Spīdoša karjera un leģendāra mīlas dēka: Katrīnas Hepbernas dzīve bez noteikumiem

Katrīna Hepberna tiek atzīta par vienu no pagājušā gadsimta spīdošākajām aktrisēm, iegūstot 12 "Oskara" nominācijas. Tomēr ne tikai viņas talants, bet arī interesantā personība, dzīvošana bez noteikumiem un noslēpumainā mīlas dzīve iekarojusi viņas fanu sirdis. Par godu Katrīnas dzimšanas dienai, kas svinama 12. maijā, piedāvājam viņas stāstu!

Koledžas laikos Katrīnas sirdi iekaroja aktiermāksla. Pabeigusi mācības un ieguvusi grādu vēsturē, viņa savas intereses paplašināja un sāka piedalīties dažādās izrādēs. Pēc pāris gadiem jauno aktrisi pamanīja kāds talantu aģents, piedāvājot viņai lomu filmā "A Bill of Divorcement" (1932). Katrīna pieņēma piedāvājumu un nekad neatskatījās atpakaļ.

Katrīnas pirmā filma kļuva par īstu grāvēju, tādējādi aktrisi nodrošinot ar ilgtermiņa sadarbības līgumiem un citām labām iespējām. Nebija ilgi jāgaida, līdz Katrīna šo iespēju izmantoja tik pilnvērtīgi, cik vien iedomājams, – jau pēc gada, pateicoties dalībai filmā "Morning Glory" (1933), viņa ieguva savu pirmo "Oskara" balvu!

Lai arī nācies piedzīvot arī ne tik veiksmīgus gadus, karjeras laikā Katrīna piedalījusies vairākās lieliskās filmās, kas bruģēja ceļu uz skatītāju sirdīm. Gadu gaitā vērts izcelt tādas filmas kā "Alice Adams" (1935), "Woman of the Year" (1942), "The Rainmaker" (1956), "Long Day's Journey Into Night" (1962), visbeidzot arī "Guess Who's Coming to Dinner" (1967), "The Lionin Winter" (1968) un "On Golden Pond (1981). Pēdējo reizi filmēšanas laukumā aktrise bija 1994. gadā, noslēdzot savu vairāk nekā 60 gadus ilgo karjeru.