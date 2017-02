Dermatoloģe par būtiskāko: ādas tipiem piemērota kopšana un atslodzes dienas no meikapa

Kā norāda speciāliste, īpaši būtiski ir arī ievērot higiēnas pasākumus – pēc iespējas izmantot krēmus ar dozatoru, jo burciņu tipa produktos ar rokām var ievazāt mikroorganismus. Gluži tāpat Apine iesaka neaizmirst par meikapa otu un aplikatoru kopšanu – tie sevī savāc daudz sīku netīrumu.

Atslodzes diena no dekoratīvās kosmētikas

Tāpat kā cilvēkam ir nepieciešamas brīvdienas no darba, arī sejas ādai nepieciešama adekvāta attīrīšana un brīvdienas no dekoratīviem kosmētiskiem līdzekļiem. "Šādās dienās ieteiktu attīrīt ādu, ja nepieciešams – tonizēt ar konkrētam ādas tipam piemērotu līdzekli un bagātīgi mitrināt jebkuru ādas tipu. Ja sevi ļoti gribas palutināt, tad šajos meikapa brīvbrīžos var veikt papildu sejas kopšanas procedūras. Pirmkārt, var veikt ādas pīlingu, lai attīrītu ādas virsmu no atmirušajām šūnām. Tas atstās pozitīvu efektu, un kopjošā kosmētika – krēmi, serumi un maskas – pēc tam labāk uzsūksies, kā arī padarīs ādas virsmu gludāku un izlīdzinās ādas toni. Tad, atgriežoties pie dekoratīvās kosmētikas, nebūs nepieciešams tik liels daudzums ādas defektu noslēpšanai," iesaka dermatoloģe.





Pēc pīlinga dermatoloģe iesaka uzklāt mitrinošu masku, lai atgrieztu ādai tvirtumu un mirdzumu, tādējādi ļaujot ādai arī ikdienā labāk elpot un uzlabot arī meikapa noturību dienas laikā.







Katrs cilvēks ir absolūti unikāls. Svarīgākais ir atrast un izvēlēties savam ādas tipam un stāvoklim atbilstošu līdzekli.





Taukainai ādai jānodrošina efektīva poru attīrīšana un tauku radītā spīduma mazināšana, kā arī jānodrošina optimāla vide ar līdzekļiem, kam ir neitrāls pH līmenis, lai samazinātu baktēriju veidošanos. Savukārt sausai ādai jāsniedz maiga attīrīšana un maksimāla mitrināšana vai pat barošana, lai atjaunotu ādas aizsargbarjeru, līdz ar to palīdzētu ādai sevi labāk aizsargāt pret dažādiem ārējiem kairinošiem faktoriem. Attiecībā uz kombinētas sejas ādas tipu ir svarīgi pielāgot produktus un kopšanu katrai zonai individuāli.



Apine uzsver, ka sausas vai dehidrētas ādas īpašniecēm pūderkrēmi var radīt vēl izteiktāku ādas sausumu, vilkšanas sajūtu un pastiprināt krunciņu veidošanos. Turpretī sausas ādas kopšanai paredzētie kosmētiskie līdzekļi var būt veidoti uz eļļas bāzes, lai nodrošinātu papildus aizsardzību un barošanu, kas taukainai ādai var izraisīt poru nosprostošanos, kā arī radīt lielisku vidi, kur mikroorganismiem vairoties, tādējādi izraisot, piemēram, aknes saasināšanos.



Sejas attīrīšana ir pamats veselīgam sejas ādas izskatam. Tā nepieciešama ne tikai dekoratīvās kosmētikas noņemšanai, bet arī visam pārējam, kas dienas un nakts laikā nonāk uz mūsu ādas – putekļi, vides piesārņojums, alergēni, mikroorganismi, tauki, sviedri u.c. "Jau vairākus gadus dažādi pētījumi rāda, ka sejas un dekoltē ādai ikdienā nav nepieciešama sejas mazgāšana ar krāna ūdeni. Diemžēl ūdens kvalitāte un tajā esošie minerāli ādu sausina un padara ievainojamāku ārējiem faktoriem. Tādēļ šobrīd plašā klāstā pieejamie micelārie ūdeņi ir lielisks attīrīšanas veids, kas ļoti efektīvi attīra gan no dekoratīvas kosmētikas, gan netīrumiem. Tie pielāgoti gan taukainas, gan normālas, gan sausas sejas ādas kopšanai," stāsta dermatoloģe.