Trīs bērni, četras izglītības: fitnesa trenere Ramona, kas palīdz māmiņām atgūt formu

Ramona Simona Mežgaile ir trīs bērnu mamma, kura ieguvusi trīs augstākās izglītības, bet, piedzimstot trešajam bērnam, viņa nolēmusi pievērsties tam, kas viņu allaž interesējis hobija līmenī – sportam. Izmācījusies par fitnesa treneri, šobrīd viņa pasniedz nodarbības jaunajām māmiņām. Par savu pieredzi un lēmumiem stāsta pati Ramona.

Šobrīd Ramona ikdienā vada fitnesa nodarbības jaunajām māmiņām biedrībā "MomyFit". Tomēr līdz šādam dzīves ritējumam Ramona nonākusi pakāpeniski. "Man ir četras izglītības, no kurām trīs ir augstākās. Tā dzīvē iegrozījās, ka dažādu darba un interešu maiņu rezultātā bija nepieciešama izglītība. Vienmēr esmu ieinteresēta sevi pilnveidot un paplašināt redzesloku, līdz ar to studēšana man ir sava veida hobijs un tas nekad nav bijis kā apgrūtinājums. Esmu ieguvusi bakalaura grādu uzņēmējdarbībā un jurisprudencē, kā arī maģistra grādu sabiedriskajās attiecībās. "Svaigākā" izglītība ir C kategorijas fitnesa trenere, kas man ļauj šobrīd profesionāli vadīt treniņus jaunajām māmiņām," stāsta Ramona.

A post shared by Mežgaile Ramona Simona (@ramona__simona) on Mar 20, 2017 at 5:57am PDT

Ramona nenoliedz – tā kā viņai ir trīs bērni, studiju un darba apvienošana ar ģimeni vienmēr ir bijis kā izaicinājums. "Protams, lai to realizētu ikdienā ir nepieciešams atbalsts no līdzcilvēkiem, kas manā gadījumā ir vīrs un mana vecmamma. Liels paldies viņiem!"

"Savā ziņā, pateicoties tam, ka esmu daudzbērnu māmiņa, arī esmu nonākusi, kur šobrīd esmu – vadu nodarbības jaunajām māmiņām. Lieliski pārzinu, ko sievietei nozīmē grūtniecības periods, dzemdības un pēcdzemdību laiks – gan fiziski, gan emocionāli. Protams, mazuļa nākšana pasaulē ir svarīgākais notikums sievietes dzīvē, un tos mirkļus neviens un nekad nespēs aizstāt. Bet šim posmam, kad mājās ir parādījusies maza dzīvībiņa un visa ikdiena ir pakārtota mazuļa gaitām, ir arī otra puse. Bieži vien mammas aizmirst par sevi, jo ikdienas jaunie pienākumi burtiski ievelk jauno māmiņu rutīnā, no kuras ārā tikt nav nemaz tik viegli. Arī ķermenis pēc grūtniecības un dzemdībām ir kļuvis citādāks, un ļoti bieži mammas par to pārdzīvo, kautrējas, nereti iedzīvojas kompleksos un arī depresijā. Šim visam pati esmu gājusi cauri," tā Ramona.

A post shared by Mežgaile Ramona Simona (@ramona__simona) on Feb 9, 2017 at 10:54am PST

Pirmais bērns pasaulē nāca, kad Ramonai bija 20. Aktīvā sieviete atklāj, ka viņa neesot no tām sievietēm, kuras bez raizēm varot ēst visu un nekas neejot labumā. "Pēc dzemdībām man bija nākuši klāt 25 kilogrami, kas reāli man fiziski traucēja veikt ikdienas pienākumus, iedzina pamatīgos kompleksos, radīja nevēlēšanos iet cilvēkos un tādu kā nepatiku, žēlumu pret sevi un savu ķermeni."

Ramona sapratusi – ja viņa nemainīs savu ikdienu, tad neatbrīvosies no liekajiem kilogramiem vai vēl ļaunāk – apvelšoties vēl vairāk. "Iekšēji nepameta tā sajūta, ka tomēr vēlos būt veselīga un enerģiska mamma savam bērnam un pievilcīga sieva savam vīram. Bet brīnumi jau tāpat nenotiek. Un kaut kas bija jādara lietas labā. Tolaik biju pārāk bikla un kompleksaina, lai dotos uz sporta klubu, tāpēc nolēmu sākt vingrot mājās. Kā tagad atceros, ka bērna masiere man ieteica pamēģināt pasportot mājās pie Sindijas Kraufordes videokasetes," nosmejas Ramona. "Tur bija Kraufordes pašas un treneru izveidots vingrošanas komplekss sievietēm pēc dzemdībām. Un ar šo brīdi aizsākās mans ceļš pretī mīlestībai pret fitnesu un sava ķermeņa labākajai versijai. Gada laikā, mājās vingrodama un sakārtodama ēdienkarti, atgriezos savā pirmsdzemdību svarā un biju ieguvusi tādu ķermeni, ar kuru biju pilnīgā mierā. Pat vēl labākā formā kā pirms bērna dzimšanas," atceras Ramona. Viņa teic, ka tas neesot bijis viegli – ikdienā prasījis daudz spēku un vēlmi nezaudēt motivāciju. "Bija arī savi kritumi un padošanās brīži. Bet vienmēr saku sev – ja tu pakrīti, celies augšā un ej uz priekšu, nepaliec uz vietas un nesper soli atpakaļ. Kritumi mums ir visiem un daudzās jomās. Galvenais nepadoties un maziem solīšiem virzīties pretim mērķim. Tā nu man vingrošana kļuva par ieradumu un labsajūtas atslēgu, kuru nēsāju kabatā vēl šodien."

