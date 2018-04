Skrējiens no Rīgas līdz Valmierai un citi varoņdarbi. Lelde Broka par neizmērojamajām cilvēka spējām

Lelde Broka jau sešus gadus sevi var saukt par skrējēju. Izmēģinājusi spēkus dažādās citās fiziskās aktivitātēs, viņa juta, ka skriešana ir viņas īstā sirdslieta. Nu tā ir kļuvusi par vaļasprieku, bez kura nav iedomājama sievietes ikdiena. Būdama viena no "VSK Noskrien Vāveres" komandas biedrēm, viņa piedalījusies dažādās sacensībās, pievarot gan sarežģītas, gan garas distances. Par savu kaislību, motivāciju un nepadošanās spēku stāsta pati Lelde.

Viņas ikdiena ir visai aizņemta. Diena Leldei parasti sākas ap sešiem, rīta agrumā izskrienot kādu aplīti pa pilsētu. Tad viņa dodas uz darbu, kur pilda jurista, personāla atlases eksperta pienākumus, bet vakaros atkarībā no nedēļas dienas ir treniņi, koris, laiks uzcept kādu kūku vai mirklis franču valodas apgūšanai. Kā teic pati, brīvais laiks tiešām ir jāplāno.

Foto: Privātais arhīvs

Aktīvs dzīvesveids vienmēr ir saistījis Leldi, tomēr vairāk šai idejai viņa pievērsusies tad, kad diezgan apzinātā vecumā – 25 gados – nolēmusi piepildīt savu sapni – dejot baletu. Izmēģināt spēkus tieši šajā jomā iedvesmoja gan māsa, kura arī dejo, gan arī noskatītās filmas par šo jomu. "Deja, un vēl klasiskā, ir ļoti skaista. Tas iemāca kustību, vieglumu, un vienlaikus tas ir ārprātīgi grūti un tā ir liela slodze," stāsta Lelde. "Šobrīd, no malas skatoties, šķiet – pilnīgs ārprāts, cilvēkam tādā vecumā no nulles sākt apgūt kaut ko tādu, bet laikam nevajag baidīties," teic sieviete.

Tomēr pēc trim gadiem Lelde nolēma no šī vaļasprieka atteikties. "Man kļuva grūti visu savienot. Mana pārliecība ir – ja tu nevari kaut ko izdarīt labi, tad tu pārstāj to darīt, lai kaut kādā ziņā sevi nešaustītu par to, ka kādreiz nevari aiziet uz nodarbību, jo tu esi pārāk noguris." Iemesls, kāpēc viņa tik vienkārši atteicās no šīs mīlestības, bija tāds, ka viņa bija atradusi jaunu aicinājumu – skriešanu, kas tagad ir kļuvusi par neatņemamu Leldes dzīves sastāvdaļu.