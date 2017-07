Bišu dzēlieni un placentas krēms: slavenu sieviešu neparastie skaistuma noslēpumi

Kurš gan nevēlas atklāt mūžīgās jaunības noslēpumu? Arī slavenie un bagātie allaž cīnījušies ar šī noslēpuma atšķetināšanu. Šoreiz, iedvesmojoties no "Marie Claire", piedāvājam slavenu sieviešu neparastās skaistuma procedūras.

Foto: AP/Scanpix

Kad bijusī grupas "Spice Girls" dalībniece, modes dizainere un stila ikona Viktorija Bekhema apceļoja Japānu, viņa nevarēja neapbrīnot vietējo sieviešu perfekto sejas ādu. Vēlējusies tikt pie tāda paša rezultāta, viņa ķērās pie senas japāņu tradīcijas izmēģināšanas, kas paredz seju noklāt putnu izkārnījumiem. Šķietami nevēlamo sastāvdaļu geišas kādreiz zieķējušas uz savām sejām, lai tās būtu gaišākas, gludas un nevainojamas.

Foto: EPA/LETA

Aktrise Dženifera Anistone "Forbes" savulaik atzinusi, ka labprāt pasvīst infrasarkanajā saunā, lai attīrītu ādu līdz pašiem tās dziļumiem. Šī procedūra seju padarot skaistu un mirdzošu, atjauno šūnas, kā arī esot laba organisma attīrīšanās. Turklāt, kā skaidro aktrise, palīdzot cīnīties arī ar liekajiem kilogramiem un ir labs relaksācijas veids.

Foto: Vida Press

Televīzijas šovu zvaigzne Kima Kardašjana arī, šķiet, izmēģinās jebko, lai saglabātu mūžīgo jaunību. Viņa meklējusi laimi kādā procedūrā, kura piedēvēta vampīriska maģija. Tā, kā raksta "Marie Claire", ir procedūra bez ķirurģiskas iejaukšanās, kuras laikā sejā tiek injicētas pašas asinis.

Foto: AP/Scanpix

Supermodele Keita Mosa "Stylist" komandai atzinusi, ka tad, kad viņa pieceļas un seja šķiet nedaudz piepampusi, viņa piepilda izlietni ar ledu un gurķu šķēlītēm, bet pēc tam tur iegremdē seju. Kā teikusi modele, tas ļaujot vienā mirklī atmosties, turklāt pazūdot arī pampums.

Foto: Reuters/Scanpix

Aktrise Gvineta Paltrova nekad nav kautrējusies no savām skaistuma procedūrām, kas dažkārt mēdz būt arī visai dīvainas, tādēļ tas, ka viņa brīvprātīgi ļāvusi bitēm sevi sadzelt, nav nekas neparasts. Aktrise "The New York Times" atzinusi, ka tā esot tūkstošiem gadu sena, tomēr dikti sāpīga metode.

Foto: Reuters/Scanpix

Palūkojoties uz Evu Longoriju, grūti pateikt, ka patiesībā aktrise ir 42 gadus veca. Kā Longorija atzinusi, viņas skaistuma rutīnā ietilpst speciāla krēma izmantošana – tā sastāvā esot arī placenta. Dabiskais pēcdzemdību materiāls sejai piešķirot īpašu elastību.