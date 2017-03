Piecelties pēc katra kritiena. Vecmāmiņas padoms kļuvis par Regīnas dzīves moto

"Es nāku no parastas ģimenes, mani izaudzināja vecmamma, kura man ir iemācījusi, ka pēc katra kritiena ir jāceļas un jācīnās tālāk un ka pēc katra kritiena tu paliec arvien stiprāka un drosmīgāka," sevi raksturo Regīna Semerņikova. Uzsākot patstāvīgu dzīvi, viņa devās strādāt uz Lielbritāniju, bet pēc pieciem gadiem atgriezās, jo ilgojās pēc mājām. Tagad viņa audzina dēlu, nodarbojas ar apģērbu tirdzniecību un parāda, ka vecmāmiņas dotos padomus viņa izmanto katru dienu.

Regīna ne tikai pieceļas pēc katra kritiena, bet arī mācās pārvarēt savas bailes dažādās jomās, jo tikai tā viņa var kļūt stiprāka. Par spīti bailēm vadīt auto, kas radās pēc smagas autoavārijas, viņa ir ieguvusi autovadītājas apliecību un regulāri sēžas pie spēkrata stūres. Tagad viņa ir apņēmusies pārvarēt savas bailes vienai kāpt uz skatuves, kā arī pierādīt sev, ka viņa var paveikt visu, ko vēlas, piedaloties Latvijas Bodibildinga, fitnesa un bodifitnesa federācijas projektā "Fit Model Latvija 2017".

Nolemj, ka dzīve svešumā nav radīta viņai, un uzsāk savu biznesu

Regīna stāsta, ka, uzsākot patstāvīgu dzīvi, viņa devās uz Lielbritāniju, kur četrus gadus nostrādāja picērijā, bet tad kādu laiku pastrādāja noliktavā. Ar dzīvi bija apmierināta, tomēr saprata, ka vēlas atgriezties Latvijā. "Nodzīvoju ārzemēs piecus gadus un sapratu to, ka vēlos atpakaļ uz mājām. Sākumā es domāju par to, ko es te darīšu, bet nu es riskēju, atbraucu atpakaļ uz mājām."

Foto: Sergejs Urbanovičs

Regīna atceras, ka satraukusies par to, ka viņai Latvijā nekā nav un viņai nebija ne jausmas, ko viņa te iesāks. Tomēr vēlme atgriezties bija pārāk spēcīga, lai to ignorētu: "Mani vilka uz mājām, man tur bija grūti. Pietrūka māju."

Neilgi pēc atgriešanās Latvijā Regīna sāka strādās kafejnīcā. Ar laiku viņa saprata, ka tā nav viņas īstā vieta. Ļoti traucēja garās darba dienas un tas, ka nebija laika, ko pavadīt ar ģimeni. "Bija brīži, kad es bērnu pat neredzēju, ka bija jāatstāj pie vecmāmiņas. Tad sāku domāt – jāveido kaut kas pašai savs," atceras Regīna. Viņa reģistrējās kā pašnodarbināta persona un uzsāka apģērba tirdzniecību internetā.

Regīna tirgo vienkāršus, ikdienišķus apģērbus. "Ne jau visi skrien pēc tās jaunās modes. Ne visiem ir viena gaume," viņa pamato savu izvēli. Pašlaik viņa meklē un iepērk apģērbus, kā arī sazinās ar klientiem, bet nosūtīšanu organizē viņas kolēģe. Uz Latviju Regīna preces pašlaik nesūta, bet ļoti cer nākotnē atvērt savu veikalu.

Regīna atklāj, ka nopelnīt un izdzīvot viņa var, bet ne vienmēr viss ir vienkārši: "Ir jāstrādā, ir jāpiepūlas, ir jāizdomā kas un kā. Nu ir visādi. Ir, protams, kritumi, visādas ķibeles ir, bet nu cīnāmies, darāmies." Viņa uzsver, ka galvenais ir nepadoties – visgrūtākajos brīžos nedrīkst aizmirst mērķi, kāpēc vispār kaut ko dari. Tas palīdz saņemties.

Es pamodos, un mēs jau gulējām grāvī

Atgriešanās Latvijā Regīnai nebūt neritēja gludi – brauciens no lidostas pārvērtās par vienu no spilgtākajiem un nepatīkamākajiem pārdzīvojumiem sievietes dzīvē. Viņa cieta autoavārijā – automašīna apmeta trīs kūleņus. "No mašīnas pāri nekas nebija palicis un mums teica – tas ir brīnums, ka jūs vispār izdzīvojāt." Cilvēki tad sacīja, ka visi mašīnas pasažieri esot dzimuši laimes krekliņos. Regīna uzsver, ka, lai arī sēdēja aizmugurējā sēdeklī, viņa bija piesprādzējusies. Arī tas bija svarīgi, lai viņa paliktu dzīva.

