Skaistumkopšanas speciāliste, divu meitu mamma un tagad – arī fitnesa modele. Antras Liepas stāsts

Antrai Liepa ir divu meitu māmiņa un skaistumkopšanas speciāliste, kas lieliski parāda – ikviena sieviete, kas nebaidās no izaicinājumiem, var apvienot darbu, ģimeni, privāto dzīvi un vēl atlicināt laiku sev. Pērn viņa savā jau tā saspringtajā grafikā pamanījās iekļaut dalību Sieviešu dienas rallijā, bet šogad ir uzsākusi dalību projektā "Fit Model Latvija 2017". Antra ir pārliecināta, ka arī nākotnē viņa neapstāsies un ļausies arvien jauniem izaicinājumiem.

Antras diena parasti sākas ar meitu nogādāšanu skolā un bērnudārzā, pēc tam viņa steidzas uz treniņu, bet tad uz darbu, no kā mājās atgriežas tikai ap pulksten 20 vai 21. Brīvdienās viņa pavada laiku ar bērniem. Antra atklāj, ka viņai vienmēr ir paticis plānot un organizēt savu laiku, tāpēc aizņemts dzīves ritms viņai ir ļoti piemērots.

Skaistums, ko var sajust

Antra strādā par skaistumkopšanas speciālisti spa salonā. Viņa zina, ka atrodas īstajā vietā, jo jūtas labi, rūpējoties par cilvēkiem un palīdzot viņiem kļūt skaistākiem. Antra ir pārliecināta, ka skaistumkopšanas procedūras maina cilvēku ne vien ārēji, bet arī iekšēji: "Ja tu būsi ļoti skaists vizuāli, bet iekšēji nāk tā pati augstprātība un lepnums, un niknums, tad nav vairs skaisti," pārliecināta sieviete, piebilstot, ka procedūras palīdz kļūt skaistākam arī iekšēji: "Atnāk uz procedūru neapmierināta sieviete, nikna uz tevi, viņai tur nekas nepatīk, bet pēc procedūras viņa izmainās par 100 procentiem. Viņa ir smaidīga, laipna, apmierināta."

Foto: Privātā arhīva foto

Vaicāta, par to, kas ir skaists cilvēks, skaistumkopšanas speciāliste uzreiz sāk runāt par cilvēka attieksmi pret līdzcilvēkiem un rakstura īpašībām, izskatu atstājot otrajā plānā: "Nāk no tā cilvēka, tu jūti, ka viņā ir kaut kas tāds… Nevar tā pateikt. Sirsnīgs, laipns, labsirdīgs, izpalīdzīgs, pozitīvi noskaņots, nesūdzas, nu smaidīgs tāds…"

Antra ir pārliecināta, ka ikvienam cilvēkam ir atšķirīga izpratne par skaistumu un ka arī ārēji nevienam nav jāiekļaujas noteiktos standartos – katrs ķermenis ir atšķirīgs. Lai arī viņa uzskata, ka muskuļi rotā arī sievieti, pats galvenais tomēr ir būt laimīgai un apmierinātai ar sevi. Cilvēks, kas ļoti rūpējas par savu izskatu, bet ir iedomīgs, neapmierināts un nelaipns, nevar būt skaists, pārliecināta Antra.

Sports sniedz enerģiju, možumu un mirdzumu acīs

Pašlaik Antra savā grafikā ir iespiedusi arī dalību projektā "Fit Model Latvija 2017", kas ilgs 10 nedēļas un kā laikā viņai jāapmeklē treniņi, dažādas nodarbības un apmācības. Projektā piedalās 15 sievietes, no kurām katra sev ir izvirzījusi citu mērķi. Antra vēlas iegūt noteiktas ķermeņa aprises, kā arī gandarījumu par to, ka viņa var ne tikai pieņemt izaicinājumu, bet arī sasniegt savus mērķus. Antra atklāj, ka sports viņai vienmēr ir bijis svarīgs: "Tā ir viena no manām dzīves sastāvdaļām. Man patīk. Patīk, kā es pēc tam jūtos – enerģijas vairāk."

