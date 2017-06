Pašpārliecinātību ieguvu, piedzīvojot neveiksmes. Uzņēmējas Marijas Povilaites stāsts

Marija Povilaite ir pašpārliecināta un radoša sieviete. Viņa ir uzņēmēja un trīs bērnu mamma. Tiesa, ne vienmēr viņa ir jutusies par sevi pārliecināta. Tā tas nebija, pat atrodoties augstos amatos un ikdienā komunicējot ar ietekmīgiem cilvēkiem. Pārliecību par sevi viņa ieguva tikai tad, kad piedzīvoja neveiksmju virkni un saprata, ka spēj piecelties pēc katra kritiena, atklāj Marija.

Ar savu stāstu Marija dalījās "Hub dot" pasākumā, kas Latvijā notika jau piekto reizi. To apmeklēja ļoti dažādas sievietes, kas bija ieradušās, dažādu mērķu vadītas – lai iedvesmotos, dalītos pieredzē vai pastāstīt par kādu savu ideju. Marija mēģināja palīdzēt atrast atbildi uz jautājumu, kur meklēt pārliecību par sevi un saviem spēkiem.

"Man šogad paliek 40 gadu. Man, kā saka mana draudzene, ir viena dzīve, divi biznesi, trīs bērni un viens vīrs," stāstu par sevi iesāk Marija. Viņas vadītie uzņēmumi darbojas ļoti atšķirīgās jomās. Viens no tiem ir saistīts ar nekustamajiem īpašumiem, bet otrs ar dažādu video radīšanu un producēšanu – sākot no reklāmām un dažādām animācijām līdz pat kino projektiem.

Es visu laiku domāju, ka tad, kad es sasniegšu pietiekami daudz, es kļūšu par sevi pārliecināta. Tad, kad es visiem kaut ko pierādīšu, es kļūšu pašpārliecinātāka. Sasniedzu, sasniedzu, bet vienalga biju nervoza. Marija Povilaite

Neskatoties uz ilgo pieredzi, esot atbildīgos amatos un sadarbojoties ar ietekmīgiem cilvēkiem, tikai pavisam nesen Marija nonāca pie atziņas, ka pārliecību par sevi nerada veiksme. "Es 17 savas dzīves gadus vadu dažādus projektus, producēju. Kā tāda laba un priekšzīmīga meitene, perfekcioniste, es vienmēr esmu bijusi ļoti nervoza. Es vienmēr esmu ļoti centusies, lai viss būtu labi," stāsta uzņēmēja. Viņa atklāj, ka vienmēr ir ļoti nervozējusi un satraukusies, kad bija jātiekas ar nozīmīgiem klientiem. To gan neviens nepamanīja. Pat viņas vīrs nebija ievērojis, cik satraukta un nepārliecināta šādās reizēs par sevi jutās Marija.

Viss sāka mainīties, kad uzņēmēja saskārās ar nopietnām grūtībām. Tas gan nenotika strauji un uzreiz. "Pēc tam, kad viens no maniem biznesiem bankrotēja, man bija ļoti liels kauns no visiem Kā gan kā es varēju tā pārrēķināties un neaizdomāties?" Marijai nācās pārdot savu dzīvokli, un viņa piedzīvoja virkni citu neveiksmju. Tas viņai lika prātot un kaunēties par to, ka viņa kaut ko nav izdarījusi līdz galam, ka ir kļūdījusies. Uzņēmēja nevarēja saprast, kā tas varēja notikt. "Es taču visu darīju tik labi."

Jo vairāk tu nokrīti un pēc tam atkal piecelies, jo vairāk tu esi pārliecināts par to, ka tad, ja nokritīsi vēlreiz, tu atkal piecelsies. Marija Povilaite

Viņa nepadevās un neatmeta biznesam ar roku. Pašlaik viņa vada divus uzņēmumus un ir iesaistījusies arī vairākos citos projektos. Šogad kādas tikšanās laikā, runājot ar ļoti sarežģītiem klientiem, viņa aptvēra, ka ir ļoti mierīga. Viņa nesatraucās un nenervozēja.

"Tad es sapratu, ka iepriekš biju pieļāvusi milzīgu kļūdu. Es visu laiku domāju, ka tad, kad es sasniegšu pietiekami daudz, es kļūšu par sevi pārliecināta. Tad, kad es visiem kaut ko pierādīšu, es kļūšu pašpārliecinātāka. Sasniedzu, sasniedzu, bet vienalga biju nervoza. Atklājās, ka pašpārliecinātība parādījās pēc tam, kad man uzgāzās kaudze problēmu, un tikai tad, kad es izgāju cauri noteiktam daudzumam grūtību. Pārliecinātība par sevi neparādās no veiksmes, bet gan no neveiksmes, jo tu nokrīti, piecelies. Jo vairāk tu nokrīti un pēc tam atkal piecelies, jo vairāk tu esi pārliecināts par to, ka tad, ja nokritīsi vēlreiz, tu atkal piecelsies. Tā taču esmu es – es varu," savās sajūtās dalās Marija.

Viņa aicina arī citas sievietes nebaidīties no grūtībām un vairāk riskēt. "Grūtības nenozīmē, ka jūs nepareizi kaut ko aprēķinājāt, tās nenozīmē, ka jūs neesat pietiekami gudras vai pietiekami stipras un tāpēc saskārāties ar problēmām. Grūtības ir vienkārši situācija, kas palīdzēs jums atrast pārliecību par sevi, atrast spēku un izprast savu potenciālu."