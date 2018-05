Nepatika pret degunu, gandrīz bankrots un virsotņu sasniegšana. Katrīnas Ošlejas stāsts

Uzņēmēja, psihoterapeite, mamma un supervīzore – tās pat nav visas lomas, ko ikdienā ieņem Katrīna Ošleja. Apņēmīga, zinātkāra un spēcīga sieviete, kas nebaidās no izaicinājumiem. Grūti iedomāties, ka kādreiz viņa nav ticējusi savām spējām un jutusies atstumta. Turklāt viņas pašsajūtu bērnībā un viedokli par sevi būtiski ietekmējis viņas deguns.

Jau pavisam drīz, 18. maijā, Katrīna piedalīsies forumā "Līdere", kur stāstīs par to, kas ir autentiskā līderība un kāds ir labs līderis. Gatavojoties forumam, viņa atzīmē, ka situācija mūsu valstī ir pozitīva, jo reti kur Eiropā ir tik daudz sieviešu ar augstāko izglītību un tik daudz sieviešu vadošos amatos. "Daudzas, arī attīstītās, Eiropas valstis vēl joprojām ir tālu no mūsu rādītājiem," viņa noteic, aicinot novērtēt situāciju, kāda ir Latvijā.

Ikdienā Katrīna strādā, lai palīdzētu augt līderiem, uzņēmumiem un veicinātu cilvēku attīstību un sevis izzināšanu. Sarunā ar "Viņa" Katrīna dalās pieredzē par savu ceļu uz līderes lomu un izaugsmi, kas joprojām turpinās.

Lūgta nedaudz pastāstīt par sevi, Katrīna teic: "Tas ir ļoti grūts jautājums, jo man ir ļoti daudz identitāšu. Pirmkārt es esmu uzņēmēja, esmu uzņēmuma "Talentor Latvia" dibinātāja." Uzņēmums nodarbojas ar personāla vadības konsultācijām un personāla atlasi.

Tāpat viņa ir arī koučs, kas strādā ar uzņēmumiem, palīdzot cilvēkiem attīstīties, tikt galā ar izaicinājumiem. Viņas trešā identitāte ir psihoterapeite: "Es praktizēju tieši kā kognitīvi biheiviorālais terapeits." Viņa nosmej, ka tas izklausās ļoti sarežģīti, paskaidrojot, ka tas ietver pārliecību un domu ietekmi uz uzvedību, emociju pasauli un fizisko ķermeni. Terapeita uzdevums ir palīdzēt cīnīties ar neveselīgām un iracionālām pārliecībām, lai cilvēks labāk justos un varētu adekvāti uzvesties.

"Vēl viena mana identitāte ir tā, ka es esmu mamma trīs bērniem," stāsta Katrīna.

Deguns liek justies neglītai un nevarīgai

Tiesa, pārliecība par sevi Katrīnai nav piemitusi vienmēr. "Man bija ļoti zems pašvērtējums, es vispār nedomāju, ka es esmu uz kaut ko spējīga," par to, kāda viņa bija bērnībā un jaunībā, stāsta Katrīna.

"Pusaudžu gados man pat bija tā sajūta, ka es neapprecēšos, bērnu man nebūs, es būšu zinātniece," stāsta veiksmīgā uzņēmēja, "es biju sevi norakstījusi." Savu pārliecības trūkumu Katrīna skaidro ar dažādām komponentēm. "Lai cik smieklīgi tas nebūtu, viens no tiem aspektiem bija mans deguns. Man ir liels deguns, un man bērnībā tika izteiktas piezīmes par to. Man likās, ka es esmu vienkārši nesmuka, un nesmukiem cilvēkiem jau diez ko labi neiet. Es skatījos, ka mums klasē bija smukas meitenes, un viņām gāja labi."

Foto: Privātais arhīvs

Katrīna jutās atšķirīga un mēdza ap sevi pulcēt visus atstumtos. "Laikam jau arī es pati kaut kādā ziņā tā jutos," viņa atzīst. Katrīna tajā laikā rakstīja lugas un iestudēja tās kopā ar domubiedriem, kas jutās līdzīgi viņai. Savu veikumu citiem viņi atrādīja klases vakaros. "Tā bija tāda mana tīrā iniciatīva. Man to neprasīja neviens. Mums vienkārši bija interesanti tādā veidā, un es domāju, ka tā bija tāda pirmā pieredze, kā ir būt līderim."

Deguns ietekmējis arī Katrīnas pašvērtējumu kā sievietei. "Faktiski vīrs mani "izārstēja" no tā, ja tā var teikt. Arī mamma vienreiz teica: "Meitiņ, tavs deguns ir aristokrātu deguns". Tas tikai parāda to, ka mūsu attieksmi pret sevi ietekmē tikai tas, kā mēs domājam par sevi." Viņa noteic, ka, piemēram, par viņas degunu var domāt gan kā par neveiksminieku, gan aristokrātu degunu. "Tev ir iespēja izvēlēties, kā par sevi domāt." Un tas, kā cilvēks par sevi domā, ietekmē arī to, kā viņš attiecas pret dzīvi.