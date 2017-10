Spīdoša karjera, vīra neuzticība un jaunas mīlas uzplaukšana: Gvenas Stefani emociju virpuļi

Spilgta personība, kas pierādījusi sevi gan mūzikas, gan arī modes pasaulē. Tā varētu no malas raksturot dziedātāju Gvenu Stefani. Taču arī šajā gadījumā aizkadrā piedzīvotas daudz un dažādas likstas, kas viņas dzīvi brīžiem padarījušas par elli. Par godu Gvenas dzimšanas dienai, kas atzīmējama 3. oktobrī, piedāvājam viņas dzīvesstāstu.

Pateicoties mātei, kura iemācīja bērnībā Gvenai darboties ar šujmašīnu, viņas interese par modi auga un attīstījās jau no agra vecuma. Savukārt mīlestību pret mūziku ierādīja viņas brālis Ēriks, kurš arī pats muzicēja. Lai arī mode ir liela Gvenas aizraušanās un kaislība, lielākais uzsvars tomēr viņas karjerā likts uz mūziku.

Ēriks kopā ar draugu Džonu Spensu dibināja grupu "No Doubt", un Gvena pievienojās, lai piepalīdzētu puišiem ar vokālu. Kad 1987. gadā grupas solists Džons izdarīja pašnāvību, Gvena pārņēma galvenā solista mikrofonu savās rokās. Kādu laiku muzicējuši, 1992. gadā grupa izdeva savu pirmo albumu, kurš gan neieguva sevišķu atzinību no kritiķiem un potenciālajiem mūzikas disku pircējiem. Tiesa, tuvāko gadu laikā notika vēl citas pārmaiņas grupā, kas nedaudz sašūpoja ierasto lietu būtību – izira Gvenas attiecības ar vienu no grupas dalībniekiem Toniju Kanalu, kā arī grupu pameta Gvenas brālis Ēriks. Taču šīs pārmaiņas neapturēja grupu no gaidāmās veiksmes.

Foto: AFP/Scanpix/LETA



Albums "Tragic Kingdom", kas tika izdots 1995. gadā, iekaroja fanu uzticību un atzinību visā pasaulē. Tiesa, liels nopelns bija dziesmai "Just a Girl", kas, pateicoties videoklipā izveidotajam, interesantajam stilam, palīdzēja Gvenai iegūt arī modes ikonas statusu. Runājot par dziesmu saturisko pusi, Gvenai pēc vārda ķešā nebija jāmeklē, jo daudzu dziesmu vārdi balstīti uz pašas ķibelēm mīlestībā.

Darba Gvenai netrūka. Paralēli darbam pie "No Doubt" viņa attīstīja solo karjeru, kā arī startēja ar savu apģērbu līniju "L.A.M.B.".

2004. gadā Gvena izdeva savu pirmo solo albumu "Love.Angel.Music.Baby", kas, atšķirībā no "No Doubt" skanējuma, vairāk koncentrējās uz popa un klubu mūziku. Viņas darbs tika atzinīgi novērtēts, īpaši izceļot dziesmas "Rich Girl" un "Hollaback Girl". Gluži tāpat viņa izmēģināja arī veiksmi kino pasaulē, piedaloties filmā "The Aviator" (2004) kopā ar Leonardo Dikaprio.

Foto: AP/Scanpix/LETA

Arī Gvenas nākamais solo albums "The Sweet Escape" (2006) tika atzīts par īstu "grāvēju", kļūstot par īstu veiksmes stāstu.

Spīdošā solo karjera, privātās dzīves virpuļi un citas jomas, kurās Gvena izpaudās, neapturēja viņu pēc ilgiem laikiem apvienoties kopā ar "No Doubt" kolēģiem, ar kuriem jaunu skaņdarbu radīšana bija mazliet iepauzēta. Pēc vairāk nekā 10 gadu pauzes grupa izdeva jaunu albumu – "Push and Shove" (2012). Arī vēlāk grupa fanus priecēja ar pāris uzstāšanām un ik pa brīdim izteica, ka strādā pie jauna materiāla, lai arī fani tā arī neko nav sadzirdējuši. 2016. gadā intervijā ar "Rolling Stone" Gvena atzina, ka grupas nākotnes ceļi ir neizdibināmi, jo, lai arī radošā ziņā viss ir kārtībā, katrs no grupas dalībniekiem ir mainījies un līdz ar viņiem – arī izpratne par to, kādu mūziku vajadzētu radīt.

Foto: Mavrix/Scanpix

2016. gadā soliste izdeva savu trešo studijas albumu – "This Is What the Truth Feels Like", bet pavisam drīz – 6. oktobrī – Gvena izdos savu ceturto ierakstu izlasi – "You Make It Feel Like Christmas".