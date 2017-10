'Vīrieši liekas gultā ar Gildu, bet mostas ar mani.' Šarmantās Ritas Heivortas skaudrais dzīvesstāsts

Smaga bērnība, nebeidzamas mīlestības problēmas un, varētu teikt, bēdīga mūža izskaņa piemeklēja talantīgo un šarmanto aktrisi Ritu Heivortu, kuru lielākā daļa noteikti asociē ar filmu "Gilda". Par godu valdzinošās aktrises dzimšanas dienai, kas atzīmējama 17. oktobrī, piedāvājam iepazīt viņas nebūt ne vieglo dzīvesstāstu.

1918. gada 17. oktobrī Ņujorkā dejotāja Eduardo un teātra mākslinieces Volgas ģimene sveicināja pasaulē nākušo Margaritu Karmenu (labskanīguma dēļ vēlāk viņas vārds tika saīsināts uz Rita). Un, kā jau var spriest pēc vecāku radošajām izpausmēm, nebija nekāds brīnums, ka arī viņa sevi atrada šāda tipa dzīvesstilā – jau 12 gadu vecumā viņa bija profesionāla dejotāja.

Foto: Vida Press

Būdama jauna meitene, Rita kopā ar vecākiem pārvācās uz Losandželosu, un jau pēc neilga laika pievienojās savam tēvam uz skatuves. Tomēr tas, kā "People" atzinusi biogrāfe Barbara Līminga, nebija nekāds jautrais ģimenes kopā pavadīšanas laiks. Tēvs, lai nopelnītu naudu, prezentēja Ritu kā savu sievu, uzzieķējot prāvu kosmētikas kārtu un ieģērbjot seksīgās drēbēs. Pēc Līmingas teiktā, Ritas tēvs viņu ne vien ik pa laikam iekaustīja, bet arī izvaroja. "Pēcpusdienās Eduardo viņu izvaroja, bet naktīs – ar viņu dejoja," tā Līminga, kura šo faktu atklājusi, veidojot savu grāmatu "If This Was Happiness" un sarunājoties ar Ritas otro vīru – Orsonu.

Un tieši tur, kādā Meksiskas naktsklubā, dejojot ar savu tēvu, "Fox Film Company" producents ievēroja 16 gadus veco jaunieti ar apbrīnojamo talantu, vēlēdamies uz karstām oglēm noslēgt līgumu.