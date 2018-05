No piņķerīgas bērnības līdz pasaules slavai: mūžam jaunā popa dieviete Šēra

Popa dieviete ar neizmērojamu pieredzi mūzikā, kino un dzīvē. Tā ir populārā amerikāņu dziedātāja Šēra, kas, neraugoties uz cienījamiem gadiem, vēl joprojām apbur ar savu šarmu. Turpinot rakstu sēriju "Sievietes vēsturē", piedāvājam ieskatu spilgtās skatuves mākslinieces dzīvē.

Šēra jeb īstajā vārdā Šerilina Sarkisjana dzimusi 1946. gada 20. maijā Kalifornijā, ASV. Šēra augusi radošā vidē – starp modelēm un dejotājiem –, kur, varētu teikt, nebija nekādas stabilitātes. Ja brīdi baudīta lepna dzīve, tad jau citā mirklī trūcīgo apstākļu dēļ Šēra bijusi spiesta apmesties bērnunamā vai uz skolu iet ar gumiju apvilktos apavos, lai nenokristu zoles. Kā teikusi pati dziedātāja: "Tā bija dīvaina dzīve." Reiz māte teikusi, ka vēlētos, lai vismaz Šērai nākotnē ir stabila dzīve, tomēr tas jaunajai meitenei nebija pa prātam – viņa jau no mazotnes zinājusi, ka ir radīta skatuvei un vēlas būt slavena, lai arī kāda būtu šīs vēlmes cena.

Foto: Vida Press

Jau bērnībā apgrozījusies radošā vidē, 16 gadu vecumā viņa pameta vidusskolu un pārcēlās uz Holivudu cerībā izdzīvot savu sapni. Tur arī viņa sastapa Soniju Bono, ar kuru izveidoja profesionālu sadarbību un 1964. gada 27. oktobrī arī iestūrēja laulības ostā.

Dzirkstošais duets cītīgi strādāja un pasauli pārsteidza ar dažādiem hitiem, piemēram, "I Got You Babe". Tomēr paralēli šiem darbiem Šēra pieteica sevi arī kā solo mākslinieci, izdodot arī tādu singlu kā "Bang Bang (My Baby Shot Me Down)".

Paplašinot savu teritoriju, radošā ģimenīte ar humora raidījumu "The Sonny and Cher Comedy Hour" nokļuva televīzijā. Lai arī ekrānos šķita, ka starp abiem virmo īpaša mīlestība, otrpus ekrāniem viss bija daudz sarežģītāk, un drīz vien abi pašķīrās, neraugoties uz to, ka Šēra pasaulē bija laidusi savu pirmdzimto.

Aizgājuši katrs savu ceļu, galvenokārt sarežģīto līguma noteikumu dēļ, kas viņu vēl vienoja ar Soniju Bono, Šēra nespēja kādu laiku izpausties mūzikā. Tomēr radošā personība uzņēmās pāris modeles darbiņu un turpināja darboties televīzijā pati ar savu šovu. Lai arī varbūt šovā viņa atšķirībā no agrākajiem laikiem bija viena, skatuves māksliniece tāda nebūt nebija privātajā dzīvē – jau tajā pašā gadā viņa apprecējās ar mūziķi Gregu Almanu.

Runājot par attiecībām ar Gregu, tās nudien bija vētrainas. Jau pāris dienas pēc apprecēšanās pāris pašķīrās, bet drīz vien salaba un 1976. gadā pasaulē sveicināja dēlu. Tomēr arī tas nespēja abus mūžīgi noturēt kopā, un pēc pāris gadiem pāris izšķīrās, aizsākot Šēras "brīvās meitenes" gadus un vētraino mīlas tango ar vairākiem partneriem. Kā reiz skaidrojusi pati radošā personība: "Meitene var gaidīt savu īsto vīrieti, tomēr tas nenozīmē, ka tikmēr viņa nevar pavadīt brīnišķīgu laiku ar visiem nepareizajiem."

Foto: AFP/Scanpix/LETA

Astoņdesmitie gadi Šēras dzīvē ienesa jaunas vēsmas, izvēloties izmēģināt spēkus kino pasaulē. Piedalījusies filmā "Come Back To The Five & Dime Jimmy Dean, Jimmy Dean" (1982) un ieguvusi lieliskas atsauksmes, drīz vien viņa gozējās jau blakus Merilai Strīpai filmā "Silkwood" (1983), iegūstot "Oskara" nomināciju. Šēra pārsteidza ar vēl pāris lieliskām filmām, līdz, pateicoties filmai "Moonstruck" (1987), ieguva savu pirmo un arī līdz šim vienīgo "Oskara" balvu.

Arī Šēras muzikālā karjera nestāvēja uz vietas. Viņa aktīvi darbojās pie albumu izdošanas. Un, jāteic, par vienu no zīmīgākajām dziesmām kļuva "Believe", pārvēršot Šēru par īstenu popa un deju mūzikas dievieti. Karjeras laikā Šēra izdevusi 25 studijas albumus, pēdējo reizi fanus ar šādu dziesmu izlasi priecējot 2013. gadā. Šēra vēl joprojām uzstājas, liekot prātot par viņas jauneklīguma noslēpumu un enerģijas avotu.

Foto: Vida Press

Atskatoties uz karjeru kopumā, nevarētu teikt, ka Šēras profesionālais ceļš vienmēr ir bijis spožs un viņa allaž atradusies slavas starmešu gaismā. Arī tad, kad piedzīvojusi neveiksmes un radošās krīzes, viņa spējusi piecelties un atdzimt kā fēnikss no pelniem. Šēra teikusi – ja kādreiz viņa nonākusi šādā strupceļā, viņa vienkārši pagriezusies un gājusi citā virzienā. Taču pats svarīgākais ir griba nepadoties, ko viņa arī spējusi saglabāt un uzskata par vienu no savām lieliskākajām īpašībām. Reiz, atskatoties uz padarīto, Šēra teikusi: "Es vēlētos, kaut vienmēr būtu darījusi to, kam patiešām ticu. Jo, kad tā ir bijis, mana dzīve bijusi daudzreiz vienkāršāka."



Raksta tapšanā izmantota informācija no "Biography", "Hello Magazine", "Vanity Fair", "Imdb".