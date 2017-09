Astoņas sejas tīrīšanas kļūdas, kas liek ādai ātrāk novecot

Sejas mazgāšana un tīrīšana var šķist viena no vienkāršākajām skaistuma un ķermeņa kopšanas procedūrām. Tomēr izrādās, ka daudzas no mums, cenšoties attīrīt seju no kosmētikas un netīrumiem, pieļauj virkni kļūdu, kas paātrina ādas novecošanos. "Prevention" piedāvā iepazīties ar astoņām biežāk pieļautajām kļūdām, kas neļauj ilgstoši saglabāt jauneklīgu un starojošu sejas ādu.

Tu domā, ka sejas tīrīšana un kosmētikas noņemšana ir viens un tas pats Veikalos ir nopērkami dažādi līdzekļi sejas kopšanai. Meklējot sev piemērotāko, atceries, ka ne visi līdzekļi, kas paredzēti netīrumu noņemšanai un sejas tonizēšanai, efektīvi notīrīs arī kosmētiku. Kosmētiku vajadzētu noņemt pirms sejas tīrīšanas. Izmanto līdzekļus, kas piemēroti noteikta vaida kosmētikas noņemšanai, īpašu uzmanību pievēršot vietām, kur kosmētika mēdz uzkrāties lielākos daudzumos, piemēram, uzacīm. Kad kosmētika ir pilnībā noņemta, vari ķerties pie sejas attīrīšanas. Naudas izniekošana pārāk dārgiem tīrīšanas līdzekļiem Ja tu iegādājies neiedomājami dārgu sejas tīrīšanas līdzekli, tu vienkārši iznieko savu naudu. Tas uz tavas sejas ir ļoti neilgu laiku, un tam nav terapeitiskas iedarbības. Iegādājies tīrīšanas līdzekli, kas nekairina ādu un dara savu darbu, nepārmaksājot par brīnumiem, kas nekad nenotiks. Ietaupīto naudu ieguldi produktos, kas patiešām ietekmē tavas ādas stāvokli, piemēram, serumā, mitrinātājā vai saules aizsargkrēmā. Tu seju mazgā tikai reizi dienā Pat ja tu vakarā noņem kosmētiku un rūpīgi notīri seju, no rīta ar nelielu ūdens šalti var būt par maz. Nakts laikā uz sejas sakrājas gan eļļas, gan baktērijas, ko nepieciešams notīrīt. Ja tev nav laika rūpīgi notīrīt seju divas reizes dienā, par prioritāti izvirzi procedūru vakarā, jo viens no lielākajiem ādas veselības bojātājiem ir gaisa piesārņojums, kas sakrājas uz sejas dienas laikā. Tu esi izvēlējusies nepareizu tīrīšanas līdzekli Ikvienam kosmētikas līdzeklim, arī sejas tīrītājam, ir jāatbilst tavam ādas tipam. Ja tava āda ir taukaina, piemērotāki būs želejveida līdzekļi, bet sausas un jutīgas ādas kopšanai ir jāizvēlas attīrošs pieniņš vai krēmveida tīrītājs. Tas palīdzēs saglabāt dabīgās eļļas, kas nepieciešamas sejas mitruma līmeņa uzturēšanai. Tu izmanto karstu ūdeni Foto: Shutterstock Ļoti silts vai pat karsts ūdens sejas mazgāšanai var šķist ļoti patīkams, bet tā noteikti nav labākā izvēle. Tas notīra arī ādai nepieciešamās eļļas un mitrinātājus, padarot to apsārtušu, sausu un niezošu. Izmanto remdenu ūdeni, noskalo seju rūpīgi un vairākas reizes. Sejas skalošanu izlaist nedrīkst, jo sejas kopšanas līdzekļi padara netīrumus viegli noskalojumus, bet tos līdz galam no sejas nenotīra. Tu neskalo seju pēc kosmētikas salvešu izmantošanas Salvetes sejas tīrīšanai bieži rada kairinājumu uz sejas un ietekmē kosmētikas līdzekļu, ko lietojam pēc tīrīšanas, iedarbību. Kosmētisko salvešu vietā labāk izmantot maigu tīrīšanas līdzekli, bet, ja tomēr izvēlies salvetes, tad pēc to lietošanas noteikti noskalo seju ar remdenu ūdeni. Tu izmanto asu skrubi Sejas pīlings vienu vai vairākas reizes nedēļā ir labs veids, kā padarīt sejas ādu starojošu. Tomēr ar šo procedūru nevajag pārspīlēt. Izvēlies maigu sejas attīrīšanas līdzekļi, kas nesatur asas daļiņas. Tā tu neveicināsi grumbu veidošanos un pāragru ādas novecošanu. Atceries, ka pret seju jāizturas maigi un to nevajag berzt tikpat stipri kā piedegušu pannu vai katliņu. Tu katru dienu izmanto sejas tīrīšanas birsti Mehāniskās birstes tavu seju notīra labāk nekā tavas rokas, tomēr tās nav paredzētas ikdienas lietošanai. Īpaši būtiski ir nelietot sejas mazgāšanas birsti katru dienu. Īpaši, ja tava āda ir sausa un jutīga, tai nav nepieciešams papildu kairinājums. Pārāk centīga sejas tīrīšana var veicināt iekaisumu veidošanos un paātrināt tās novecošanos. Sākumā vari mēģināt birsti izmantot divas reizes nedēļā, un tad, atkarībā no vajadzības, to lieto biežāk vai retāk.