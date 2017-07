Sieviete ir rūdīta dzīves realitātē. Saruna ar pētnieci Ausmu Cimdiņu

Jautājums par sievietes tiesībām un lomu sabiedrībā ir bijis aktuāls dažādos laikos – to risināja viena no Latvijas literatūras lielākajām zvaigznēm Aspazija, un arī pašlaik par to joprojām tiek lauzti šķēpi ne vien Latvijā, bet arī citur pasaulē. Lai virzītos soli tuvāk izpratnei par šo jautājumu, uz sarunu aicinājām filoloģijas doktori, profesori, pētnieci, pētījumu centra "Feministica Lettica" vadītāju Ausmu Cimdiņu.