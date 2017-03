Skrūvē mašīnas, sporto un vada uzņēmumu. Anna Ērliha ne tikai sapņo, bet arī dara

Annai Ērlihai ir 27 gadi. Viņa strādā valsts pārvaldē, raksta maģistra darbu un kopā ar vīru vada uzņēmumu. Brīvajā laikā viņa skrūvē mašīnas, rūpējas par četriem kaķiem, dejo vēderdejas, lasa grāmatas un dara daudz ko citu. Šogad viņa ir apņēmusies arī uzlabot savu figūru, piedaloties Latvijas Bodibildinga, fitnesa un bodifitnesa federācijas projektā "Fit Model Latvija 2017". "Baigais mutulis ar darbiem, bet viss kārtībā – visu var savienot," apņēmīgi nosaka Anna.

Annas diena iesākas darbā, pēc kā viņa dodas uz treniņu vai dejošanas nodarbību. Tad sākas "otrā maiņa" un darbs pie sava biznesa. Jautāta, kā visu iespēj, Anna atbild: "Jo vairāk dari, jo vairāk var paspēt." Viņa uzsver, ka ar vēlmēm un sapņiem var nepietikt. Ir vienkārši jāsāk darīt, citādāk iecerēto piepildīt nebūs iespējams. Sieviete neslēpj, ka arī viņai pienāk dienas, kad nav spēka un vēlēšanās kaut ko darīt. Tādās dienās viņa vienkārši ļauj sev atpūsties.

Auto un 'darbošanās ar bleķiem' – bizness un aizraušanās

Foto: Privātā arhīva foto



Viena no Annas kaislībām ir "bleķi". Vismaz tā viņa pati to sauc. Sieviete kopā ar vīru vada uzņēmumu, kas tirgo detaļas motorizētajiem transporta līdzekļiem, un nākotnē cer darbību paplašināt, atverot arī auto servisu. Abi ar vīru savas mašīnas labo paši. "Es arī pati to daru. Pēdējais, ko es savai mašīnai darīju – iztīrīju karburatoru. Man patīk tas, man tiešām patīk darboties ar bleķiem. Es nevarētu teikt, ka tas ir netipiski sievietei, bet pēc stereotipiem tas laikam ir savādi," viņa piebilst. Anna norāda, ka arī savu motorolleru parasti labo pati.

Anna bērnībā daudz laika pavadīja kopā ar vectēvu un uzskatīja, ka viss, ko viņš dara, ir interesantāk nekā tas, ar ko nodarbojās vecmāmiņa. Vectēvs nagloja, skrūvēja un gāja makšķerēt, bet vecmamma gatavoja ēst, lāpīja zeķes un ravēja dārzu. Anna atklāj, ka savas aizraušanās no jauna atklāja kopā ar vīru, kas viņai ļauj izpausties un palīdz apgūt jaunas lietas, kā arī nedusmojas, ka viņai kādreiz kaut kas neizdodas. "Es esmu ļoti priecīga par to, ka viņš manī ir pamodinājis šīs te lietas, kas man no bērnības bija, ka man patika to darīt un es arī tagad varu to darīt."

Anna norāda, ka labot mašīnas pašai ir drošāk, nekā doties uz servisu: "Man ir maza mašīna, un tad, kad viņai kaut kas notiek un es aizbraucu uz autoservisu, bieži vien es esmu saskārusies ar to, ka mani aptin ap pirkstu." Reiz Annas mašīnai uzlika bremžu diskiem neatbilstošus klučus. Tāpat zināšanas noder arī ikdienā: "Ja es palieku ar mašīnu uz ielas vai vēl kaut kas notiek, es varu tikt galā ar situāciju."

Foto: Kristers Marcinkus

Šis ir arī trešais gads, kad Anna kopā ar vīru organizē motorolleru sezonas atklāšanu Liepājā. Pirmo reizi viņi piedalīsies arī līdzīga pasākuma organizēšanā Rīgā. Anna norāda, ka to dalībnieki ir jaunieši un Anna Liepājā cer piesaistīt arī cilvēkus no Ceļu satiksmes un drošības direkcijas, lai pasākums būtu ne vien izklaidējošs, bet arī izglītojošs. "Man ir svarīgi, kas notiek ar jauniešiem, jo tā ir sabiedrība, kurā es dzīvošu vēlāk. Viņi veidos to dzīvi apkārt."

