Spoža karjera, bet traģisks mīlas lāsts: dzirkstošās aktrises Dorisas Dejas stāsts

Aktrise ar burvīgu balss tembru un neizmērojamu mīlestību pret dzīvniekiem. Tā vienā teikumā varētu raksturot pozitīvi dzirkstošo personību Dorisu Deju, kas šovbiznesa pasaulē veiksmīgi darbojusies vairākus gadu desmitus. Tomēr, par spīti ārējai perfekcijai, Dorisa aiz smaida slēpa daudz vairāk, nekā iedomājams. Par godu viņas 96. dzimšanas dienai, kas atzīmējama 3. aprīlī, piedāvājam nelielu ieskatu viņas dzīvē.

Dorisa jau no mazotnes radusi pie dzīves uz skatuves. Pirmā nopietnā Dorisas aizraušanās bija dejošana. Viņa apguva baletu un piedalījās daudz un dažādos konkursos, kur arī tīņu gados plūca laurus. Tomēr sarkanu svītru vaļaspriekam un nākotnei šajā jomā pārvilka satiksmes negadījums 1937. gadā, kad viņa nopietni savainoja kāju.

Tā kā Dorisas māte bija mūzikas skolotāja, arī šī sfēra meitenei nebija sveša. Atlabstot no negadījuma, viņa uzsāka trenēties. Pamazām, izkopjot savu talantu, viņa sāka muzicēt gan kopā ar dažādām grupām, gan arī bija dzirdama radio. Sadarbojoties ar vairākiem mūziķiem, drīz klausītājiem tika nodoti arī pirmie Dorisas hiti kā, piemēram, "Sentimental Journey" un "My Dreams Are Getting Better All the Time". Tomēr viss dzīvē sakārtojās tā, ka, pašķiroties ar saviem domubiedriem uz skatuves, viņa saprata, ka ir labs laiks nelielām pārmaiņām, un nolēma izmēģināt spēkus arī kino pasaulē.

Tiesa, mūziķes karjera malā netika nolikta, un laiku pa laikam viņa nāca klajā ar jauniem mūzikas grāvējiem, piemēram, "Love Somebody", "My Love and Devotion", "Let's Walk That-A-Way" un citām dziesmām. Daudzas no dziesmām, ko iemīļoja klausītāji, tika veidotas tieši filmām, tāpēc varēja teikt, ka abas sfēras, kurās darbojās Dorisa, viena otru papildināja. Jāpiebilst, ka mūziķes karjeras laikā Dorisa nākusi klajā ar virkni albumu, un pēdējais no tiem –"My Heart" – tika izdots 2011. gadā, kas atgādina, ka arī sirmā vecumā vēl iespējams paveikt lielas lietas.



Pirmo reizi uz lielajiem ekrāniem Dorisa parādījās 1948. gadā romantiskajā mūziklā "Romance on the High Seas". Lai arī vēlāk tieši romantiskais kino Dorisai kļuva par jājamzirdziņu, karjeras laikā viņa sevi pierādīja arī daudz nopietnākās lomās, piemēram, filmās "Young Man with a Horn" (1950), "Storm Warning" (1950), "Love Me or Leave Me" (1955) un citās.

Nelokāmo slavu Dorisa iemantoja, pateicoties tādām filmām kā "The Pajama Game" (1957), "Pillow Talk" (1959), "Send Me No Flowers" (1962), "That Touch of Mink" (1962). Šīs filmas padarīja Dorisu par vienu no šī laika spožākajām zvaigznēm! Viņas karjera turpinājās ar lērumu filmām un pat seriālu "The Doris Day Show", kas norisinājās no 1968. līdz 1973. gadam.

1975. gadā aktrise paziņoja par došanos pelnītā atpūtā. Savu brīvo laiku kopš tā mirkļa viņa daudz velta, palīdzot dzīvniekiem, kā nu var. Viņa iesaistījās "Actors and Others for Animals" organizācijā, kopā ar domubiedriem izmantojot slavu, lai palīdzētu kustoņiem. Tāpat viņa izglāba un savā aizgādniecībā paņēma daudzus dzīvnieciņus, vēlāk dibinot arī dažādus fondus un organizācijas. Jāteic, ka šī kaislība pret četrkājainajiem draugiem pat sekmējās tajā, ka viņa pat uz neilgu laiku atgriezās TV ar raidījumu "Doris Day's Best Friends", lai stāstītu par dzīvniekiem.

Karjeras laikā Dorisa vienu reizi nominēta "Oskaram", bet 12 reizes – "Zelta globusam", no kuriem arī četras reizes ieguvusi atzinīgi vērtēto balvu.