Nelietot kosmētiku un atzīt, ka viss nav perfekti: Alīsija Kīsa par izvēli būt īstai

Dziedātāja Alīsija Kīsa ir apveltīta ne vien ar brīnišķīgu balsi un veikliem pirkstiem, kas raiti slīd pār klavieru taustiņiem, bet arī spēju būt patiesai – to pierāda gan viņas atklātās dziesmu rindas, gan atklāsmes par mātes lomu, gan arī neraksturīga izvēle šovbiznesa lēdijām, proti, nelietot grimu.

Alīsija dzimusi 1981. gada 25. janvārī Ņujorkā, ASV. Savu mīlestību pret mūziku Alīsija attīstīja jau samērā agri – septiņu gadu vecumā klaviernodarbības bija neatņemama viņas dzīves sastāvdaļa. Mātes nostāja, ka meitai jāpieturas pie iesāktā, rezultējās tajā, ka meitene devās uz prestižu skolu ar mākslas novirzienu, kur savu talantus izkopa vēl perfektāk.

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Alīsijas talants tika novērots jau skolas gados, tāpēc nebija nekāds brīnums, ka drīz vien viņa jau pilnībā pievērsās mūzikai. Izdodot debijas albumu "Songs in a Minor" (2001), Alīsija, šķiet, pārspēja pati sevi, jo to klausīties steidza neprātīgi daudz ļaužu, turklāt bija arī atzinīgi vērtēts no kritiķu puses – ne vien par skanējumu, bet arī par dziesmu vārdu jēgu. 2002. gada "Grammy" balvas pasniegšanas ceremonijā Alīsija mājās devās ar piecām balvām, kas ir vērā ņemams daudzums.

Tomēr, izdodot otro albumu "The Diary of Alicia Keys" (2003), viņa pierādīja, ka tā nebija vien iesācēja veiksme un par viņu neviens tik ātri neaizmirsīs. Jau atkal Alīsija plūca laurus un uz mājām devās ar ievērojamu balvu pulku. Līdzīgs scenārijs bija arī tad, kad dziedātāja nodeva klausītājiem savu trešo studijas albumu, pirmajā nedēļā pārdodot rekordlielu daudzumu ierakstu. Ap šo laiku talantīgā sieviete sāka sadarboties ar dažādiem populāriem mūziķiem, radot tādus hitus kā, piemēram, "Empire State of Mind".

Foto: AFP/Scanpix/LETA

Lai arī nākamais dziesmu izdevums nebija tik veiksmīgs, jau ar sesto albumu "Girl on Fire" (2012), viņa burtiski bija "atpakaļ zirgā". 2016. gadā no apburošās dziedātājas klausītāji sagaidīja vēl vienu albumu.

Alīsija ieguldījums mūzikā ir patiešām vērā ņemams, līdz šim viņa ieguvusi 15 "Grammy" balvas, kas ierindo viņu pirmajā pieciniekā sieviešu kategorijā. "Neizdošanās nav pieļaujama. Es esmu izdzēsusi vārdu "bailes" no savas vārdnīcas, un es uzskatu – kad tu liec bailēm izgaist, tu nevari piedzīvot neveiksmi," teikusi Alīsija.

Foto: AFP/Scanpix/LETA

Tiesa, mūzika vien nav viss, kas saista Alīsiju. Savas karjeras laikā viņa darbojusies kā aktrise, producente, žūrijas locekle šovos, kā arī sarakstījusi pat grāmatas. Noteikti vērts piebilst, ka viņa ir aktīviste un iestājas par labākas pasaules veidošanu, kurā ikviens tiks sadzirdēts un cienīts.