Sports formas uzlabošanai un zināšanu iegūšanai

Kādreiz Anna aktīvi nodarbojās ar sportu, bet tad uz kādu laiku to pārtrauca. Tā kā, samazinoties fiziskajām aktivitātēm, izmainījās arī Annas auguma aprises, viņa vairs nebija tik apmierināta ar sevi. Šogad Anna saprata, ka ir pienācis laiks sevi sakopt, un pieteicās projektam "Fit Model Latvija 2017". Viņam tam sekoja līdzi jau kādus divus gadus. Redzot, ka vairākas bijušās kolēģes piedalās projektā un piedzīvo pozitīvas izmaiņas ne vien fiziski, bet arī emocionāli. Viņas kļuva priecīgākas un emocionālas. "Es domāju – o, kāpēc ne. Tad es nodomāju – labi ir, viss, ir laiks," saka Anna.

Viņa cer satikt jaunus cilvēkus, kā arī iegūt zināšanas par to, kā ir jāsporto, lai pēc tam varētu ar to nodarboties regulāri. "Skolā bija vienkārši tā – tu skrien krosu, taisi preses, tu lec, dari, bet skolā, vismaz manā laikā, nepaskaidroja, kā ir jāskrien," stāsta Anna, piebilstot, ka tagad redz, cik svarīgi ir katru vingrinājumu izpildīt pareizi. "Līdz ar to man tas galvenais ieguvums ir zināšanas, ko es varēšu izmantot arī pēc tam, kad būs ģimenes paplašinājums, lai atkal varētu sevi sakopt un savest kārtībā."

Foto: Privātā arhīva foto

Par sportošanas atsākšanu Anna nosaka: "Es jūtos mundrāka, no rītiem ir vieglāk piecelties." Jautāta, par to, vai atsākt sportot ir tik grūti, kā viņa bija gaidījusi, Anna atbild: "Es sākumā neko neplānoju, man nekas nešķita, es vienkārši gāju – kas tas ir un kas nu būs. Ir grūti, bet ne pārāk grūti." Anna ir pārliecināta, ka dalība projektā palīdzēs viņas draugiem labāk saprast, kas īsti ir fitness: "Un varbūt es ar savu rīcību pamudināšu kādu citu spert soli un izdarīt to, ko viņš ir domājis, bet kam nav līdz šīm saņēmies, jo īsti nezina, kas tas ir."

Nežēlot sevi, bet sapņot un darīt

Foto: Mārtiņš Rudzītis

Anna stāsta, ka visas zināšanas, ko viņa ir ieguvusi, labojot mašīnas, sportojot vai darot citas lietas, palīdz viņai tikt galā gandrīz ar jebkuru situāciju. Viņa parasti izvairās no sevis žēlošanas un jautājumiem par to, kāpēc kāda ķibele gadījusies tieši viņai. "Šādas te pažēlošanās manī nav, un es esmu ļoti priecīga par visu, kas notiek." Grūtībās Anna redz iespēju izmantot savas zināšanas un gūst no tā pieredzi.

"Dzīve ir tieši tāda, kādu tu viņu redzi," pārliecināta Anna. Viņa norāda, ka arī cilvēki it visur ir gan draudzīgi, gan izpalīdzīgi, ja vien pats tāds esi. "Ja tev šķiet, ka tava dzīve ir neriktīga, tad sāc ar sevi. Pārmaiņas sākas ar tevi, tad ar tavu ģimeni un tad var pārmaiņas veikt arī valstī vai vidē, kur tu atrodies. Jāsāk ar mazumiņu."

Man nav nevienas citas receptes, kā vienkārši celties un darīt. Anna Ērliha

Jautāta, par to, kur viņa smeļas enerģiju un spēku uzsākt kaut ko darīt, Anna atbild pavisam īsi – ir jāsāk darīt. "Es ļoti gribētu, lai kāds arī man iedotu kādu recepti," par to, kā tikt galā ar motivācijas trūkumu nosaka Anna. "Man nav nevienas citas receptes, kā vienkārši celties un darīt."

"Sapņot un ne tikai sapņot, bet arī ķerties pie šo sapņu realizācijas, jo cilvēkam patīk sevi mānīt ar tādām lietām, kā motivācija vai pareizais brīdis, nu vismaz man personīgi tā nav – ja tu gribi, tu dari, ja tu meklē attaisnojumus, balstoties uz motivāciju – ai, šodien nav īstais brīdis, tad to nevajag, tas tev nav aktuāli vai nav gana svarīgi. To, kas mums ir svarīgi, mēs izdarām."