Radošu darbu krustugunīs: skaistuma blogere un kūku cepēja Patrīcija atrod laiku visam

Patrīcija Erdmane pati sevi raksturo kā diendusu mīlošu un kūpu cepošu meiteni, kas brīvajā laikā mēdz aizrauties ar skaistumkopšanu. Pretēji laiskām diendusām kūku cepšana un skaistumkopšana ir lietas, ko Patrīcija nerealizē vien četrās sienās, turklāt gan braši atrāda visai pasaulei.

Patrīcijas ikdiena, kā stāsta pati, paejot līdzīgi kā citiem viņas vecuma jauniešiem – ilgs laiks tiek veltīts mācībām un tikpat ilgs laiks paiet darbā, taču, lai neieslīgtu rutīnā un dzīve nekļūtu pārlieku pelēka, viņa šos divus galvenos elementus centusies padarīt pēc iespējas izaicinošākus un krāsainākus.

"Dzīvē ir jāļaujas piedzīvojumiem un jādara tas, kas rada izaicinājumu. Varbūt arī tāpēc mana ikdiena sastāv no tik dažādām detaļām, kuras pavisam noteikti savā starpā nesaskan, taču visas kopā rada manu ikdienas ritējumu daudz košāku un interesantāku," teic 21 gadu vecā jauniete, kura šobrīd Ekonomikas un kultūras augstskolā studē kultūras vadību.

"Domāju, ka cilvēkam nav tikai viena konkrēta profesija, ar kuru viņš savā dzīvē var nodarboties. Jebkurš hobijs, jebkura aizraušanās un vaļasprieks ir daļa no tevis un veido to, kas tu vēlies būt. Tās visas kopā var radīt tavu unikālo profesiju. Tas sniedz daudz vairāk mērķus un veicina pašizaugsmi. No šodienas es cenšos paņemt visu to, kas man noderēs rīt," noteic apņēmīgā jauniete.

Foto: Privātais arhīvs

Konditoreja Patrīciju aizrauj kopš bērnības. Jau tolaik viņa mammai gatavojusi visdažādākos desertus un vienmēr iesaistījusies virtuves darbos, kas ir sagādājis neviltotu prieku. Tomēr viņa nosmej: "Ja man kāds divus gadus atpakaļ būtu teicis, ka es strādāšu par konditori un liela daļa ikdienas tiks pavadīta virtuvē, es būtu pasmējusies un nekad tam neticētu. Taču man tipiski ir pieņemt spontānus lēmumus un ļauties trakām idejām, tieši tā arī es nonācu, kur esmu."

Lai gan Patrīcija savas prasmes ir attīstījusi pašmācības ceļā, viņai radusies iespēja strādāt pazīstamajā restorānā "Bibliotēka Nr.1", un, divreiz nedomājot, viņa pieņēmusi šo izaicinājumu. "Es un konditoreja? Redzēsim kā būs! Un ir forši. Esmu atklājusi vienu no savām sirdslietām, bez kuras es vairs nespēju iedomāties savu ikdienu. Konditoreja ir māksla, tā kļūst par dzīvesveidu un ir tik radoša profesija, ka katru dienu ir iespējams iemācīties ko jaunu. Šī profesija, protams, sev līdzi nes ļoti saspringtu darba grafiku, lielu slodzi – gan fiziski, gan emocionāli. No tās nav tik viegli atslēgties, taču tā iemāca kļūt ļoti pacietīgam, māca būt mērķtiecīgam un nepadoties, ja kaut kas neizdodas. Tā neļauj apstāties pirms iedomātā vīzija nav īstenota realitātē. Tās ir tās rakstura īpašības, kuras es sev paņemšu līdzi tālākajā dzīvē. Godīgi sakot, šī ir tā profesija, no kuras es neredzu atkāpšanos – tiklīdz tu esi tajā iekšā, vairs nevari virtuvē ieiet kā agrāk. Nemitīgi gribas kaut ko izmēģināt, kaut ko uzcept vai kaut ko nogaršot. Ir tik daudz krāsu, garšu un tekstūru salikumu, to visu nemaz nevar paspēt aptvert, bet gribas izmēģināt pilnīgi visu. Tāpēc arī mana ģimene un draugi ļoti priecājas par visu to, ko izmēģinu un ļauju viņiem degustēt," par sava darba aizkulisēm aizrautīgi stāsta Patrīcija.

