Izgudrota pirmā matu krāsa, kas maina toņus atkarībā no temperatūras

Skaistumkopšanas un arī zinātnes pasauli februāra izskaņā burtiski satricinājusi ziņa par kādu izgudrojumu, kas patiešām ieinteresējis daudzus. "The Unseen" un tā dibinātāja, zinātniece Lorēna Bovkere izgudrojusi pirmo toņus mainošo matu krāsu, vēsta "Forbes".

Lai izprastu pašu izgudrojumu jau pamatā, ir jāsaprot, ka radītā matu krāsa nemaina matus uz kādu konkrētu un vienu matu toni, kā visas mums līdz šim zināmās matu krāsas, bet tā mainās atkarībā no temperatūras svārstībām. Piemēram, kad gaisa temperatūra būs zema, mati rotāsies melnā krāsā, bet kad gaisam sasilstot, tie kļūs sarkani. Tāpat ir arī ar citiem toņu pāriem – no pelēki sirma uz zila, no zila uz baltu un no melna uz dzeltenu.

A post shared by T H E U N S E E N (@theunseenalchemist) on Feb 18, 2017 at 3:10pm PST

Kādām jābūt temperatūras svārstībām? Matu krāsa mainīsies, ja iziesi no iekštelpām vai arī tad, ja mainīsies tava ķermeņa temperatūra, piemēram, kad nosarksi. Bovkere skaidro, ka tā ir visai interesanta likumsakarība – ko jutīs ķermenis, to atspoguļos mati.