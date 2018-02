Reibinoši piedzīvojumi un deviņas laulības – koķetās aktrises Ža Ža Gaboras dzīve

Spilgta personība, piecdesmito gadu kino leģenda un viena no Holivudas zelta laikmeta zvaigznēm – tā ir Ža Ža Gabora. Viņa bija sieviete, kura savā 99 gadus ilgajā mūžā ļaudis pārsteidza ne vienu reizi vien, apprecoties deviņas reizes, klāstot spilgtus stāstus un vienmēr esot uzmanības centrā.

Ža Ža Gabora dzimusi 1917. gada 6. februārī Budapeštā, Ungārijā. Viņas māte Džolija nekad nepiepildīja sapni kļūt par aktrisi, tāpēc vēlējās, lai šo pieredzi iegūst viņas meitas. Augot kopā ar māsām Evu un Magdu, Ža Ža nebūt nesūdzējās par dzīves apstākļiem, jo baudīja luksusa dzīvi – viņām bija mājkalpotāji, grezni ceļojumi un iespēja mācīties prestižās skolās.

Jau pusaudzes gados Ža Ža bija apveltīta ar izskatīgu ārieni, un tieši tādēļ viņu pamanīja operdziedātājs, kurš viņu pārliecināja kāpt uz skatuves. Tiesa, vēlāk mēģinājumos viņš gan saprata, ka jaunā meitene neprot ne dziedāt, ne dejot, tāpēc ieteica vismaz labi izskatīties publikas priekšā. Tas bija padoms, kuru viņa nekad neaizmirsa.

"Apsildījusies" radošās industrijas aizkulisēs, viņa startēja arī skaistumkopšanas konkursā, 1936. gadā iegūstot titulu "Mis Ungārija". Tiesa, jau tolaik jaunās sievietes mīlas dzīves manevri bija strauji, tomēr par to nedaudz vēlāk!

Foto: AFP/Scanpix

1952. gadā sekoja arī Ža Ža debija uz lielajiem ekrāniem. Viņa parādījās filmās "Lovely to Look At", "We're Not Married!" un "Moulin Rouge", pēc kuras tika arī atzinīgi novērtēta, turklāt iecelta seksa simbola statusā. Daiļava TV ekrānos gozējās vairāk nekā 40 gadus, plūcot laurus kā lielākās, tā arī mazākās lomās filmās un TV šovos. Jāizceļ arī tādas filmas kā "Lili" (1953), "Touchof Evil"(1958) un "Queen of Outer Space"(1958). Vērts gan piebilst, ka nereti uzmanību pievērsa sievietes personība, ne izkoptais aktrises talants. Tieši āriene, uzvedība un izteiktais akcents piešķīla dzirksti viņas popularitātei.

Neraugoties uz samērā aktīvo darbu pie karjeras veidošanas, viņas personība un privātā dzīvē allaž bija soli priekšā profesionālajiem sasniegumiem. Un, iespējams, tieši tāpēc nereti viņu dēvēja par slavas meklētāju, jo Ža Ža dalījās ar visspilgtākajiem stāstiem un iemaldījās vispiņķerīgākajos mīlas tīklos.