Ar ikdienišķo izaicinājumu Patrīcijai nav gana. Marta pirmajā pusē viņa piedalījās arī konkursā "Kūku festivāls 2017", kurā viņas radītā kūka ieguva godpilno 1. vietu nominācijā "Visgardākā kūka". "Esmu ļoti priecīga par šo sasniegumu un pateicīga visiem, kas man palīdzēja īstenot šo vīziju par kūku! Esmu pārliecināta, ka manā dzīvē nebūs tāda brīža, kad vairs negatavošu, tāpēc pavisam noteikti redzu sevi saistītu ar kūku kalniem un eksperimentiem virtuvē vēl ilgu laiku."

A post shared by Patrīcija (@patiiya) on Mar 12, 2017 at 9:56am PDT

Patrīcija ir ne vien lieliska kūku cepēja, bet arī skaistumkopšanas blogere. "Uzaugot kopā ar vecāko brāli un gandrīz tikai draugiem-puišiem, vienmēr esmu bijusi diezgan puiciska meitene, taču skaistumkopšanas bloga rakstīšana bija sākums manai iekšējās meitenes atklāšanai. Kaut arī sākumā tas bija mazs un kluss stūrītis man pašai, tagad tas pavisam noteikti ir mans vaļasprieks un ar to nodarbojos ikdienā. Tā bija kā jaunas pasaules atklāšana, jo sastapos ar līdzīgi domājošām meitenēm un pēkšņi kļuva tik interesanti iesaistīties diskusijās par dekoratīvo kosmētiku un citām skaistumkopšanas lietām. Tagad blogs ir kļuvis par manu atslodzes vietu – rakstot to, es atslēdzos no ikdienas un ļaujos tik svarīgajam laikam sev, par kuru mēs visi mēdzam aizmirst," stāsta meitene.

Patrīcija atklāj – lai gan ir aizdomājusies par to, ka šāda tipa blogu var pārvērst arī par peļņas un iztikas avotu, pagaidām tas vairāk esot hobija līmenī, tomēr dzīvē varot gadīties visādi. "Blogošana ir sfēra, kas ļoti strauji attīstās, tas ir mūsdienu komunikācijas instruments," noteic blogere.

A post shared by Patrīcija (@patiiya) on Aug 20, 2016 at 6:56am PDT

Lai ikvienam no mums būtu saldāka svētdiena, Patrīcija ir gatava padalīties vienā no savām iemīļotākajām receptēm, ko pagatavot varēs arī ļaudis bez sevišķām iemaņām šajā lauciņā. "Sāļā karamele ir viena no manām mīļākajām garšām, tāpēc tā ir lieta, ko vienmēr var atrast manā ledusskapī. To var izmantot daudz un dažādi, bet mans mīļākais pielietojums tai ir kopā ar pankūkām. Karameļu mērce, siltas pankūkas un brīvdiena ir burvīgs savienojums, tāpēc padalīšos ar ātru, vieglu karameļu mērces recepti, kuru mājās var pagatavot jebkurš.

Sāļās karameles mērce



400g cukurs

400 ml saldais krējums

190 g sviests

2 šķipsnas sāls

Katliņā uzsilda saldo krējumu, taču neļauj tam sākt vārīties. Ņem nost no uguns un noliek maliņā. Cukuru ber dziļā katlā un karamelizē līdz tas ir pilnībā izkusis un ieguvis vidēji brūnu krāsu. Tad klāt lej uzsildīto saldo krējumu un maisa. Tas ir jādara uzmanīgi, jo karamele sāks intensīvi burbuļot un, izvēloties seklu katliņu, tā var "izkāpt" laukā. Pievieno sāli. Uz mazas uguns, karameli maisot, vāra to aptuveni piecas minūtes un tad ņem nost no plīts. Bļodā liek gabaliņos sagrieztu sviestu. Caur sietu virsū lej pagatavoto karameli un maisa, līdz sviests ir pilnībā izkusis.

Lai labi garšo!