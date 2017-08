Slava un fanu mīlestība, ko neaizēno pat skandāli: Dženiferas Lourensas stāsts

Bērnībā viņa spēlējusi oboju, bijusi karsējmeitene un visu mūžu domājusi, ka ir nedaudz citādāka – viņa allaž varējusi kaut ko iedomāties un pati noticēt, ka tā ir īstenība. Tieši tāpēc, kad kāds stāstījis kādu sirdi plosošu stāstu, viņa varējusi šņukstēt un pārdzīvot līdzi gluži it kā tas būtu noticis ar viņu. Ja bērnībā tas viņai šķita dīvaini, tad tieši tas šobrīd ir īpašību kopums, ko viņa var lietderīgi izmantot darbā. Par godu šīs dienas jubilārei, piedāvājam Dženiferas Lourensas stāstu!

Stāsts, kā Dženifera uzsāka pirmos soļus šovbiznesā, ir gana neticams. Kad 14 gadu vecumā ar mammu viņa bija aizbraukusi uz Ņujorku, kāds fotogrāfs pienācis pie viņām un sācis interesēties par Dženiferu. "Mana mamma iedeva viņam savu numuru, jo neiedomājās, ka tas varētu būt pat bīstami. Tad viņš piezvanīja un teica, ka modeļu aģentūras pārstāvji vēlējās ar mani satikties." Lai arī tas, godīgi sakot, izklausās mazliet biedējoši, tāds, lūk, bijis viņas veiksmes stāsts. Interesanti, ka Dženiferai – meitenei, kura pat nevarēja tolaik iedomāties, cik neparastā situācijā nokļuvusi – parādījusies dūša uzstādīt savus noteikumus, sakot, ka viņa piekrīt piedāvājumam, bet tikai tad, ja viņai būs iespēja sevi pierādīt arī kā aktrisei.

Pēc tam viss attīstījās diezgan raiti - viņa piedalījās dažādās fotosesijās un reklāmas rullīšos. 2007. gadā viņa tika pie vienas no galvenajām lomām situāciju komēdijseriālā "The Bill Engvall Show". Paralēli tam viņa gozējās arī filmās, piemēram, "The Poker House" (2008) un "The Burning Plain" (2008).

2010. gadā aktrise parādījās filmā "Winter's Bone", kurai pateicoties viņu nominēja "Oskaram", "Zelta globusam" un citām balvām. Dženiferai arvien vairāk parādījās dažādas iespējas, piemēram, loma filmā "The Beaver" (2011) ar Melu Gibsonu un Džodiju Fosteri.

Foto: Vida Press

2012. gadā Dženifera kļuva par sensāciju, kad iejutās Katnisas Everdīnas tēlā, piedaloties filmā "Bada spēles". Noteikti jāizceļ arī filma "Silver Linings Playbook" (2012), kas nopelnīja Dženiferai līdz šim vienīgo "Oskaru".

Pateicoties veiksmīgajai karjerai, nav nekāds brīnums, ka gan 2015., gan 2016. gadā "Forbes" pelnošāko aktrišu sarakstā pirmajā vietā iekļuvusi tieši Dženifera. Runājot par citiem nopelniem un balvām, no 170 dažādām nominācijām 114 reizes Dženifera devusies mājās ar uzvarētājas titulu.

Aktrise turpina aktīvi darboties dažādās filmās, spodrinot savu karjeru un cenšoties sasniegt jaunus mērķus.