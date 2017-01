Izcel skatienu ar meikapa trikiem: kā uzklāt acu ēnas, atbilstoši to formai

Katram cilvēkam ir atšķirīgi sejas vaibsti, deguna aprises, lūpu un acu formas. Tāpēc arī kosmētiku katrai sejai ir jāuzklāj atšķirīgi, lai izceltu labāko, paslēptu vai nomaskētu to, kas neliekas glaimojošs. Runājot par acu ēnu uzklāšanu, ir dažādi veidi, kā katrai acu formai piešķirt skaistāku izskatu. Piedāvājam noskatīties video, kas palīdzēs noteikt tavu acu tipu. Kad tas izdarīts, varēsi ķerties klāt pārējām video pamācībām, kuras tev palīdzēs uzklāt skaisti un tieši tavām acīm piemērotu acu kosmētiku.

"Sephora" kosmētikas zīmols savā "Youtube" kanālā piedāvā video, kurā profesionālā grima māksliniece Lorija Teilore Deivisa palīdz noskaidrot un saprast, kādas formas acis tev ir.



Deivisa acu formas iedala sešos tipos – plakani plakstiņi (tie visbiežāk sastopami aziātiem), uz augšu vērsta acu forma, uz leju vērsta forma, nokareni plakstiņi, apaļas acis un mandeļveida (attēlus skatīties video).

Lai uzzinātu savu acu formu ir nepieciešams atbildēt uz četriem jautājumiem:

1. Vai man ir acu plakstiņa locījuma vieta? Ja atbilde ir nē, tad uzreiz ir skaidrs, ka tev ir plakani plakstiņi. Ja atbilde ir jā, seko otrais jautājums.

2. Ja tu novilktu taisnu horizontālu līniju pār savām acīm, vai tavu acu ārējie kaktiņi izskatās vērsti uz augšu vai uz leju? Ja tie vērsti uz augšu, tad tev ir uz augšu vērsta acu forma, ja tie ir vērsti uz leju – uz leju vērsta acu forma. Ja šis neatbilst tev, tad laiks atbildēt uz trešo jautājumu!

3. Vai manu plakstiņu locījuma vieta ir redzama, kad atveru acis? Ja atbilde ir nē, tev ir nokareni plakstiņi. Ja atbilde ir jā, tad atliek atbildēt uz pēdējo jautājumu.

4. Ieskaties savās acīs ļoti uzmanīgi – vai atverot acis, lejasdaļā zem varavīksnenes un starp apakšējo skropstu līniju ir redzams acs baltums? Ja atbilde ir jā, tev ir apaļas acis, bet ja nē, tad mandeļveida acu forma.

Tagad, kad esi noskaidrojusi savu acu formu, vari iemācīties, kā skaisti uzklāt acu ēnas uz saviem plakstiņiem. "Smashbox Cosmetics" savā "Youtube" kanālā uzskatāmi un vienkārši parāda, kā to izdarīt.

Nokareni plakstiņi. Iesākumā acs iekšējos kaktiņus un zem uzacīm vajag iekrāsot ar gaišu acu ēnu toni, lai vizuāli palielinātu acis. Pēc tam ar tumšāku toni jāiekrāso plakstiņa locījuma vieta un jāveido pusapļa forma ap plakstiņu. Tad skropstu līniju iekrāso ar vēl tumšāku toni.



Plakans plakstiņš. Ar gaišām vai baltām acu ēnām jāiekrāso acs iekšējais kaktiņš un jānovelk tas arī zem uzacīm. Tad ar nedaudz tumšāku toni, kuram ir spīdumi, jāiekrāso pārējais plakstiņš. Visbeidzot ar pavisam tumšām vai pat melnām un matētām acu ēnām jānovelk skropstu līnija. Tad to izpludina, lai radītu dūmakainu efektu.



Apaļas acis. Krāsojot apaļas acu formas acis, galvenais uzdevums ir tās vizuāli pagarināt. Uz acs plakstiņa var uzklāt acu ēnas ar spīdumiem. Tad ar matētu toni nepieciešams sapludināt spīdīgās acu ēnas. Lai izceltu acis, gar skropstu līniju jānovelk tumšs acu zīmulis vai ēnas.



Uz leju vērstas acis. Sākumā plakstiņš ir jāiekrāso ar gaišām acu ēnām. Pēc tam ar vidēja toņa acu ēnu jāiezīmē plakstiņa locījuma vieta. Lai acis vizuāli vērstu uz augšu, akcents jāliek uz acu ārējās daļas, tāpēc skropstu līniju un plakstiņa ārējo daļu iekrāso ar tumšām ēnām.



Uz augšu vērstas acis. Vispirms uz plakstiņa un iekšējā acs kaktiņa ir jāuzklāj gaišs acu ēnu tonis ar spīdumiem. Augšējo un apakšējo skropstu līniju, jāiekrāso tumšākā tonī. Ar to pašu toni jāietonē acs locījuma vieta un ārējais kaktiņš.



Mandeļveida formas acis. Pa visu acs plakstiņu jāuzklāj gaišs un neitrāls tonis. Lai iegūtu vēlamo rezultātu, ar tumšas krāsas acu ēnām jāveido kontūra plakstiņa ārējā stūrī, iezīmējot plakstiņa locījuma vietu. Tālāk ārējo plakstiņa stūri var iekrāsot tumšā tonī ar spīdumiem, pludinot to uz plakstiņa vidusdaļu. Apakšējo skropstu līniju var iekrāsot ar gaišu acu zīmuli. Šī tehnika vienmēr palielina acis un liek tām vizuāli atvērties.



Turpinājumā piedāvājam "Sephora" video, kurā zīmola grima mākslinieks padalās ar triku, kas ir piemērots pilnīgi visiem acu tipiem!

Pirmais solis ir uzklāt acu ēnu bāzi uz visa plakstiņa un tad to iekrāsot tādā tonī, kas būtu nedaudz gaišāks par tavu ādas toni. Tas ļaus daudz labāk saskatīt kaulu, kas ietver acs dobumu. Visbiežāk acu plakstiņa locītava atrodas nedaudz zemāk nekā šis kauls, tāpēc tas sašaurina acis. Lai no tā izvairītos, krāsojot tālāk acs plakstiņu ar tumšāku toni, nepieciešams ēnas uzklāt apļa veidā, imitējot acs dobuma formu, un krāsot līdz pat vietai, kur sākas kauls, nevis tikai līdz plakstiņa locījuma vietai. Vietu, kur beidzas tumšā krāsa vajag izpludināt un veidot krāsu pāreju, lai neveidojas liels kontrasts starp gaišo un tumšo krāsu uz plakstiņiem. Tas ir arī viss, tālāk pēc izvēles var uzklāt laineri un skropstu tušu. Galvenais priekšnoteikums, uzklājot acu ēnas, ir sekot līdzi sava acs dobuma un kaulu formai un rezultāts vienmēr būs veiksmīgs!

Lūk, arī video pamācība: