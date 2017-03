No mārketinga speciālistes par fitnesa treneri. Ilzi Štrombergu pārmaiņas nebiedē

Ilze Štromberga ir 28 gadus veca valmieriete un pilna laika mamma, kas pašlaik ir ceļā uz savu mērķi kļūt par fitnesa treneri. Viņa norāda, ka jau kopš bērnības nodarbojas ar sportu – tas ir viņas darbs un vaļasprieks. Ilzei ļoti patīk, ja sports ir viņas ikdiena. Neskatoties uz to, ka fiziskas aktivitātes jau sen ir nozīmīga Ilzes dzīves daļa, viņa atklāj, ka joprojām šajā jomā viņai ir daudz nezināma.

Pašlaik Ilze ir arī viena no Latvijas Bodibildinga, fitnesa un bodifitnesa federācijas realizētā projekta "Fit Model Latvija 2017" dalībniecēm. Viņa norāda, ka dalība projektā ir mainījusi arī viņas pašas pieņēmumus par fitnesu, kā arī iemācījusi daudz jauna. Ilze piebilst, ka tas noteikti palīdzēs piepildīt viņas mērķi, jo sniedz ļoti daudz praktisku zināšanu par to, kas jāzina fitnesa trenerim.

Sports vienmēr ir bijis svarīga manas dzīves daļa

Ilze stāsta, ka sports ir viņas hobijs, arī darbs pirms došanās bērnu kopšanas atvaļinājumā bija saistīts ar šo jomu. Viņa strādāja fitnesa centrā "My Fitness" par struktūrvienības vadītāju. Ilze cer, ka, atgriežoties darbā, viņa varēs strādāt par fitnesa treneri. Tas ļautu sportam kļūt par Ilzes ikdienu un neatņemamu dzīves sastāvdaļu, kā arī atvieglotu rūpes par bērniem, jo ļautu viņai ar bērna tēvu saskaņot darbalaikus tā, lai vienmēr ir kāds, kas pieskata mazos.

Sports arī dod pašpārliecinātību par sevi. Tad tu jūties iekšēji labi, tu jūties ārēji labi, tev liekas, ka tu jau izskaties labi. Ilze Štromberga

"Man patīk, ka sports ir mana dzīves sastāvdaļa," nosaka Ilze, piebilstot, ka fiziskās aktivitātes ir viņas hobijs un ar sportu nodarbojas arī viņas ģimenes locekļi. Sieviete sporto jau kopš bērnības un norāda, ka tas laikam ir ieaudzināts, jo bērnībā sportoja ne tikai viņa, bet arī brālis un māsa. Tas viņai dod enerģiju un spēku. "Sports arī dod pašpārliecinātību par sevi. Tad tu jūties iekšēji labi, tu jūties ārēji labi, tev liekas, ka tu jau izskaties labi."

Atrodoties bērnu kopšanas atvaļinājumā un mācoties par fitnesa treneri, Ilzei neatliek daudz laika sev. Lai parūpētos arī par sevi, Ilze iesaistījās projektā "Fit Model Latvija 2017". "Es esmu pilna laika mamma pašlaik – manai jaunākajai meitai ir gads. Tas ir šobrīd mans primārais. Iestājoties šajā projektā, es atļāvos mazliet laika veltīt arī sev," viņa skaidro. Par dalību projektā Ilze runā ar sajūsmu: "Projekts ir laiks man. Man patīk. Es nāku un smaidu. Citiem tas varbūt liekas grūti, bet man sports vienkārši ir…"

Foto: Sergejs Urbanovičs

Ilze ir pārliecināta, ka ikvienam cilvēkam vajadzētu nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm. Protams, viens izvēlēsies skriet, cits braukta ar velosipēdu vai nūjot, bet vēl kāds regulāri apmeklēs sporta zāli. Jautāta par to, kā saņemties cilvēkiem, kas ikdienā vispār nekustas un nesporto, Ilze neslēpj izbrīnu: "Ir arī tādi, kas nekustās?" Viņa paskaidro, ka visi viņas draugi un paziņas regulāri veic vismaz nelielas fiziskās aktivitātes. "Es nezinu nevienu cilvēku, kas pēc pastaigas svaigā gaisā vai skriešanas justos slikti," piebilst Ilze.

Sekot aicinājumam var jebkurā vecumā

Neskatoties uz to, ka sports Ilzes dzīvē jau sen ieņem ļoti nozīmīgu lomu, tikai pirms dažiem gadiem viņa saprata, ka ar to vēlas saistīt savu karjeru. Sieviete ir ieguvusi augstāko izglītību mārketingā. Strādājot sporta centrā, viņa saprata, ka tā ir joma, ar ko viņa vēlas saistīt savu dzīvi. Ilze atklāj, ka nav tik būtiski, kādā amatā, bet, lai tas ir saistīts ar vietu, kur cilvēki sporto. "Strādāju šeit un sapratu – jā, šī ir mana īstā vieta. Vieta, kur cilvēki nāk sportot, ir mana īstā vieta."

Foto: Privātā arhīva foto

"Zinu to sajūtu, kā tas ir, kad tu pēc treniņa nāc mājās. Tas gandarījums. Man nav pēc nevienas citas lietas tāda gandarījuma, kā pēc laba treniņa," paskaidro Ilze. Strādājot sporta klubā, viņa saprata, ka vēlas kļūt par treneri. "Kaut kādā brīdī tas sāka kļūt par mani sapni. Tad likās, ka nē, varbūt man to vajadzēja jau daudz ātrāk sākt darīt, jo man jau ir 28 gadi. Visu laiku atliku… Tagad man ir iespēja uz 30 gadiem. Nu kāpēc ne? Tu jebkurā vecumā vari darīt to, kas tev patīk, nu vienkārši pamēģināt. Ja man visu laiku iekšā sēdēja, ka man to vajag, tad es tagad to vienkārši izpildu."

Viņa uzsver, ka ikviens cilvēks var realizēt savus sapņus neatkarīgi no sava vecuma. Pabeidzot vidusskolu, Ilzei nebija pilnīgas pārliecības par to, ko viņa vēlas darīt. Tagad viņa zina un rīkojas, lai to realizētu.

Kaunējās no nodarbībām trenažieru zālē

Ilze atklāj, ka, neskatoties uz to, ka viņa ar sportu nodarbojas jau kopš agras bērnības, tas joprojām iemāca viņai daudz jauna un liek pārvarēt dažādas bailes. Viņa norāda, ka ar vairākiem izaicinājumiem jau ir saskārusies, piedaloties projektā "Fit Model Latvija 2017", jo tā dalībniecēm ir ne vien jātrenējas un jāmācās par savu uzturu, bet arī jāpozē kameras priekšā.

"Tā ir iziešana no savas komforta zonas. Es arī neesmu pieradusi stāvēt, pozēt peldkostīmos, sevi rādīt. Tas nav tik viegli, kā no malas izskatās. Mani nebiedē ne smagi treniņi, ne regulārais režīms, bet ir bailes no tās visas pozēšanas, augstpapēžu kurpēm." Ilze arī norāda, ka pozēšana ir fiziski grūta, jo tās laikā ir jāsasprindzina visi muskuļi.

Foto: Sergejs Urbanovičs

Tāpat viņa ir pārvarējusi savas bailes no trenažieru zāles, kur iepriekš viņa nebija darbojusies: "Man šķita, ka tas ir puišu gals, kur tiek cilāti smagie svari." Ilze atklāj, ka viņa kautrējusies izpildīt vingrojumus trenažieru zālē, jo nezināja, kā to darīt, un domāja, ka citi zālē esošie smiesies par viņas zināšanu trūkumu. Tagad viņa ir apguvusi, kā vingrot pareizi, un, iespējams, jau pēc pāris mēnešiem viņa palīdzēs arī citiem pārvarēt savas bailes no kādām fiziskajām aktivitātēm.

Ilze iesaka ikvienam, kas vēlas kaut ko darīt savas veselības labā, pievērsties fiziskām aktivitātēm. Ja nezini, no kura gala sākt, sameklē treneri vai kādu cilvēku, kas palīdz saprast, ko un kā darīt, īpaši tas attiecas uz tiem, kas vēlas apmeklēt sporta zāli. "Man arī no sākuma bija kauns, jo domāju, ka daru nepareizi. Man šķita – ko citu padomās, ka es nepareizi kāju cilāju. Ja tu zini, ka tu dari pareizi, tad tev nav arī kauna citu priekšā un tu jūties ērti. Tāpat ir svarīgi izvirzīt mērķus un izveidot plānu to sasniegšanai. Nekādas burvju formulas, kā notievēt un uzlabot savu veselību jau nav," piebilst Ilze.