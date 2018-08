Profesijas maiņa un sprigana neatlaidība – iedvesmojošās pasniedzējas Ilvitas stāsts

Lai uzskaitītu un saprastu, cik daudz ikdienā veic Ilvita Kārkliņa, vajadzīgs pamatīgs laiks. Viņa ir jogas pasniedzēja, Taizemes un jogas masāžas speciāliste, apgūst jaunu aspektu "osteothai", strādā arī ar topošajām māmiņām gan kā pasniedzēja, gan dūla, ieguvusi fizioterapeites diplomu un paralēli organizē veselības retrītus gan Latvijā, gan ārzemēs. Ilvita runā ātri, var just, ka viņā mutuļo enerģija, un viņa patiesi mīl savu darbošanos. Kādā sarunas brīdī viņa smejas: "Beigās man pašai būs lielas acis no tā, ko daru." Tā arī ir! Ilvita atzīstas, ka vienkārši ir uz viļņa.

No skaitļiem pie cilvēkiem

Lai gan šobrīd Ilvita ir viena no zinošākajām jogas pasniedzējām ar neskaitāmiem sertifikātiem un fizioterapeites diplomu, savu karjeras ceļu viņa sāka pavisam pretējā jomā. "Viena no manām izglītībām ir finanses, kur esmu strādājusi vienu gadu. Tur pat man ir maģistra grāds," stāsta Ilvita. Tomēr viņu vienmēr bija interesējusi kustība – sākumā Ilvita kļuva par aerobikas instruktori, tad viņa vadīja pilates, līdz pievērsās jogas nodarbībām. "Sākumā tikai fiziski, tad arī dziļāk. Es sapratu, ka jogai ar to izglītību nepietiek, man bija vajadzīga arī fizioterapija, lai man būtu lielāka skaidrība par medicīnisko pusi, kā arī pārliecība un drošība, lai tas viss būtu dziļāk un nopietnāk," stāsta Ilvita.

Viņa atzīst, ka pāriet no skaitļiem pie cilvēkiem jeb no finansēm uz ārstniecības jomu ir bijis pareizais lēmums. "Jaunībā es gribēju mācīties par ārstu. Domāju, ka no turienes tas ir arī sācies. Neapzināti tas ir izveidojies šādā formātā," tā Ilvita. Viņa skaidro, ka pamatā ārstē cilvēkus, bet ne ierastajā nozīmē. Piemēram, ar Taizemes, jogas vai "osteothai" (osteopātijas un Taizemes masāžas savienojums) masāžām var panākt labus uzlabojumus. "Masāža tomēr ir ārstniecība, tāpēc es esmu ārstniecības persona. Masāža iedarbojas terapeitiski gan fiziski, gan psihoemocionāli. Šobrīd esmu priecīga, jo apjoms un spektrs ir pietiekami liels un varu turpināt doties vēl dziļāk," norāda Ilvita.

Foto: Privātais arhīvs

Taujāta, vai viņas grupu nodarbības vairāk apmeklē sievietes vai vīrieši, Ilvita atzīst, ka vairāk ir sieviešu, bet interesanti, ka individuāli vairāk nāk vīrieši: "Viņiem grupā tomēr gribas vēl kādu vīrieti. Ja kāds zina, ka grupā būs divi vīrieši, tad jautā vai nebūs četri." Viņa atklāj, ka sievietei un vīrietim ir atšķirīga psiholoģija un uzskati, tomēr nereti tas atkarīgs no paša cilvēka, ne dzimuma. Ilvita stāsta, ka darbs ir pietiekami mainīgs un tieši tāpēc arī ir interesanti, jo ir šī mainība.

Tomēr Ilvitas pieredze finansēs labi noderēja sava uzņēmuma dibināšanā, kas sasaucās ar jauno profesiju – jogas pasniedzēja. Viņa dibināja savu jogas studiju, kurā notika kvalitatīvas nodarbības un veselības veicināšanas pasākumi, tomēr pirms neilga laika Ilvita izvēlējās studiju nodot drošās rokās. Savukārt viņa arvien vairāk pievēršas veselīgu retrītu un ceļojumu organizēšanai dažādās pasaules malās.

"Vēl studijas laikā es sapratu, ka tādi pasākumi kā retrīti vai ceļojumi ir jāorganizē. Tas vajadzīgs, lai cilvēki varētu ilgāk un dziļāk būt ar sevi un praktizēt. Tas ir pietiekami interesanti un radoši, bet nav viegli. Katrreiz ir citādi, mēs braucam uz citām vietām. Indijas dienvidi drīz būs otro reizi, tuvojas arī pirmais brauciens uz Himalaju kalniem," stāsta Ilvita. Viņa atzīst, ka organizēšana paņem daudz laika, bet tomēr ir gandarījums, kas liek atkārtot un pievērsties arvien jauniem izaicinājumiem.