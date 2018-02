Seriālu sižeta cienīga dzīve: Holivudas 'zelta laikmeta' dīva – Elizabete Teilore

Žilbinoša aktrise un tikpat žilbinoša personība. Tāda bija viena no atpazīstamākajām Holivudas "zelta laikmeta" aktrisēm – Elizabete Teilore. Lai arī viņas profesionālais veikums bija iespaidīgs, tikpat daudz, kā par paveikto, apkārtējiem mēles lika kulstīt viņas privātā dzīve. Par godu šīs dienas jubilārei, piedāvājam viņas dzīvesstāstu.

Elizabete Teilore dzimusi 1932. gada 27. februārī Londonā, kur bija apmetusies jaunā ģimene. Kad sākās Otrais pasaules karš, Teilori devās uz Ameriku un uzsāka dzīvi Losandželosā. Radošas personības gēns Elizabetei vārījās asinīs, jo arī viņas māte līdz pat mirklim, kad apprecējās, bija aktrise. Pati Elizabete jau trīs gadu vecumā uzsāka deju nodarbības un nebija ilgi jāgaida, līdz meitene devās uz pirmajām provēm.

Foto: Reuters/Scanpix

Viņas debija kino ekrānos bija 10 gadu vecumā filmā "There's One Born Every Minute" (1942), pēc kuras sekoja vairākas lomas arī citās filmās. Tomēr par popularitāti bērnībā lielā mērā jāpateicas filmai "National Velvet" (1944), kas kļuva par īstu hitu un 12 gadus veco Elizabeti padarīja par zvaigzni. Elizabetes prasmes un augsto latiņu pierādīja arī tas, ka viņa, atšķirībā no daudzām jaunajām zvaigznēm pirms un pēc viņas, lieliski prata iejusties tēlā un atveidot pat pieaugušos, tā nostabilizējot sev vietu un kļūstot par vienu no Holivudas "zelta laikmeta" atpazīstamākajām aktrisēm.

Arī turpmākajā karjerā Elizabete aktīvi darbojās filmēšanas laukumos. Īpašu ievērību, kā arī "Oskara" nominācijas jaunā aktrise guva, piedaloties tādās filmās kā "Raintree County" (1957,) "Cat on a Hot Tin Roof" (1958), "Suddenly, Last Summer" (1959), kā arī "BUtterfield 8" (1960) un "Who's Afraid of Virginia Woolf?" (1966), par abām pēdējām saņemot prestižo "Oskara" balvu.

Lai arī Elizabete karjeras izskaņā vairs nebija slavas virsotnēs, tas viņu neatturēja no dažādiem darbiņiem, piedaloties gan filmās un seriālos, gan arī ierunājot lomas dažādās multfilmās.

Spīdošā aktrise savas dzīves laikā tikusi atzinīgi vērtēta, un to pierāda arī 31 nominācija dažādām kategorijām un 36 balvas, kas spodrināja viņas karjeru.

Tomēr, neraugoties uz talantu un viņas darbiem, lielu lomu viņas popularitātē spēlēja arī viņas privātā dzīve, kas bija seriālu sižeta cienīga.