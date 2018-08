Trūcīga bērnība un nevēlēšanās kļūt slavenai: dziedātāja ar izdzīvotājas garu – Šenija Tveina

Slavenā dziedātāja, kura plašāk pazīstama ar skatuves vārdu Šenija Tveina, 2018. gadā pārkāps 53 gadu slieksnim. Viņa nekad nebija vēlējusies kļūt slavena – publiski uzstāties viņa sāka tikai tāpēc, ka vecāki uz to mudināja, lai ģimenei pietiktu naudas iztikai. Karjera viņu saveda kopā ar producentu un pēcāk arī vīru, kuram, kā izrādījās, bija romāns ar ģimenes asistenti. Taču šobrīd viņa ir atkal laimīgi precējusies, var vērot uzaugam savu dēlu, kā arī pievērsties mūzikai pēc veselības problēmu uzveikšanas.

Populārā kantrī dziedātāja Šenija Tveina (īstajā vārdā Ailīna Redžīna Edvardsa (Eilleen Regina Edwards)) dzimusi 1965. gada 28. augustā Vinzorā, Kanādā, bet uzaugusi nelielajā Timinsas pilsētiņā. Mūzika viņai patika jau no bērnības – viņa spēlējusi ģitāru, dziedājusi līdzi dziesmām, kā arī pamazām sākusi savas domas pierakstīt uz papīra lapas.

Šenijas vecāki izšķīrās, kad viņa vēl bija pavisam maza. Pēc tam viņas māte Šārona apprecējās vēlreiz, un, neskatoties uz to, ka Džerijs Tveins bija viņas patēvs, dziedātāja vīrieti vienmēr saukusi par tēvu. Intervijās viņa stāsta, ka ir pateicīga, ka Džerijs adoptēja viņu un abas māsas – Džilu un Keriju Annu, taču viņš bijis cilvēks ar divām sejām. Viņa bērnībā piedzīvojusi gan emocionālu, gan arī fizisku vardarbību, taču lielākoties dienas pavadīja bailēs par mātes dzīvību, kuru apdraudēja agresīvais tēvs. "The Guardian" raksta, ka dziedātāja nenoliedz, ka arī māte bijusi agresīva – nereti viņa sevi speciāli turējusi nomodā, lai pagaidītu, kad visi aizmieg, un pārliecinātos, ka viņi elpo.

A post shared by Shania Twain (@shaniatwain) on Jul 30, 2018 at 9:21am PDT

2011. gadā Šenijas faniem bija iespēja iepazīt dziedātāju vēl tuvāk, kā jebkad iepriekš. Tika izdota viņas autobiogrāfija "From This Moment On", kurā sistemātiski izklāstīti dzīves pārdzīvojumi un sāpes. Tāpat minētas situācijas no bērnības, piemēram, kad māte esot bijusi bezsamaņā, Džerijs viņas galvu esot turējis klozetpodā.

Pirmos dzīves gadus viņa pavadīja ne vien ar māsām, mammu un tēvu (oficiāli patēvu), bet arī pusbrāli Marku un adoptēto Džerija māsas dēlu Darilu. Ģimenei bija finansiālas problēmas, viņiem ne vienmēr pietika naudas, lai samaksātu par īri vai nopirktu ēdienu, tāpēc nereti viņa uz skolu devusies izsalkusi.

Pēc vidusskolas absolvēšanas viņa pārcēlās uz Toronto, kur dziedāja dažādos bāros, paralēli piestrādājot ar mūziku nesaistītās jomās. 1987. gadā Šārona un Džerijs gāja bojā autoavārijā. 22 gadus jaunā sieviete kļuva atbildīga par saviem jaunākajiem brāļiem un māsu, tāpēc pārcēlās atpakaļ tuvāk mājām. Viņa arī intervijās sacījusi, ka nekad īsti līdz galam nav pārdzīvojusi viņu nāvi, jo bija jāuzņemas rūpes par ģimenes apgādāšanu. Neskatoties uz skarbo bērnību, viņa savus vecākus ļoti mīlējusi.