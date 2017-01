Būtiskākās šī gada aktualitātes matu kopšanas pasaulē

Atkal uznākusi vēlme kaut ko pamainīt savā izskatā? Ja tā, tad parasti ķeramies pie viena no efektīgākajiem ieročiem – matu sakārtojuma pamainīšanas. Kā to gaumīgi uzfrišināt šajā gadā? Lūk, iedvesmojoties no "Harpersbazaar" un "Stylist", esam izcēluši dažas būtiskākās šī gada atktualitātes.