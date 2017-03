Skaista un stipra arī pēc 40. Spēcīgās divu bērnu māmiņas Eleonoras stāsts

Eleonora Avtomenko ir 44 gadus veca sieviete, kas viena audzina divus dēlus. Viņas kaislība ir sports, un šogad sieviete ir uzsākusi dalību Latvijas Bodibildinga, fitnesa un bodifitnesa federācijas projektā "Fit Model Latvija 2017", tādējādi parādot pati sev un arī citiem, ka nepastāv vecums, pēc kura sieviete vairs nevar būt skaista, aktīva un sportiska. Viņas uzdrīkstēšanos atzinīgi novērtē ne vien tuvinieki, bet arī pilnīgi sveši cilvēki.

"Esmu optimiste un ļoti cenšos, lai manai ģimenei viss būtu kārtībā, lai arī tas var būt ļoti grūti," dažos vārdos sevi raksturo Eleonora. Viņa ir dzimusi Rīgā, bet tagad dzīvo un strādā Olainē. Lai arī dzīvē sieviete ir saskārusies ar dažādām grūtībām, viņa nesūdzas, bet priecājas par to, kas viņai ir, un dara visu iespējamo, lai mīļajiem nekā netrūktu.

Bērnus audzina viena, bet mīl par diviem

"Man dzīvē ir bijis daudz grūtību, bet es nepadevos un tās pārvarēju. Man ir ļoti labi bērni, es ar viņiem lepojos," par savu ģimeni stāsta Eleonora. Viņa stāsta, ka ar dēliem dzīvo ļoti draudzīgi un arī viņi nodarbojas ar sportu. Sieviete bērnus audzina viena un nešausta sevi par to, ka nebūtu laba mamma, jo ar bērniem attiecības ir labas, un arī tuvinieki mēdz viņai atgādināt, ka Eleonora savu pienākumu veic labi.

Foto: Privātā arhīva foto

"Dzīvē tā notiek," par to, kāpēc dēlus audzina viena, stāsta sieviete, "man bija 18 gadu, kad satiku cilvēku, ar ko nodzīvoju kopā 13 gadus. Viņš bija vecāks par mani. Es pieaugu un sāku saprast, ka mums daudzas intereses nesakrīt." Viņš sabiedrisko un aktīvo sievieti mēģināja ierobežot, kam Eleonora nepakļāvās. Abi vienkārši bija pārāk atšķirīgi, lai paliktu kopā. Viņa stāsta, ka attiecības beidzās bez strīdiem un skandāliem.

Vēlāk viņa iepazinās ar citu vīrieti, ko arī apprecēja. Tomēr arī šīs attiecības bija lemtas neveiksmei. "Cilvēks neizturēja pārmaiņas," par attiecību iziršanu pēc Latvijas neatkarības atgūšanas stāsta sieviete. "Viņš zaudēja darbu, izlēma, ka ģimene viņam nav vajadzīga, mainīja dzīves virzienu, sāka dzert. Es paliku ar diviem bērniem."

"Es nesūdzos. Tas ir grūti, jo neviens man nepalīdzēja, bet es atradu laiku, atradu darbu," par to, kā viņa sakārtoja savu dzīvi, stāsta Eleonora. Ņemot vērā, ka bērni aug bez tēva, Eleonora cenšas sniegt viņiem pēc iespējas vairāk rūpju, mīlestības un uzmanības. "Es sevi uzskatu par spēcīgu sievieti un es zinu, ka man neviens nepalīdzēs. Ir jāsaņem sevi rokās, jo nav jau izvēles" viņa piebilst.

Treniņi kā laiks sevis sakārtošanai un atpūtai

Viena no sievietes kaislībām ir sports. Eleonora atklāj, ka bērni un treniņi ir viņas galvenās prioritātes. Lai arī ne vienmēr ir viegli izbrīvēt laiku un sadalīt uzmanību, viņa regulāri dodas uz sporta zāli, lai veltītu laiku sev. "Treniņi man ir… Treniņos es atpūšos no visiem satraukumiem, no darba. Es tur dodos atpūsties un savest sevi kārtībā. Tas man nav apgrūtinājums, tas man sagādā prieku," stāsta sieviete.

