Pāri robežām: deviņi stāsti par latvietēm pasaulē un viņu gūtajām dzīves mācībām

Dzīve svešumā un ilgas pēc mājām, piedzīvojumi un īpaša mīlestība pret Latviju – tas viss vieno drosmīgas un iedvesmojošas sievietes, kas nebaidās no izaicinājuma dzīvot svešā zemē un piepildīt savus sapņus. Pieredze, kas gūta aiz robežām, liek redzēt sevi un visu sev ierasto citā gaismā un ļauj saprast, ka tu vari vairāk.

Iepazīsties ar deviņiem skaistiem stāstiem par mīlestību pret Latviju, neatkarīgi no tā, vai dzīves ceļi sievieti aizveduši tālu prom no šīs zemes, vai viņa tajā ieradusies iepazīt savas saknes tāpat, kā Austrālijā dzimusī Sandra Kļaviņa to izdarīja kopā ar savu vīru, kas, būdams Itālis, Latviju iemīlēja uzreiz.

Dzīve svešumā sniedz iespēju mācīties un izpētīt cilvēkus un tradīcijas, kas šeit ir svešas un ko ne vienmēr ir iespējams iemīlēt. Tomēr pats galvenais ir uzdrīkstēties saprast, ka pat tad, ja fiziskā saikne ar tavu dzimto zemi ir zudusi, tā vienmēr paliks tavā prātā, atmiņās un emocijās, atstājot iespēju atgriezties, kā to izdarīja Regīna. Viņa, dzīvojot Lielbritānijā, saprata, ka Latvija ir viņas mājas, atgriezās un izveidoja savu biznesu.

Pasaules apceļotājas ir arī modeles Paula un Nikola, kas atzīst, ka viena no šīs profesijas niansēm ir iespēja apceļot pasauli un neskaitāmas mācības, ko šāda pārvietošanās sniedz.

Lasi, iedvesmojies un, iespējams, tas palīdzēs tev saprast, ka nekur nav tik labi kā mājās, vai ļaus saņemties piepildīt savu sapni izdzīvot pieredzes, ko iespējams gūt tikai aiz robežām.