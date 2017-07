Regulāra gurnu pārmērīšana un dzīve 'uz koferiem': modele Nikola par profesiju ar laika degli

19 gadus vecā Nikola Osipova ir modele kopš 13 gadu vecuma. Sešus gadus ilgajā modeles karjerā viņa piedzīvojusi kā patīkamus mirkļus, gūstot lieliskas iespējas un apceļojot pasauli, kā arī atklājusi ēnas puses, iepazīstoties ar skarbo industriju.

Nikolas ikdiena nav rutīnas valgos tīta, katra diena ir citāda. Tomēr galvenokārt, runājot tieši par darbu, tā sastāv no trīs lietām: lidojumi, fotosesijas un darbs ar sevi. Varētu teikt, ka Nikolas dzīve paiet "uz koferiem". "Lidoju vidēji piecas, septiņas reizes nedēļā. Tas ir labākajā gadījumā. Ir bijis arī vairāk, ir bijis mazāk," stāsta modele, piebilstot, ka mājās, Rīgā, viņa ir apmēram piecas dienas mēnesī.

"Man tas nesagādā grūtības. Man tas patīk. Tas ir mans dzīvesveids. Nikola Osipova

Nikola modeles karjeru sāka 13 gadu vecumā, kad aģentūras pārstāvji viņu pamanīja skolā. "Arī no malas man teica: "Jā, tu esi gara, tev vajadzētu pamēģināt"," atminas Nikola. Apkārtējo mudināta, viņa nolēma izmēģināt savu veiksmi un jau tajā pašā gadā pirmo reizi kā modele devās uz Milānu. "Pirmos gadus es braukāju modelēt pa skolas brīvlaikiem, bet ar katru gadu tas aizņēma arvien vairāk un vairāk laika," skaidro jauniete, piebilstot, ka pārgājusi uz attālinātajām mācībām, lai varētu visu apvienot. Šobrīd pagājuši apmēram divi gadi, kopš Nikola ir pabeigusi mācības un pievērsusies tikai modeles darbam. "Tas ir biznesiņš, kas ierauj sevī."

A post shared by n i k o l a o s i p o v a (@nikolaosipova) on Jun 26, 2017 at 2:04pm PDT

Jauniete stāsta, ka, sākot modeles karjeru, viņa strādājusi ļoti daudz, bet pēc tam sekojis moments, kad viņa nav varējusi saprast, vai turpināt iesākto. "Ir ļoti liela konkurence. No katras valsts tūkstošiem meiteņu. Lai tu sevi varētu piedāvāt, tev ir jābūt kaut kam vairāk. Visam ir savs laiks, arī modelēm – dažām ātrāk, dažām vēlāk, citām nekad. Man kaut kādā mirklī likās, ka mani vairs tas neinteresē. Es it kā pamēģināju, viss bija labi, bet man nebija gandarījuma no tā, ko es daru. Tad man mamma teica – ja cilvēks ir tik daudz sevi ieguldījis, nevar būt, ka tas nesanāks. Tā bija mana mamma – cilvēks, kas stāvēja man klāt, un teica, ka to varu. Tad pieņēmu lēmumu visu izmainīt savā karjerā, un tiešām tas bija atspēriena punkts, no kura viss sāka mainīties."

Es varētu teikt – drausmīga industrija. Liekas, ka tas viss ir skaisti un smuki, bet tā nav. Tas, ko cilvēki neredz, ir smags darbs ar sevi – sports, fotosesijas, kastingi… Nikola Osipova

Šobrīd Nikola izmēģinājusi pierādīt sevi dažādās ar šo jomu saistītās nišās, pozējot apģērbu un skaistumkopšanas produktu katalogiem, piedaloties TV reklāmās, kā arī agrāk – modes skatēs. "Katra bildēšanās ir ar kaut ko īpaša. Katrs mazais darbiņš ir sava veida sasniegums," noteic Nikola. "Vai var kaut ko sasniegt Latvijā? Nē. Latvijā, lai arī kā gribētos, šī industrija nav attīstīta. Ļoti žēl, bet mums nav tādas kultūras. Latvijā var tikai tikt pamanīts, lai tevi tālāk izvirzītu uz ārzemēm."