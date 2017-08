Pamest Ukrainu dejas dēļ. Ļesja par astoņiem iespaidu un piedzīvojumu pilniem gadiem Latvijā

Agrāk Ļesja Bogačova par savām mājām sauca Ukrainu, bet jau gandrīz astoņus gadus viņa dzīvo šeit. Uz Latviju 18 gadu vecumā viņu pamudināja pārcelties kaislība pret sporta dejām, bet arī tad, kad profesionālas dejotājas karjeru noslēdza, viņa neatgriezās atpakaļ. Par savu ceļu uz tālo zemi, valodas apgūšanu pašmācības ceļā un citiem dzīves pārbaudījumiem stāsta pati Ļesja.

Ļesja savu dzīvi nopietnā līmenī bija saistījusi ar profesionālajām sporta dejām. Tomēr ar savu deju partneri Ukrainā pašķīrusies, kā rezultātā viņai nācies meklēt citu. Sieviete teic, ka partneri nebūt nav viegli atrast: "Jo augstāks ir tavs dejošanas līmenis, jo grūtāk atrast sev piemērotu partneri. Tas ir pat grūtāk, nekā atrast mīļoto cilvēku. Jums tāpat ir jābūt raksturu sakritībai, lai varētu strādāt kopā, jums ir jābūt kopīgiem mērķiem karjerā, bet vēl jābūt vienam deju līmenim un kopā jāizskatās labi vizuāli – augums, svars ir nozīmīgs."

Līdz ar to piemērotāko partneri nācies meklēt ne tikai Ukrainā, bet arī ārpus valsts robežām. Atradusi datubāzē potenciālo partneri un ieguvusi treneru atbalstošo lēmumu, Ļesja aicinājusi puisi no Latvijas uz Ukrainu, lai abi pārbaudītu arī savu saderību dzīvē. Abiem tika dota zaļā gaisma, un Ļesja, pametot dzīvi Ukrainā, devās pretī piedzīvojumiem uz Latviju.

"Citas izejas nebija – braukāt turpu šurpu, pirmkārt, ir ļoti dārgi. Otrkārt, no tā var daudz ko zaudēt sportiskajā karjerā – vispirms tie ir spēki, ko zaudē, nemitīgi pārbraucot no vienas vietas uz otru, bet ir vajadzīgs arī viens cilvēks, treneris, kurš seko tavai izaugsmei, jo uzņemties atbildību pilnībā uz sevi ir grūti," skaidro aktīvā sieviete. Viņa teic, ka lēmums par to, ka viņa pārcelsies uz Latviju, nevis partneris uz Ukrainu, licies pašsaprotams. "Viss, kas saistīts ar dejošanu, Latvijā ir daudz lētāks. Piemēram, aizbraukt uz sacensībām – sēdies mašīnā un brauc uz Lietuvu, Igauniju, pat Poliju, bet no Ukrainas katrs lidojums ir ļoti dārgs. Turklāt šeit ir arī laba Latīņamerikas deju skola. Nebija runas par to, ka dzīvosim Ukrainā," piebilst Ļesja.

Foto: Privātais arhīvs

Vaicāta par to, ko par izvēli pārcelties uz svešu zemi teica tuvinieki, viņa saka tā: "Īstenībā tas bija ģimenes lēmums. Man bija 18 gadu – patiesību sakot, vēl bērns. Dejošanā ir arī diezgan daudz jātērē, tāpēc finansiāli es biju atkarīga no savas ģimenes, tāpēc tas, protams, bija kopīgs lēmums. Godīgi sakot, jau meklēt partneri ārzemēs – tas bija ģimenes lēmums. Man ir vislabākā ģimene, kas mani atbalsta vienmēr un jebkurā situācijā!"

Ļesja stāsta, ka ar ģimeni uztur ciešu kontaktu un ikdienā ļoti daudz sazinās. "Man ir visai interesanta ģimene. Mana tēta mamma dzīvo Habarovskā, Krievijā, kur Krievija gandrīz robežojas ar Ķīnu, vecāki šobrīd pārsvarā dzīvo Vjetnamā, jo tētim tur ir biznesa projekti, bet mana māsa tagad jau ilgu laiku dzīvo Amerikā. Mammas vecāki dzīvo Ukrainā. Mēs esam pa visu pasauli izkaisīti. Bet, neskatoties uz to, mēs visi uzturam kontaktus, pateicoties tehnoloģijām, tāpēc nav tādas sajūtas, ka es būtu kaut kur tālu prom."

Ļesja skaidro, ka ar tuviniekiem cenšas satikties pēc iespējas biežāk. Šobrīd ar māsu sanāk satikties divreiz gadā, ar vecākiem trīs, bet vecvecākiem reizi gadā. "Jā, mēs netiekamies tik bieži, kā gribētos, bet visi sazināmies un zinām, kas notiek otra dzīvē," piebilst jauniete.