'Gribu uzacis kā Meganai Foksai...' Permanentā meikapa meistare par 'uzzīmētā skaistuma' ēnas pusēm

Pēdējo gadu laikā mikropigmentācija ir kļuvusi tik populāra, ka reti kura sieviete nav kaut reizi izbaudījusi šo procedūru uz savas ādas un grūti būs atrast daiļā dzimuma pārstāvi, kura nav par to neko dzirdējusi. Viena no prasmīgākajām mikropigmentācijas speciālistēm Baltijā, kura var lepoties arī ar starptautisku darba pieredzi Gjuneļa Salimova atklāja "Woman", kādu rezultātu iespējams iegūt ar permanentā meikapa palīdzību, kā atrast prasmīgu šī amata meistaru un kādām cilvēku kategorijām vajadzētu atturēties no šīs procedūras.

Iesākumā tiksim skaidrībā ar terminoloģiju. Kādēļ mikropigmentācija nav gluži tas pats kas tetovēšana? Mikropigmentācija ir īpašu krāsu pigmentu ievadīšana ādas virsējā slānī, izmantojot īpašu aparātu. Kaut gan tulkojumā no angļu valodas "permanent" nozīmē "pastāvīgs, paliekošs", patiesībā, izvēloties veikt šo procedūru, jārēķinās ar to, ka efekts būs noturīgs vien pāris gadus, un tad nāksies atkal doties pie meistara. "Atšķirība starp mikropigmentāciju un tetovēšanu ir tāda, ka pirmajā gadījumā krāsu pigmenti netiek ievadīti tik dziļi, kontūras ir salīdzinoši maigākas un āda tiek mazāk traumēta. Turklāt jaunākie materiāli ir hipoalerģiski un ļauj panākt maksimāli dabiska grima efektu." Kādas ir citas permanentā meikapa priekšrocības, atskaitot pigmentu noturību? Kādu efektu iespējams panāk ar šīs procedūras palīdzību? "Parastā un permanentā grima uzdevumi ir atšķirīgi. Ja pirmais pilda vairāk dekoratīvu funkciju, tad ar otrā palīdzību iespējams saglabāt, paspilgtināt vai uzlabot katra individuālos sejas vaibstus. Prasmīgi izpildītu mikropigmentāciju no dabiskā skaistuma spēj atšķirt vien profesionāļi. Permanentais meikaps var palīdzēt ne vien izcelt to, kas izceļams, bet arī nomaskēt šādas tādas nepilnības." Piemēram, paceļot uzacu līniju, var panākt vizuālu sejas liftinga efektu. Līdzīgu rezultātu var panākt, attiecīgā tehnikā ieēnojot augšējos plakstiņus. "Ar mikropigmentācijas palīdzību var nozīmīgi uzlabot arī lūpu formu vai pat, kombinējot dažādus krāsu toņus, panākt apjomīgāku lūpu efektu. Protams, ja kliente vēlas īpaši pufīgas lūpas, tad jādodas pie kosmetologa, lai konsultētos par filleru injekcijām, bet es parasti iesaku izmēģināt mikropigmentācijas sniegtās iespējas un tikai tad, ja rezultāts nav tāds, kā cerēts, ķerties pie radikālām metodēm." Foto: Ferdinand Studio "Mana specializācija ir sieviešu permanentais meikaps, bet mūsdienās mikropigmentācijas metodi nereti izmanto arī vīrieši. Īpaši populāra ir trihopigmentācija – galvas ādas pigmentācija, kas palīdz vizuāli koriģēt matu atkāpšanos, matu izkrišanu vai rētas pēc operācijām. Ar estētiskās dermopigmentācijas palīdzību iespējams labot arī krūšu oreolu izskatu pēc mammoplastikas, mastektomijas un cita veida ķirurģiskām manipulācijām." Kā cilvēkam, kurš pirmo reizi nolemj veikt mikropigmentāciju, sagatavoties šai procedūrai? "Pirmkārt, jāņem vērā, ka katra meistara strādāšanas ātrums var būt visai atšķirīgs: ko viens paveic nepilnā stundā, cits – vairāku stundu laikā." Kā viss notiek? Sākumā ar klientu apspriežam iecerēto krāsu un formu. Tad uz darba zonas tiek uzklāts speciāls, lidokaīnu saturošs krēms. Aptuveni 10 minūtes man aizņem skices izgatavošana. Kad skice gatava, ķeros pie darba – procedūras vidējais ilgums, ņemot vērā darba zonu un izvēlētās