Trakulīgie gadi ar Kurtu Kobeinu un postošo narkotiku lāsts: Kortnijas Lovas dzīve pagātnes ēnā

Tautiņās daudzināta, brīva savās izvēlēs un citreiz ārpus kontroles robežām, Kortnija Lova ir kļuvusi par vienu no alternatīvā roka fascinējošākajām figūrām. Trakulīgo dzīvi roka pasaulē Kortnija izbaudījusi gan būdama precēta ar leģendārās grupas "Nirvana" līderi Kurtu Kobeinu, gan meklējot veidus, kā pierādīt savu radošo pusi.

Kortnija Lova dzimusi 1964. gada 9. jūlijā Sanfrancisko, Kalifornijā. Viņas vecāki šķīrušies tad, kad mazajai Kortnijai bijuši vien pieci gadi, tādēļ viņu uzaudzinājusi māte. Jāsaka, ka viņas dzīve jau no pusaudzes gadiem bijusi visai vētraina.

Foto: AP/Scanpix

Piedzīvojot vairākas neveiksmes pēc centieniem pilnveidot sevi koledžā, Kortnija savas dienas pavadīja, ceļojot pasauli no nelielās naudiņas, ko piespēlējusi bija viņas vecmāmiņa. Apskatot Liverpūli, viņa iepazinās ar mūziķi Džuliānu Koupu, kurš paralēli viņu vilināja arī savās pēdās, iedrošinot uzstāties uz skatuves. Tomēr abu mīlestība nebija mūžīga, pēc šķiršanās Kortnija pārvācās atpakaļ uz Ameriku.

Paralēli centieniem atrast sevi mūzikas pasaulē, Kortnija strādāja par striptīzdejotāju. Kā vēlāk atzinusi intervijā "L.A. Weekly", tieši strādājot par eksotisko dejotāju, viņa sakrājusi naudiņu, lai izveidotu grupu. "Lai sakrātu naudu, bija jābūt ļoti taupīgai. Toreiz bija daudz kārdinājumu attiecībā pret narkotikām. Nodomāju – kad nopelnīšu miljons dolārus, izmēģināšu visas narkotikas, ko kāros sirds. Ko, starp citu, es arī izdarīju."

Apvienojoties ar vēl divām entuziastēm, Kortnija izveidoja sieviešu trio "Sugar Baby Doll". Pankroka meitenes lellīšu kleitās, izteiksmīgu meikapu un izpūrušiem matiem izmēģināja veiksmi uz skatuves. Tomēr ne uz ilgu, jo no grupas viņa tika patriekta. Tiesa, vēlāk gan ar vienu grupas dalībnieci viņa apvienojās, bet arī tajā reizē viss neizdevās kā iecerēts.

Foto: EPA/LETA

Kortnija mēģināja pierādīt arī savas aktierprasmes. Jāsaka gan, ka šie centieni bija visai neveiksmīgi. Viņa piedalījās filmās "Sid and Nancy" (1986) un "Straight to Hell" (1986), bet abas no tām neizpelnījās sevišķu atzinību.

Dzīvojot Losandželosā, viņa sāka nopietnāk uztvert savu karjeru mūzikas pasaulē. Kortnija uzstādīja sev mērķi iemācīties spēlēt ģitāru. 1989. gadā jaunā censone izveidoja savu grupu "Hole", kas saviļņoja šāda stila mūzikas piekritējus. Pēc trīs gadiem iznāca grupas debijas albums "Pretty on the Inside".