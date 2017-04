Foto: Meikapa māksliniece no Kanādas pārsteidz ar oriģināliem grima paraugdemonstrējumiem

Jau atkal ārzemju medijus satricinājusi jauna grima māksliniece, kura pierāda – viss ir iespējams. 31 gadu vecā meikapa māksliniece no Kanādas Mimija Čo veido dažādus interesantus un visai sarežģītus meikapa brīnumdarbus.

Mimija savā "Instagram" profilā slēpjas aiz segvārda "Mimles", un viņas kontam šobrīd seko 130 tūkstoši viņas darbu tīksmotāji. Mimijas savos mākslas darbos iekļauj dažādas tehnikas, tostarp 3D, kas liek viņai būt pamanāmākai uz citu fona un veidot savu sekotāju pulku, kas, iedvesmojoties no grima mākslinieces, bieži vien cenšas atdarināt kaut ko līdzīgu. Kā vēsta "Cosmopolitan.com", viņa, veidojot radošos meikapus, galvenokārt izmanto tādus produktus, kas pieejami ir vairumam ļaužu, neizvēloties specializētus kosmētikas līdzekļus. Sieviete stāsta, ka viņas idejas rodas no visa apkārtesošā – emocijām, fotogrāfijām un gleznām. "Es cenšos pārāk daudz neskatīties uz citu grima mākslinieku veikumiem, bet cenšos radīt kaut ko jaunu un oriģinālu," viņa stāstījusi "Allure". Mimija atzīst – daži no viņas lielākajiem un iespaidīgākajiem darbiem top pat piecas stundas, tomēr smagais darbs atmaksājoties, stāsta sieviete.

Lūk, daži no viņas grima brīnumdarbiem!

