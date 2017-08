Tā ir sava veida atkarība. Fitnesa entuziaste Solvita par savu kaislību un pagātnes kļūdām

Varētu teikt, ka Solvitai Šellarei šobrīd ir pārdomu periods, jo viņa prāto par jauniem risinājumiem, kā sevi pilnveidot, bet jau tagad var teikt, ka sevis attīstīšanas prasme viņai nav sveša. Savu ķermeni gluži kā konstruktoru viņa ir pārmainījusi neskaitāmas reizes – gan jaunībā, gan pēc dzemdībām, gan sacensību laikā. Turklāt dzīves laikā gūta arī mācība, kas diemžēl bija jāizdzīvo, liekot uz spēles savu veselību.

Ar sportu Solvita nodarbojās jau skolas laikā, bet tas vairāk bijis hobija līmenī. Pēdējos piecus gadus aktīvā sieviete uz sporta zāli dodas sešas reizes nedēļā, pavadot tur pusotru, divas stundas. "Tā ir sava veida atkarība, un to vajag. Citreiz ir tā, ka ir slikts garastāvoklis, bet tu aizej un tas tevi pat ļoti uzlādē. Patrenējies, ieej aukstā dušā un jūties kā no jauna piedzimis." Jāpiebilst, ka tikai aptuveni reizi gadā Solvitai "uznāk melnie", kad sporta zāles apmeklējums tiek izlaists. Svētdienas gan esot paredzētas tam, lai morāli atpūstos no visa. Tagad, kad Solvitai nav jāgatavojas sacensībām, viņa izveido savu treniņu plānu, kā vēlas, jo nav jāatbilst konkrētiem izmēriem. Bet reiz viss nebija tik vienkārši!

Ģimenes dibināšana, grūtniecība un + 30 kilogrami

Arī savu vīru Solvita satika sporta zālē, kopā viņi jau ir 12 gadus. Kad Solvitai piedzima dēliņš, uz sporta zāli viņa negāja, tam vienkārši neatlika laika. Jāpiebilst, ka grūtniecības laikā Solvita pieņēmusies par trīsdesmit kilogramiem. Kā smejas pati: "Tas bija jautri! Lai arī pirms tam ieturējos, paliekot stāvoklī, es nodomāju – es taču varu ēst, ko gribu. Varēju apēst pat četrus šokolādes batoniņus piecu minūšu laikā, jo jāēd taču par diviem! Tā man nāca tie kilogrami klāt. Divas reizes bija tā, ka nedēļas laikā pieņēmos par 10 kilogramiem. Pēc tā manu vīru ārsti izsauca uz kabinetu un piekodināja, ka tā nevar – man taču vēl trīs mēneši līdz bērna dzimšanai jāpavada, ko es iedomājoties…"

"Labi, ka tiku uz pekām. Bet tur ir ieguldīts gan smags darbs ar sevi, gan laiks, gan nauda… Trīs mēnešus pēc bērna piedzimšanas es jau biju nometusi 33 kilogramus svara – neēdu našķus, sekoju uzturam un daudz pavadīju laiku pastaigās ar mazo. Viss izvērtās labi, bet varēja būt arī drausmīgāk."