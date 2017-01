Panākt 'saldās dzīves' efektu: skaistuma blogere Maija par to, kā trūkst pašmāju sievietēm

Mūsdienās modes un skaistuma industrija ir pārkāpusi biezu, reklāmām pārpildītu žurnālu lapu robežas, un to, kā savā ikdienā ieviest saldās dzīves elementus, varam uzzināt ne tikai televīzijas raidījumos, bet arī modes blogeru radītajos "YouTube" kanālos, kas pilda tiešsaistes modes žurnālu funkcijas un ir iemantojuši daudzskaitlīgu sekotāju auditoriju. Viena no populārākajām pašmāju skaistuma un dzīvesstila blogerēm ir Maija Armaneva, stiliste un "MAAS Coats" radošā direktore, kura portālam "Woman" atklāja sociālo tīklu pārvaldīšanas noslēpumus un dalījās pārdomās, kādēļ, viņasprāt, Latvijas sievietes nespēj sacensties ar stila ikonu statusu iemantojušajām itālietēm un francūzietēm.

Maija ir ļoti neparasta un daudzpusīga personība. Kā gan citādi lai izskaidro to, kādēļ meitene pēc Teoloģijas fakultātes beigšanas, kur studēja ivritu un sengrieķu valodu, ieguva darbu kompānijā "Microsoft", bet pēc tam nolēma iegūt otru augstāko izglītību skaistumkopšanas sfērā un kļuva par personīgo stilisti?

Vēl viens interesants Maijas karjeras pavērsiens bija lēmums veidot savu blogu. Kā atklāj pati raksta varone, no finansiālā viedokļa tas ir bijis pareizs lēmums, pat neņemot vērā faktu, ka blogs ir orientēts uz visai kaprīzo 30+ mērķauditoriju.

Daudzi uzskata, ka dzīvesstila vai skaistuma blogu saturu piepilda vien glītas bildītes, kas mijas ar vairāk vai mazāk uzkrītošu reklāmu. Pastāsti, ar ko tad patiesībā nodarbojas blogeri un kāda ir viņu ikdiena?

Blogera diena sākas agri. Ja vēlies būt veiksmīgs blogeris, tad jārēķinās, ka tas ir smags darbs pilnvērtīgas darba dienas garumā. Piemēram, es ceļos jau sešos no rīta un jau pēc mirkļa "ienirstu" internetā. Kamēr mēs guļam, modes pasaulē jau ir notikušas neskaitāmas izmaiņas. Ir jāspēj izsekot milzīgam informācijas apjomam, lai vēlāk to pārdomātu, izanalizētu un atsijātu, ar ko vērts padalīties savā blogā. Tad es pārbaudu savu statistiku sociālajos tīklos. Ja lasītāju un sekotāju aktivitāte šķiet pārāk zema, vai nu vajag steidzami ievietot kādu jau iepriekš sagatavotu fotogrāfiju, vai arī izdomāt interesantu un auditorijai tīkamu publikāciju. Es lielākoties strādāju divās platformās "Instagram" un "YouTube", bet jāņem vērā, ka katrai no tām ir sava specifika un nianses.

Kāda ir tavu panākumu atslēga? Šobrīd pasaulē ir neskaitāmi daudz modes blogeru, bet ne visiem, ja vien viņi nav slaveni aktieri, politiķi vai dziedātāji, izdodas piesaistīt miljoniem sekotāju.

Es savu blogu uztveru kā projektu. Un jebkurā projektā tev ir jāzina, kādēļ tu dari to, ko dari. Jāzina, kāds ir mērķis, ko vēlies sasniegt, un jau pirmsākumos jāizvēlas mērķauditorija, ko vēlies uzrunāt. Liela nozīme ir arī bloga un "Instagram" konta saturam, tai skaitā arī vizuālajam – visam jābūt detalizēti pārdomātam un izpildītam vienotā stilā. Bloga saturā nav nemaz tik viegli panākt viegluma un "saldās dzīves" efektu, kurš tā patīk cilvēkiem. Cilvēki nevēlas skatīties kāda pelēko ikdienu atainojošas bildes, negrib redzēt, kā es sēžu pie galda un rakstu plānus, dodos uz pārrunām vai epilēju kājas. Cilvēki ir noguruši, viņiem ir vajadzīgs gaisīgi un viegli noformēts skaistums, salikumā ar noderīgu informāciju.

Kāda tavā skatījumā ir blogeru loma? Vai būtu pareizi jūs dēvēt par interneta progresīvajiem pārdošanas aģentiem?

Blogeri nav reklāmas vai pārdošanas aģenti. Mēs drīzāk esam neatkarīgie eksperti, savdabīgi informācijas "filtri", kuri palīdz izvēlēties, ar savu vārdu galvojot par konkrētu produktu kvalitāti. Es sevi izjūtu kā patērētāju un ražotāju savienojošo elementu.

Pēdējā laikā jūtu, ka blogerus sāk uztvert nopietni. Mūsu nodarbošanās ļauj ne tikai nopelnīt naudu, bet arī ietekmēt sabiedrības viedokli.

