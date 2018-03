No trūcīgas bērnības uz slavas spozmi: stilīgā trīs bērnu māte Sāra Džesika Pārkere

Aktrise Sāra Džesika Pārkere vairumam ļaužu saistās ar seriālu "Sekss un lielpilsēta" un Keriju Bredšovu. Un varētu teikt, ka viņa savā ziņā ir ļoti līdzīga savam populārākajām atveidotajam tēlam, bet tajā pašā laikā – tik ļoti atšķirīga. Šoreiz par godu Pārkeres dzimšanas dienai, kas atzīmējama 25. martā, piedāvājam ieskatu radošās personības dzīvē.

Sāra Džesika Pārkere dzimusi 1965. gada 25. martā. Viņa augusi visai kuplā ģimenē – Pārkere bijusi ceturtā no astoņām atvasēm. Tiesa, bērnība Pārkerei nav bijusi pārbagāta – ģimene dzīvojusi salīdzinoši nabadzīgi. Pārkere stāstījusi, ka bijuši laiki, kad ģimene nav, piemēram, atzīmējusi Ziemassvētkus vai ir bijušas dienas, kad mājās nav bijusi elektrība, tomēr viņa neko no piedzīvotā nemainītu. Tieši tāpēc arī Pārkere ar pirmo nopelnīto naudiņu palīdzējusi ģimenei un tieši šī sajūta iedvesmojusi strādāt vairāk.

1976. gadā viņa ieguva savu pirmo lomu Brodvejas izrādē "The Innocents". Talantīgā pusaudze turpināja iesākto un pierādīja sevi šajā radošajā industrijā, cik vien bija iespējams.

Foto: EPA/LETA

Kino debija Pārkerei bija 1979. gadā, piedaloties filmā "Rich Kids". Pēc tam, gozējoties dažādās filmās, tīņu aktrise lēnām nostabilizējās un pamazītēm ieguva skatītāju simpātijas. Deviņdesmitajos gados Pārkere piedzīvoja pārmaiņas – pierādot sevi ne tikai pusaudžu lomās, bet arī pieaugušo. Jāizceļ dalība tādās filmās kā "L.A. Story" (1991), "Honeymoon in Vegas" (1992), "Miami Rhapsody" (1995), "The First Wives Club" (1996), Mars Attacks! (1996) un citās.

Tomēr par zvaigzni viņa kļuva 1998. gadā, iegūstot galveno lomu visiem pazīstamajā seriālā "Sekss un lielpilsēta". Seriālā viņa atveidoja Keriju Bredšovu, kura kopā ar savām draudzenēm izdzīvo dažādas situācijas un mīlas virpuļus, par kuriem vēlāk Kerija raksta savā slejā. Pārkere par šo lomu gadu gaitā ieguvusi septiņas "Zelta globusa" nominācijas, no kurām arī četras ieguvusi. Seriāls aizvadīja sešas sezonas, bet pēc tā noslēguma aktieri vienojās divās tematiskās filmās.

Foto: AP/Scanpix/LETA

Gadu laikā aktrise parādījusies dažādās filmās, seriālos un projektos, gan kā aktrise, gan producente, vēl joprojām aktīvi turpinot savu karjeru. Šobrīd aktrise lūkojama arī seriāla "Divorce", par kuru izpelnījusies arī vienu "Zelta globusa" nomināciju.