Radošas un apņēmīgas: stāsti par Latvijas sievietēm, kas darina lietas savām rokām

Kā zināms, ar to vien, ka kaut kas ļoti padodas, nepietiek. Ir vajadzīga liela apņēmība turēties pie saviem mērķiem un īstenot savus sapņus. Šīm dāmām tas ir izdevies!

Šoreiz esam izraudzījušies stāstus par radošām sievietēm, kas rada mākslu, liekot lietā savas rokas un fantāziju. Kāda darina apģērbus, cita – rotas, bet vēl kāda veido kādus dizaina elementus vai glezno!

Katrs no šiem stāstiem ir pavisam citāds. Vienai darbs radošajā jomā ir bijis bērnības sapnis, otra tikai vēlāk pamanījusi iespēju un izmantojusi to. Gluži tāpat daudzas no šīm sievietēm grūtajam ceļam modes, dizaina un mākslas džungļos stājušās pretī vienas, bet dažas to darījušas kopā ar, piemēram, māsu vai labāko draudzeni. Viņas ir atradušas savu vietiņu, radot ko unikālu un priecējot pārējos.

Ar viņu dažādajiem stāstiem par to, kā sekot savam sapnim un veidot biznesu, to visu apvienojot ar ģimeni un paspējot vēl nedaudz atvilkt elpu no visiem darbiem, lasi turpinājumā!