Narkotikas, nestabila laulība un pēdējā elpa: leģendārās Vitnijas Hjūstones dzīve slavas aizsegā

Ikviens kaut reizi mūžā ir griezis kādu danci vai ar acs kaktiņu pasekojis līdzi viņas aktierprasmei TV ekrānos. Tomēr leģendārās dziedātājas un aktrises Vitnijas Hjūstones slavas aizsegā palika dzīve, kas nebūt nebija kā filmās vai saldākajās mīlas dziesmās. Šoreiz ieskats talantīgās sievietes dzīves likstās.

Dzimusi 1963. gada 9. augustā Ņūdžersijā, Vitnija Hjūstone bija radīta, lai mītu savu priekšteču taciņu un izpelnītos slavu, kļūstot par dziedātāju. Jau no bērna kājas viņa visus apbūra ar savu balss tembru, un 15 gadu vecumā viņa uzstājās arī kopā ar savu māti, cenzdamies iegūt arī savu individuālo iespēju paspīdēt. Aptuveni ap to laiku viņu pamanīja kāds fotogrāfs, kuru savaldzināja Vitnijas dabiskais skaistums. Drīz vien viņa kļuva par visai iecienītu pusaudžu modeli, rotājoties uz tādiem žurnāliem kā "Seventeen". Tomēr, lai arī modeles karjera ritēja samērā veiksmīgi, mūzika viņas sirdi bija iekarojusi daudz spēcīgāk.

19 gadu vecumā, dziedot kādā naktsklubā, viņu pamanīja pārstāvis no "Arista Records", un tūlīt deva iespēju izpausties ar daudz lielākiem apgriezieniem, pārvilinot viņu no gospeļa uz popu.

Astoņdesmit gadu sākumā Vitnija piedzīvoja savu debiju TV ekrānos, parādoties "The Merv Griffin Show" un izpildot dziesmu "Home". Nākamo gadu Vitnija pavadīja, strādājot pie sava pirmā studijas albuma.

Foto: Reuters/Scanpix

1985. gadā klajā nāca arī pirmais Vitnijas albums ar nosaukumu "Whitney Houston". Dziesmu izlase gandrīz tūlītēji kļuva par sensāciju. Nākamā gada laikā viņas singli "Saving All My Love for You" un "How Will I Know" palīdzēja viņai sasniegt topu virsotnes. Turklāt būtiski pieminēt, ka tieši "Saving All My Love for You" nopelnīja Vitnijai "Grammy" balvu. Jaunās dziedātājas uzvaras gājiens turpinājās, jo arī otrais albums "Whitney", kas tika izdots 1987. gadā, apbūra ļaudis. Arī visiem labi zināmā dziesma "I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)" ieguva "Grammy". Pēc tam sekoja arī studijas albums "I'm Your Baby Tonight".

Tajā pašā laikā Vitnija dibināja savu organizāciju, kas sniedza palīdzību bērniem visā pasaulē.

Noteikti jāpiemin arī viņas loma populārajā filmā "Miesassargs" ("Bodyguard), kurā kameru priekšā viņa gozējās ar aktieri Kevinu Kostneru. Tajā gan viņa pārsteidza ar savu labo tēlojumu, gan ar kaverversiju dziesmai "I Will Always Love You", kas kļuva par hitu, iegūstot prāvu čupiņu ar balvām.

Kad 1998. gadā Vitnija nāca klajā ar albumu "My Love is Your Love", kas pēc ilga laika nebija tapis ar mērķi atskaņošanai filmās, iekarot iepriekš sasniegtās virsotnes vairs Vitnija nebija pa spēkam. Tiesa, izpildot singlu "When You Believe" kopā ar Meraiju Keriju animācijas filmai "The Prince of Egypt", Vitnija ieguva "Oskara" balvu.