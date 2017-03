Septiņas zvaigznes, kurām liekie kilogrami neliedz sasniegt slavas virsotnes

Kamēr liela daļa slavenību nemitīgi ievēro dažādas drastiskas diētas un vaiga sviedros nopūlas trenažieru zālē, cenšoties saglabāt nevainojamas ķermeņa aprises, ir ne mazums arī tādu radošu personību, kas īpaši nesatraucas par liekajiem kilogramiem, gluži pretēji – apetītlīgās formas ir viens no viņu "darba instrumentiem" un peļņas avotiem.

Šoreiz, iedvesmojoties no "Peopletalk", izveidojām sarakstu ar tām daiļā dzimuma slavenībām, kuru apkārtmēri ir visai tālu no mūsdienās valdošajiem skaistuma standartiem, bet, neskatoties uz to, vai tieši, pateicoties savas figūras īpatnībām, viņas ir spējušas iemantot popularitāti un fanu pūļus visās pasaules malās.

Adele nevēlas izskatīties kā žurnāla vāka meitene

Foto: Reuters/Scanpix

Pat pēc plaši izskanējušā skandāla, kad modes dizaineris Karls Lāgerfelds publiski atļāvās slaveno dziedātāju nodēvēt par pārāk apaļīgu, Adele nesteidzās ievērot diētu. Viņa nekad nav kaunējusies no sava izskata un bieži atkārto: "Es nekad neesmu vēlējusies izskatīties kā meitene no modes žurnāla vāka. Es lepojos, ka esmu tāda, kā vairums normālu vidusmēra sieviešu." Lai pierādītu, ka laba nekad nevar būt par daudz, Adele, sadarbojoties ar modes namu "Burberry" ir radījusi sieviešu lielo izmēru apģērbu kolekciju.

Ešlija Greiema – pieprasīta lielo izmēru modele

Foto: Vida Press/Swimsuitsforall.com/Splash News

Pateicoties savai krāšņajai figūrai, Ešlija Greiema (28) ir viena no pieprasītākajām lielo izmēru modelēm. Brīvajā laikā viņa strādā pie apakšveļas līnijas pilnīgām sievietēm. 2015. gadā populārā modele ar savu kolekciju piedalījās pat slavenajā Ņujorkas Modes nedēļā, parādot, ka arī apaļīgas dāmas var būt skaistas un seksīgas. Tiesa gan, par apbēdinājumu saviem faniem, Ešlija, kļūstot par "H&M" reklāmas seju, ir manāmi notievējusi.

Gabūrija Sidibe – liekais svars nav šķērslis "Zelta globusa" nominācijai

Foto: Reuters/Scanpix

Par šo kolorīto dāmu visa pasaule sāka runāt 2009. gadā, kad uz ekrāniem iznāca filma "Dārgums", kurā Gabūrijai Sidibei (33) tikai atvēlēta galvenā loma. Ievērojams liekais svars nebija šķērslis ceļā uz "Zelta globusa" nomināciju, turklāt tieši viņai neatkarīgo kinokritiķu vērtējumā būtu pienākusies balva kā labākajai aktrisei. Sieviete ir ļoti pieprasīta aktrise un it nemaz nekaunas no sava liekā svara.

Kvīna Latifa uzskata savu figūru par seksīgu

Foto: Instagram.com/queenlatifah

Slavenā aktrise Kvīna Latifa (46) nekad nav bijusi tieva, bet nekad arī nav "sēdējusi uz diētām", vienmēr uzskatot savu figūru par sievišķīgu un ļoti seksīgu. Kā daudzas "plus size" slavenības, ar Latifa neslikti nopelna, piedaloties dažādās lielo izmēru apģērbu reklāmas kampaņās. Interviju laikā viņa nereti sniedz pilnīgu formu īpašniecēm dažādus noderīgus padomus, piemēram, neģērbties tikai un vienīgi melnās drēbēs, akcentēt vidukli un izvēlēties kleitas ar V veida izgriezumu.

Beta Dito nekaunas no īsiem svārkiem un neskūtām padusēm

Foto: Reuters/Scanpix

Grupas "Gossip" soliste Beta Dito (35) vienmēr ir kritizējusi pārlieku tievas sievietes un kategoriski atsakās zaudēt svaru. Kolorītā zvaigzne atzīst, ka nenodarbojas ar tādām muļķībām kā padušu skūšana un nelieto dezodorantu. Beta ir aktīva feministe un dievina atklātas, ķermeni atkailinošas fotosesijas. Viņa nekautrējas ģērbt īsus svārkus un topiņus ar ļoti dziļu dekoltē. Šādi mūziķe vēlas pierādīt, ka arī sievietes ar liekajiem kilogramiem var būt skaistas un seksuāli pievilcīgas.

Melisa Makārtija – komediante ar veselīgu pašironiju

Foto: Vida Press

Komēdiju "Karstais pārītis" un "Identitātes zagle" zvaigzne Melisa Makārtija (46) ne reizi vien ir pierādījusi, ka viņai piemīt veselīga pašironija. Tiesa gan, Melisa ievēro dažus ēšanas ierobežojumus – viņa ir izslēgusi no ēdienkartes saldumus un saldinātus dzērienus, bet doties uz trenažieru zāli gan viņa tuvākajā laikā negrasās. Un, tā vien šķiet, ka režisorus viņas liekais svars nebūt nemulsina, jo piedāvājumi birst kā no pārpilnības raga.

Tara Linna – lielo izmēru modele uz "Elle" vāka

A post shared by t a r a l y n n (@taralynn) on Feb 23, 2017 at 5:53am PST



Lielo izmēru modele uz franču modes žurnāla "Elle" vāka? Nevar būt! Var, un vēl kā! Tara Linna (34) to ir pierādījusi, turklāt spīdoši. "Skolā es nēsāju 50 izmēra apģērbu un vēlējos notievēt, bet tad sapratu, ka kauli nevienam neinteresē," stāsta slavenā modele. Tagad viņa pelna iztiku, piedaloties slavenu modes žurnālu fotosesijās, turklāt nesen "H&M" tieši Tarai Linnai piedāvāja kļūt par peldkostīmu kolekcijas seju.