tehnikas sarežģītības pakāpi, ir 30–45 minūtes. "Jārēķinās, ka procedūra nav pilnīgi nesāpīga, jo uz sejas ir daudz nervu galu, tādēļ tiek izmantota lokālā anestēzija." "Jau iepriekš ieteicams noskaņoties, ka pirmās pāris dienas dzīšanas process neizskatīsies īpaši estētisks un meistara darbu visā pilnībā varēs novērtēt vien pēc mēneša, ne agrāk. Šajā laikā āda būs pilnībā reģenerējusies un atklāsies pigmenta patiesais tonis." Foto: Ferdinand Studio Vai mikropigmentācijas veikšanai ir kādi ierobežojumi? "Kā jau visas kosmētiskās procedūras, arī permanento meikapu nebūtu ieteicams veikt, ja klientam ir slikta pašsajūta, herpes vīrusa vai astmas saasinājums, dažādas alerģijas, saaukstēšanās, viņš lieto antibiotikas, cieš no autoimūnām saslimšanām utt. Šādos gadījumos procedūru iespējams veikt tikai pēc konsultēšanās ar ārstu, turklāt atsevišķos gadījumos – tikai saņemot konkrēta speciālista rakstisku atļauju." "Mikropigmentāciju nedrīkst veikt tie, kam ir cukura diabēts smagā formā, dažādas hroniskas saslimšanas, psoriāze, HIV, hepatīts, epilepsija, izteikta rētaudu veidošanās, slikta asins recēšana un smagi psihiski traucējumi." "Katram speciālistam ir savas metodes un kritēriji, kā viņš novērtē, vai uzņemsies strādāt ar konkrēto klientu. Piemēram, ja es redzu, ka klients ir neizlēmīgs un skices zīmēšanas process ilgst jau vairāk kā 20 minūtes, kad es, kā likums, atsakos no sadarbības un iesaku cilvēkam doties uz konsultāciju pie cita meistara." "Protams, klientu gaume un vēlmes ir ārkārtīgi dažādās, bet es nekad nemēdzu izdabāt, ja redzu, ka cilvēks šaubās par savu izvēli – šodien viņam patīk tas, bet rīt jau pavisam kas cits. Es nestrādāju arī pēc jau gatavām, klientu atnestām skicēm – pat tad, ja tiek uzstāts, ka tikai šī forma un krāsa ir ierasta un pieņemama." Foto: Itar-Tass/Scanpix "Bieži vien klienti atnāk ar konkrētām fotogrāfijām, vēloties pasūtīt tādas uzacis kā Skārletai Johansonei vai Meganai Foksai. Tad man nākas skaidrot, ka konkrētas formas uzacis piestāv ne kurai katrai sejas formai. Ja klients man nepiekrīt, tad parasti viņam nākas doties prom, jo es nenodarbojos ar kopēšanu." Foto: EPA/LETA Kā cilvēkam, kurš tomēr nolēmis, ka vēlas permanento meikapu, atrast savu meistaru? "Diemžēl, līdz ar mikropigmentācijas popularitātes augšanu, ir pieaudzis arī diletantu klāsts, kas mēģina pelnīt naudu ar šī rūpala palīdzību. Lai gan laika gaitā ir mainījusies gan tehnika, gan krāsu pigmenti, līdz pat šim laikam ir daudz "profesionāļu", kas strādā, izmantojot novecojušas metodes, dažreiz pat veicot procedūras bez speciāliem aparātiem – vienkārši ar roku – un solot brīnumainu efektu. Piemēram, populārā modes kliedziena – mikrobleidinga – sadzijušu gala rezultātu man tā arī nav nācies redzēt." Neiesaku izvēlēties meistaru pēc principa – ka tikai tuvāk mājām un lētāk, nevajag krist arī citā galējībā – akli paļauties uz draudzeņu ieteikumiem, jo cilvēku gaumes var būt ļoti dažādas. "Pats galvenais, kam jāpievērš uzmanība, ir izvēlētā speciālista iepriekš paveikto darbu portfolio. Vēlos brīdināt, ka ir meistari, kas mēdz svešus darbus uzdot par savējiem. Lai neuzķertos uz šo triku, iesaku ņemt vērā, ka katram meistaram ir savs neatkārtojams rokraksts un darba stils." "Sevi cienoši meistari galerijās ievieto vismaz par 70% sadzijušu vai pavisam sadzijušu savu darbu bildes, nevis steigā uzņemtas fotogrāfijas uzreiz pēc procedūras pabeigšanas."