"Man pa galvu melnbaltas bildes griezās un es domāju – kā tā var būt? Visa dzīve acu priekšā pārskrēja! Es neko neatceros no tā mirkļa – es pamodos, un mēs jau gulējām grāvī," stāsta Regīna. Pēc tam viņa domājusi, ka pati nekad nesēdīsies pie auto stūres. Viņai bija ļoti, ļoti bail. Tagad viņa noteic: "Nu redzi – nekad nesaki nekad."

Iegūt autovadītājas apliecību viņu pamudināja draugs, kas uzsvēris, ka viņai vienai nav iespēju nekur aizbraukt. "Bija ļoti bail, es domāju, ka nemācēšu, bet nu iemācījos." Partneris viņu ne tikai mudināja, bet arī palīdzēja apgūt autovadītājas prasmes: "Mēs sēdējām, mācījāmies, katru vakaru braucām ar mašīnu."

Foto: Privātā arhīva foto

Lai arī ļoti nobijusies, uz braukšanas eksāmenu Regīna ieradās sagatavojusies. Viņa joprojām ir nedaudz pārsteigta, ka to izdarīja. Braukšanas eksāmens ir viens no spilgtākajiem notikumiem, ko viņa piedzīvojusi pēdējā laikā: "Es trīcēju tā kā lapa, man tik ļoti bija bail. Domāju, ka nenolikšu, bet ar pirmo reizi noliku bez nevienas kļūdas, bez neviena aizrādījuma."

Nākamais mērķis – pārvarēt bailes no skatuves

Pirms dažām nedēļām Regīna uzsāka dalību projektā "Fit Model Latvija 2017". Viņa tajā pieteicās gan tāpēc, ka vēlas iegūt jaunas zināšanas, gan uzlabot savu fizisko formu, gan pārvarēt bailes no skatuves. Piedalīties viņa vēlējās jau vairākus gadus. "Bet es domāju, ka tas nebūs iespējams, neticēju pati sev," atzīstas Regīna. Tad, kad projekts sākās, viņa nevarēja saprast, kāpēc jau agrāk necentās īstenot savu sapni.

Foto: Sergejs Urbanovičs



Arī dalība projektā saistās ar virkni sarežģījumu, tomēr Regīna ir gatava tos pārvarēt. Viņa dzīvo Valmierā. Četras reizes nedēļā viņai ir jādodas uz Rīgu uz nodarbībām, treniņiem un semināriem. Ja nodarbība sākas deviņos, Regīnai jāceļas četros. Ceļš uz Rīgu un atpakaļ kopā aizņem piecas stundas, tomēr viņa neplāno padoties.

Runājot par sportu, Regīna atklāj: "Tad tu jūties labāk, vieglāk, motivācija veidojas. Ja cilvēkiem nav motivācijas, vienalga ir jāsāk darīt, tad domāsi – kāpēc es nesāku to ātrāk." Viņa ir pārliecināta, ka sasniegs iecerēto un parādīs, ka viss ir iespējams un tas, ka cilvēks nedzīvo Rīgā, nenozīmē, ka viņš nevar piepildīt savus sapņus un izmantot iespējas, kas pieejamas tikai galvaspilsētā.

Piepilda ne tikai savus, bet arī citu sapņus

Ikdienā Regīna seko savas vecmāmiņas dotajam padomam, ka pēc kritiena ir jāceļas un, tikai pārvarot grūtības, ir iespējams kļūt stiprākai. Tas viņai palīdz arī savas ieceres pārvērst par realitāti: "Mani sapņi piepildās – ikkatrs, ko esmu sapņojusi –, bet nu es arī tiem sapņiem pielieku spēku, lai viņi realizētos."

Regīna stāsta, ka cenšas piepildīt ne tikai savus sapņus, bet arī velta laiku un uzmanību tam, lai palīdzētu tos realizēt arī saviem tuvākajiem. Viņai patīk organizēt pārsteigumus saviem mīļajiem – ekskursijas un izbraucienus īpašos gadījumos, kā arī ikdienā. Pērn viņa savam puisim uzdāvināja iespēju aizbraukt ceļojumā, par ko viņš jau sen bija sapņojis. "Viņam bija sapnis, un es domāju – tas sapnis ir jārealizē," nosaka Regīna.

Foto: Privātā arhīva foto

Viņa aicina arī citus ticēt sev un darīt visu iespējamo, lai piepildītu savas vēlmes un ieceres. Lai sapnis piepildītos, ir kaut kas jādara: "Daudzi cilvēki saka – es arī gribētu. Es uzskatu, ka ikvienam ir iespēja, tikai jāsāk darīt. Cilvēki apgalvo, ka viņi nevar un tas nav iespējams. Tu pamēģini, un tikai tad saki, ka tas nav iespējams!"