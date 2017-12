Šarmantā daiļava ar reibinošo mīlas dzīvi – aktrises Evas Gārdneres dzīves stāsts

Eva Gārdnere nešaubīgi ir sava laika dīva. Ja varbūt viņas talants ne vienmēr tika novērtēts un, kā teikusi pati, labi apzinājusies, ka nav izcila aktrise, viņa apbūra ļaudis ar savu šarmanto izskatu un reibinošo privāto dzīvi. Šoreiz, par godu viņas dzimšanas dienai, kas atzīmējama šonedēļ, piedāvājam nelielu ieskatu viņas dzīvē.

Eva dzimusi 1922. gada 24. decembrī Ziemeļkarolīnas štatā, ASV. Eva ģimenē bija septītais bērns un nevar teikt, ka ģimene dzīvoja pārbagātībā. Situācija pasliktinājās tad, kad nomira Evas tēvs. Jaunajai meitenei tolaik bija vien 16 gadi.

Skolā Eva tika izsmieta – galvenokārt tādēļ, ka viņa nebija tik lepni saģērbta kā citi viņas vecuma bērni. Tomēr, lai arī kāda būtu situācija, ģimene turējās kopā, un, kad bija vajadzība, palīdzēja viens otram. Tā, piemēram, Evas brālis samaksāja par māsas mācībām, lai viņa kļūtu par sekretāri.

Foto: Vida Press

18 gadu vecumā Eva devās ciemos pie savas vecākās māsas Beatrises, kura mitinājās Ņujorkā. Tad viņa vēl nenojauta, ka tas būs ceļojums, kas absolūti mainīs viņas dzīvi. Māsas vīrs bija fotogrāfs un Evas viesošanās laikā bija uzņēmis fotogrāfijas, kuras nosūtīja "Metro-Goldwyn-Myer" (MGM) studijai. Viņu paaicināja uz provēm. 1941. gadā viņa noslēdza līgumu ar studiju un tika nosūtīta uz intensīvām valodas izkopšanas nodarbībām, jo viņas akcents esot bijis gana izteikts.

Eva kameru priekšā sākotnēji esot bijusi kautrīga un galvenokārt ieguvusi maznozīmīgas lomas, tāpēc bijuši vajadzīgi vairāki gadi, lai viņa izkoptu savas aktierprasmes un tiktu pie nozīmīgākiem projektiem. Tieši loma filmā "The Killers" (1946) bija tā, kas palīdzēja Evai kļūt atpazīstamākai kino pasaulē un iegūt vietu citās filmās, piemēram, "The Hucksters" (1947), "Show Boat "(1951) un "The Snows of Kilimanjaro" (1952). 1953. gadā viņa piedalījās filmā "Mogambo", kas palīdzēja iegūt viņas pirmo nomināciju "Oskara" balvai.

Foto: Vida Press

Jāpiebilst, ka lielu lomu allaž spēlējis viņas skaistums. Jau kopš bērnības Evas māte zinājusi, ka viņas meitai ir iespējas kļūt slavenai. Un to apzinājās arī pati Eva. "Es nebiju muļķe. Es zināju, ka mans izskats varētu palīdzēt man tikt cauri filmu studijas vārtiem." Tomēr, lai arī cik populāra viņa dažbrīd būtu bijusi, Eva apzinājās, ka viņa nebija izcila aktrise, un, godīgi sakot, tas viņai īsti nerūpēja.

Lai arī 1958. gadā beidzās Evas līgums ar "MGM" studiju, viņa tāpat turpināja gozēties dažādās filmās, piemēram, "On the Beach" (1959) un "The Night of the Iguana" (1964), tomēr ar laiku piedāvāto lomu skaits saruka, kino pasaulei pievēršoties ļoti periodiski, bet vēlāk – aizejot pavisam.

Evas dzīve bija notikumiem bagāta ne vien filmēšanas laukumos, bet arī bez kamerām. Par to turpinājumā!