Atšķirībā no pasaulē valdošajām tendencēm, Latvijas modes un skaistumkopšanas blogerus var saskaitīt, ja ne uz vienas, tad uz abu roku pirkstiem gan. Vai tu izjūti konkurenci?

Es necenšos ne ar vienu konkurēt, man ir koleģiāla attieksme pret pārējiem šīs nozares darboņiem. Bet diemžēl ne visi blogeri pret šo jautājumu izturas vienādi. Es ļoti labprāt vēlētos sadarboties ar kādu no vietējiem vai ārzemju kolēģiem, kopīgiem spēkiem radot interesantu, interaktīvu projektu, kas varētu patikt mūsu lasītājiem. Šobrīd aktīvi meklēju iespējamos sadarbības partnerus.

Atšķirībā no lielākā vairuma modes blogeru, kuri izvēlējušies uzrunāt jauniešus, tavs blogs ir veltīts 30+ auditorijai, kas ir visai izvēlīga un mazāk elastīga pret dažādām pārmaiņām un jaunievedumiem.

Es, protams, mīlu visus savus lasītājus un esmu gatava vajadzības gadījumā katram veltīt savu laiku un uzmanību, bet tā izveidojies, ka pamatā mana auditorija ir cilvēki, kuri vecāki par 30 gadiem. Es šo nišu esmu izvēlējusies apzināti, jo mums ir maz blogeru, kuri uzrunā konkrēto auditorijas daļu. Mani sekotāji lielākoties ir sievietes un vīrieši, kuri, ieraugot blogā jauna produkta attēlu un informāciju, dodas uz veikalu un nopērk to, atšķirībā no padsmitniekiem, kuri zem viņiem tīkama raksta vienkārši ieliek sirsniņu, puķīti vai smaidiņu. Pieaugušie sekotāji uzticas manam viedoklim un pieredzei skaistumkopšanas, modes un stila sfērā.

Šī atgriezeniskā saikne man sagādā vislielāko gandarījumu, jo tā apliecina, ka tas, ko daru, cilvēkiem ir vajadzīgs, viņi man uzticas, tātad – es esmu uz pareizā ceļa. Maija Armaneva

Reizēm pat veikalos pārdevējas man stāsta, ka klienti mēdzot telefonā rādīt manā blogā izvietotās bildes, lai paskaidrotu, ko tieši vēlas iegādāties. Mani lasītāji visai bieži arī man atsūta bildes, kurās redzami viņu jaunie pirkumi, ko iedvesmojuši mani ieteikumi. Šī atgriezeniskā saikne man sagādā vislielāko gandarījumu, jo tā apliecina, ka tas, ko es daru, cilvēkiem ir vajadzīgs, viņi man uzticas, tātad – es esmu uz pareizā ceļa.

Tagad parunāsim par vēl kādu tavas darbības virzienu. Kā tu kā stiliste vērtē Latvijas sievietes? Kādēļ, piemēram, itāliešu un francūziešu izsmalcinātā gaume un stila izjūta ir zināma visā pasaulē, un kā trūkst pašmāju sievietēm?

Daudzām Latvijas sievietēm trūkst pašpārliecības un, lai cik banāli tas arī neskanētu, – arī laika, ko veltīt sev. Daudzas dāmas uzskata, ka došanās pie stilista ir tāda kā savdabīga atzīšanās savā nekompetencē. Rietumos cilvēki šīs lietas uztver daudz vienkāršāk. Bieži vien profesionāļi tiek pieaicināti kaut vai tādēļ, lai palīdzētu pārskatīt un sašķirot garderobi.

Runājot par garderobi, cik un kādiem apģērba gabaliem, tavuprāt, jābūt vidējās statistiskās sievietes garderobē, lai ar to palīdzību varētu radīt apģērbu komplektus visiem dzīves gadījumiem?

Garderobes pamatā ir jābūt aptuveni 10 bāzes lietām:

gaišam kreklam;

zīmuļveida svārkiem;

melnām biksēm;

klasiskiem tumšiem džinsiem;

pagarinātai jakai;

žaketei;

melnai kokteiļkleitai;

miesaskrāsas augstpapēžu kurpēm;

klasiskam putekļu mētelim;

zempapēžu baletkurpēm.

Bet vissvarīgākais faktors nav ne izskats, ne apģērbs. Ja sieviete sevi ciena un kopj sevi, tad pat visvienkāršāko lietu viņa spēs iznest kā karaliene, pretējā gadījumā pat visdārgāko zīmolu apģērbs un aksesuāri izskatīsies lēti un vulgāri.

Vai ir kāds tēls, kas, tavuprāt, piestāv jebkurai sievietei?

Tas ir veiksmīgas sievietes tēls, kurš apkārtējiem bez vārdiem atklāj: "Man viss ir kārtībā." Ir taču tā, ka visiem patīk koptas, atklātas un pašpārliecinātas sievietes, nevis vienmēr drūmas un ar dzīvi neapmierinātas dāmas.