Foto: Sergejs Urbanovičs



"Man patīk sports, tas arī iemesls kāpēc pieteicos projektā. Vēlējos izmainīt savu dzīvi, lai virzītos uz priekšu un nestāvētu vienā vietā," lēmumu piedalīties "Fit Model Latvija 2017" skaidro sieviete. Sports viņai palīdz justies labi un būt skaistai. Viņa visus vingrojumus dara ar prieku. "Mani draugi saka – tā ir tava lieta," atklāj sievieti. Viņa vēl nezina, kā projekts mainīs turpmāko dzīvi – Eleonora neizslēdz iespēju apgūt arī treneres prasmes. "Kāpēc gan man nepamēģināt? Mācīties, kā saka, nekad nav par vēlu," viņa nosmej.

Eleonora atklāj, ka projekts jau tagad ir mainījis viņas dzīvi un uzskatus par sevi, tāpēc viņa ir ļoti pateicīga tā organizatoriem. Sieviete ar prieku un nepacietību gaida katru treniņu, katru nodarbību un katru aktivitāti, ko ieplānojuši tā organizatori.

Pārvarēt bailes un parādīt, ka vecums nav šķērslis skaistumam

"Es nebaidījos par to, ka būs fiziski grūti, jo esmu labā formā. Es baidījos vecuma dēļ – es projektā esmu pati vecākā," par savu vislielāko izaicinājumu stāsta sieviete. Eleonora baidījās, ka vecuma dēļ viņai piedalīties neļaus, tomēr tas nav šķērslis ne tam, lai būtu skaista un vesela, ne tam, lai startētu fitnesa projektā.

Foto: Sergejs Urbanovičs

"Man ir jau 44 gadi, un par sevi ir jārūpējas," pārliecināta Eleonora. Viņa norāda, ka sievietēm sevi jāuztur formā visas dzīves garumā. Protams, ne visas, var un vēlas pavadīt garas stundas sporta zālē, bet doties pastaigā pa mežu var katra. Sieviete norāda, ka fiziskas aktivitātes un veselīgs uzturs ir ļoti svarīgi ikvienam.

Es nebaidījos par to, ka būs fiziski grūti, jo esmu labā formā. Es baidījos vecuma dēļ – es projektā esmu pati vecākā. Eleonora

Viņa ir pārliecināta, ka, lai sieviete uzturētu sevi formā un regulāri sportotu, ir nepieciešams gribasspēks. Tas, protams, nav viegli, bet sieviete norāda, ka ikviens, kas pamēģina par sevi rūpēties un sāk sportot, priecājas par izdarīto. "Dīvānā pagulēt jau vienmēr paspēsim," Eleonora nosmej.

Viņa stāsta, ka ikviens organisms noveco, bet, ja cilvēks pareizi ēd un sporto, tad formu var uzturēt. Sākumā to var būt grūti izdarīt, jo pierasts dzīvot citādāk, bet tas ir tā vērts, uzsver sieviete.

Eleonoras apņemšanos atbalsta pat svešinieki

Sieviete ir saņēmusi ļoti daudz atbalsta no tuviniekiem un pat pilnīgi svešiem cilvēkiem, kas vēl viņai veiksmi, piedaloties projektā "Fit Model Latvija 2017". "Mani atbalsta visi draugi. Bērni ļoti lepojas ar mani," viņa stāsta piebilstot, ka vecākais dēls regulāri mēdz atgādināt, ka viņai ir jādzīvo arī sev, ne tikai bērniem. Tāpat viņš mēdz atgādināt, ka viņa ir īsta skaistule, ka joprojām ir jauna un viss ir labi tad, kad viņa dzīvo arī sev.

Foto: Privātā arhīva foto



Atbalstu izsaka arī nepazīstami cilvēki, kas seko līdzi konkursa norisei. Kādu dienu Eleonorai veikalā pienāca klāt pilnīgi svešs vīrietis, lai pavaicātu par to, kā viņai veicas ar sportu. Tāpat sieviete ir saņēmusi vairākas vēstules sociālajos tīklos no cilvēkiem, kas jūt līdzi viņas gaitām projektā. Ir sievietes, kas raksta, lai paustu prieku par viņas uzņēmību un spēku paveikt lietas, ko viņas pašas nevar saņemties izdarīt. "Tas ir ļoti patīkami," atklāj Eleonora.