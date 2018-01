No vienkāršas meitenes par prinča izredzēto. Hercogienes Katrīnas romantiskais stāsts

Kembridžas hercogiene Katrīna un Lielbritānijas prinča Viljama sieva ir viena no pēdējā laikā apspriestajām personībām, kam dzeltenā prese seko šķiet teju visur. Lielo uzmanību hercogiene izpelnījusies ne tikai savas personības, bet arī precību ar Viljamu dēļ. Atzīmējot viņas dzimšanas dienu, piedāvājam iepazīties ar stāstu, kā no vienkāršas meitenes viņa kļuva par prinča izredzēto un pat vienu no zināmākajiem cilvēkiem pasaulē.

Hercogiene ir liela mākslas mīļotāja – ar to saistītas gan viņas studijas, gan darba pieredze. Arī pašlaik viņa iesaistās labdarības projektos, kas darbojas mākslas pasaulē, kā arī atbalsta bērnus un jauniešus, kas cieš no dzīvībai bīstamām, smagām slimībām, atbalsta labdarību, kas palīdz cilvēkiem atbrīvoties no atkarībām, un iesaistās citos projektos. Bet par visu pēc kārtas! Katrīna Elizabete Midltone dzimusi 1982. gada 9. janvārī Berkšīrā, Lielbritānijā, šodien svinot savu 36. dzimšanas dienu. Keita, kā viņu labskanīguma pēc mēdz dēvēt, ir vecākā no trim bērniem – viņai ir jaunākā māsa Filipa, kas mīļi tiek dēvēta par Pipu, un brālis Džeimss. Foto: Vida Press Koledžā jaunā Keita koncentrējās uz ķīmiju, bioloģiju un mākslu, tomēr nekur neizpalika arī viņas interese par sportu, dodoties izkustēties tenisā, hokejā, netbolā un vieglatlētikā. Pēc tam Keitas ceļi veda uz universitāti, kur viņas studiju lauciņš bija mākslas vēsture. Arī te Keita izrādīja savu atlētiskumu, spēlējot universitātes komandā hokeju. Jāpiebilst, ka tieši universitāte bija tā vieta, kur Keita pirmo reizi sastapās ar princi Viljamu. Tomēr, atgriežoties pie pašas Keitas un viņas interesēm, noteikti vērts piebilst, ka viņu aizrauj arī, piemēram, fotogrāfija – lielā mērā tas bija viņas lauciņš, kad viņa strādāja veiksmīgajā ģimenes uzņēmumā "Party Pieces", radot svētkus citiem. Jāteic, ka lielā mērā Keitas stāsts tomēr saistās ar princi Viljamu un britu karaļnamu, tāpēc ķersimies pie ragiem abu iepazīšanās stāstam.