Dalība projektā sievietei šķiet likumsakarīga – viņa tam sekoja līdzi jau tad, kad tas parādījās pirmo reizi, un zināja, ka reiz arī viņa piedalīsies. Rudenī Antrai parasti ir vairāk darba, tāpēc izvēlēts pavasaris. Pēc pirmās nedēļās viņa atzīst, ka projekts iedvesmo ne tikai fitnesa mērķu sasniegšanai, bet arī citās dzīves jomās. Antra stāsta, ka sports viņu iedvesmo un sniedz enerģiju arī ikdienā.

Foto: Privātā arhīva foto

"Tu vairāk mīli sevi. Tu izskaties citādāk un jūties citādāk. Sejā jau to var redzēt," par sevi pēc sporta zāles apmeklējuma stāsta Antra. Viņa arī norāda, ka sports liek mirdzēt viņas acīm un palīdz atvairīt nogurumu: "Možums un enerģija, kas pēc tam ir vajadzīga darbā." Fiziskā sagatavotība un spēks Antrai ir ļoti svarīgi, jo viņa strādā par skaistumkopšanas speciālisti – profesijā nepieciešama liela izturība.

Antra ir pārliecināta, ka ar sportu jānodarbojas ikvienam, jo tas sniedz gan fizisko, gan garīgo enerģiju un ļauj smadzenēm ātrāk strādāt. "Pats cilvēks ir aktīvs, nav lēns, viņam ir aktīvāka arī tā domāšana," pārliecināta Antra. Viņa gan norāda, ka visu vajag darīt ar mēru un neiesaka nevienam sevi pārpūlēt vai doties uz sporta zāli tad, ja nejūtas labi. Viņa ieklausās savā ķermenī un ļauj tam atpūsties, ja nepieciešams.

Nebaidīties no izaicinājumiem un tos pieņemt

Pērn Antra piedalījās Sieviešu dienas rallijā kopā ar kolēģēm. Viņa to uzskata ne tikai par interesantu piedzīvojumu, bet arī vērtīgu pieredzi. Šogad viņas izaicinājums ir dalība projektā. Lai arī tas sākās pirms nepilnām divām nedēļām, Antra jau tagad ir guvusi vērtīgas zināšanas par treniņu procesu un veselīgu uzturu. Tāpat projekts sniedz viņai motivāciju un iedvesmu.

Foto: Privātā arhīva foto

Antra aicina arī citas sievietes nebaidīties no izaicinājumiem, uzdrīkstēties un rīkoties drosmīgi. Viņa atklāj, ka zina daudzas sievietes, kam ir sapņi un ieceres, kas vēlas kaut ko sasniegt, bet neuzdrīkstas to darīt, jo vienkārši baidās. To, kur pati smeļas drosmi, Antra īsti nevar pateikt: "Tas kaut kā atnāk, bet nu es zinu, ko es varu, un to es daru." Viņa gan piebilst, ka nozīmīgs ir līdzcilvēku atbalsts – vajag kādu, kas iedrošina. Arī Antra pati cenšas atbalstīt un mudināt savus mīļos sasniegt mērķus un piepildīt sapņus.

Par dalību savā šī gada projektā Antra atklāj, ka viņai līdzās ir gan vīrs, gan bērni: "Meitas mani atbalsta – prasa, lai es parādu savu pirmo video, kur es ar sevi iepazīstināju, savas bildes pirmās – viņas katru dienu prasa." Protams, svarīgs ir arī mērķis, kāpēc piedalīties – Antra vēlas ķermeni, ar ko var lepoties un gandarījumu sajūtu par to, ka ir izturējusi līdz galam.

Foto: Privātā arhīva foto

Protams, ne katru dienu viņai ir viegli visu apvienot, jo ikdienā Antra ir patiešām aizņemta, turklāt treniņi un daudzi vingrinājumi mēdz būt fiziski ļoti grūti. "Esmu jau pieradusi pie tām grūtībām," piebilst Antra.