Strādāt, neko neprasot pretī. Pieci pieredzes stāsti par brīvprātīgo darbu

Vai tie būtu pāris mēneši Ganā vai regulāra ciemošanās pie cilvēkiem, kam nepieciešams atbalsts tepat Latvijā, brīvprātīgais darbs sniedz pieredzi un emocijas, ko nekur citur atrast nav iespējams. Sieviešu, kas darbojušās kā brīvprātīgās, pieredze apliecina, ka darbs, ko dari, neko neprasot pretī, var sniegt daudz vairāk, nekā uzdrīksties cerēt.

Kamēr daļa cilvēku nav gatavi pat pirkstu pakustināt, ja par to nesaņem samaksu, netrūkst arī tādu, kas atdotu pēdējo grasi, lai tikai varētu darboties kā brīvprātīgā un vienlaikus apskatīt pasauli. Tāda ir arī Elza Junkure, kurai pirms brauciena uz Ganu bija jāsavāc ziedojumi apmēram 880 eiro apmērā. "Lai sasniegtu mērķi un savāktu noteikto naudas summu, es pārdevu sev nevajadzīgās lietas – kleitas, kurpes, rotaslietas un citas mantas. Man laba draudzene ir friziere, kas bija gatava manas trakās idejas vārdā noskūt daļu no maniem matiem – tas bija kā izaicinājums man, lai piesaistītu cilvēkus palīdzēt man ar ziedojumiem. Noskūtos matus atdevu labdarībai, lai izveidotu parūku kādam, kam to vajag," atceras Elza.

Arī Montai no Staļģenes brīvprātīgais darbs bija sen lolots sapnis. Viņa devās palīgā organizēt Olimpiskās spēles Riodežaneiro. Savukārt tehniskā ortopēde Keitija Ledervuda un šajā jomā studējošā Dina Grīnberga kopā ar mācītāju Pēteri Eisānu ceļoja uz tālo Jordāniju, lai palīdzētu vietējiem ļaudīm un daļai no viņiem vārda vistiešākajā nozīmē palīdzētu nostāties uz kājām.

Nereti brīvprātīgais darbs sniedz ne tikai pozitīvas emocijas, bet arī paver jaunas iespējas. To piedzīvoja arī Santa Kizikova, kas, pateicoties brīvprātīgajam darbam, ieguva iespēju studēt Kanādā.

Jāpiebilst, ka nav jādodas tālu prom, lai kādam palīdzētu. To parāda arī sirsnīgās un labestīgās Ramonas Salmiņas stāsts, kas ir viena no brīvprātīgajām Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas organizētajā kustībā. Viņa norāda, ka šis nav pirmais labas gribas darbs, ko viņa apņēmusies.

Tuvāk ar sieviešu pieredzi, veicot brīvprātīgo darbu, vari iepazīties šajos piecos rakstos.