Bieži vien mammas aizmirst par sevi, jo ikdienas jaunie pienākumi burtiski ievelk jauno māmiņu rutīnā, no kuras ārā tikt nav nemaz tik viegli. Arī ķermenis pēc grūtniecības un dzemdībām ir kļuvis citādāks, un ļoti bieži mammas par to pārdzīvo, kautrējas, nereti iedzīvojas kompleksos un arī depresijā. Šim visam pati esmu gājusi cauri Ramona Simona Mežgaile

Kad pieteicās otrais bērniņš, Ramona zinājusi, ka vingrošana viņai palīdzēs justies komfortā ar sevi. Jau grūtniecības laikā viņa aktīvi gājusi uz baseinu, piedalījusies grūtnieču vingrošanās, staigājusi tik, cik pašsajūta ļāvusi, un domājusi par savu ēdienkarti. "Rezultātā bija plus 16 kilogrami, ko, ar nu jau ierasto taktiku, t.i. vingrojot un domājot līdz ēdienkartei, pusgada laikā nokausēju nost." Ramona stāsta, ka laika gaitā viņai izveidojies gluži kā savs vingrojumu komplekss un stratēģija, lai uzturētu sevi formā, tādēļ pēc trešā bērna nākšanas pasaulē viņa pieņēmusies svarā vien par deviņiem kilogramiem un jau trīs mēnešu laikā atgriezusies savā ierastajā formā.

Divus mēnešus pēc trešā bērna dzimšanas Ramona padzirdējusi, ka Rīgā kāda aktīva mamma sākusi pulcināt ap sevi citas mammas, lai kopā ar mazuļiem pasportotu. "Uzreiz sapratu, ka tas ir tieši tas, ko man vajag. Aizdevos uz pirmo nodarbību kā vingrotāja un pēc pāris nedēļām, "MomyFit" idejas autores Veronikas Dolginas motivēta un atbalstīta, iestājos Sporta izglītības aģentūrā, lai iegūtu trenera sertifikātu un varētu pati vadīt nodarbības. Līdz pat šai dienai saku viņai lielu paldies par iedrošinājumu un atbalstu, par to, ka saskatīja manī potenciālu un noticēja man. Iegūtās zināšanas, pašas pieredze ar trīs bērniem un aicinājums pret vingrošanu man pavēra iespēju vadīt nodarbības pašai, ko arī šobrīd daru."

A post shared by Mežgaile Ramona Simona (@ramona__simona) on Feb 1, 2017 at 10:51pm PST

Ramona vien piebilst – mīlestība pret fitnesu viņai vienmēr gājusi kopsolī ar pamatdarbu. "Arī strādājot advokātu birojā, man nebūt nebija grūti celties pirms sešiem, stundiņu pavingrot un tad posties uz darbu. Apzinājos, ka vakarā tam laika neatliks, jo ģimene prasīja un prasa savu. Ļoti bieži no darba nācu ar kājām, kas bija 8-10 kilometri – atkarībā no izvēlētā maršruta. Arī pusdienas pārtraukumos bieži gāju staigāt, lai nebūtu nogurums un būtu izkustējusies. Principā savu ikdienu mainīju, piedzimstot manam trešajam bērnam, kad pēc diviem puikām atskrēja meitiņa. Bija tāda sajūta, ka sievišķā enerģija manī ir divtik. Ar šo posmu sākās arī manas iekšējās pārmaiņas, kad nolēmu, ka jāļaujas manam aicinājumam – fitnesam – pavisam." Viņa skaidro, ka satikšanās ar "MomyFit" bijusi kā zīme, ka viņa iet pareizā virzienā. "Treneres darbā šajā dzīves posmā viennozīmīgi jūtos savā vietā."

A post shared by Mežgaile Ramona Simona (@ramona__simona) on Jun 5, 2017 at 2:11am PDT

Kopumā biedrības un arī Ramonas mērķis šobrīd ir motivēt mammas būt aktīvām, neaizmirst par sevi, lai justos enerģiskas un spēka pilnas darboties ikdienā ar mazuli. "Pats lielākais bonuss, ko, manuprāt, piedāvājam ir tas, ka šīs nodarbības ir kopā ar mazuļiem. Jo, ja arī mammām ir vēlme sportot, tad bieži vien aktuāls ir jautājums, kur atstāt mazuli, kamēr to dara, jo sporta klubi principā šādu iespēju nepiedāvā. Arī ikdienā pašām ir grūti saņemties, tāpēc ir lieliski, ka ir pulcēšanās vieta un treneris, kas mammas izkustina tā, lai ir rezultāts un netiktu nodarīts sev pāri. Jo sievietes ķermenis pēcdzemdību posmā tomēr ir īpaši saudzējams un ne visus vingrinājumus drīkst pildīt." Ramona stāsta, ka agrāk šīs nodarbības notikušas tikai pāris vietās Rīgā, taču tagad kolektīvam piebiedrojušās arī treneres, kas nodarbības vada arī citās Latvijas pilsētās, un Ramona cer, ka māmiņu kolektīvā sportošana izplatīsies arī citviet Latvijā. "Man kā trenerei ir gandarījums, ka varu pulcēt ap sevi daudz foršu mammu un burvīgus mazuļus, kuri jau no mazām dienām redz, ka būt fiziski aktīvam ir vērtīgi un veselīgi, ka mammas ir enerģiskas un smaidīgas. Un vislielākais prieks, protams, ir tas, ka mazie ķipari izaug acu priekšā, ka mammas uz nodarbībām atgriežas jau ar otrajiem un trešajiem bērniņiem, iedvesmotas darboties tālāk," rezumē Ramona.