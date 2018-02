Kam pievērst uzmanību, gatavojot sejas ādu nevainojamam grimam

Sejas ādas pareiza kopšana un sagatavošana ir viens no svarīgākajiem faktoriem, kas nosaka, vai grims, kuru dāmas ir iecerējušas nēsāt dienas vai kāda saviesīga vakara laikā, izskatīsies tik labi, kā iecerēts. Kādiem soļiem ir svarīgi pievērst uzmanību pirms grima uzklāšanas, stāsta skaistumkopšanas salonu ķēdes "Kolonna" kosmētiķe Solveiga Ūdriņa.

Ādas tipa noteikšana

Lai panāktu vēlamo rezultātu sejas ādas sagatavošanā pirms grima uzklāšanas, svarīgi noteikt kāds ir tavs ādas tips un kāds ir ieteicamais tās kopšanas veids. Piemēram, ja tava sejas āda ir taukaina, tad šādam ādas tipam nav piemērots krēms, kādu ir ierasts lietot sausas ādas mitrināšanai un barošanai. Katram ādas tipam, lai neradītu pretēju efektu, ir jāizvēlas atbilstoša veida kopšanas līdzekļi. Ja nevari izprast savu sejas ādas tipu, bet lai nekļūdītos sejas ādas tipa noteikšanā, iespējams doties uz kosmetologa vai dermatologa konsultācijām, kur procedūras laikā speciālisti sniegs precīzu ādas raksturojumu un ieteicamo kopšanas līdzekļu veidu. Jāņem vērā, ka novecošanas un klimatisko apstākļu ietekmē cilvēka sejas ādas tips gadu laikā var mainīties, un sejas kopšanas krēms, kas tiek lietots šodien, pēc gada, iespējams, jau būs jāmaina pret citu funkciju veicošu.

Ja uz sejas ir uzmetušās pumpas

Neveselīgs uzturs, laikapstākļi, stress un nepareiza ādas tīrīšana ikdienā nereti noved pie dažāda veida pumpu parādīšanās uz sejas ādas. Izplatītākais pumpu veids ir pinnes, kas rodas aizsprostotu tauku dziedzeru darbības rezultātā, un kuras ir jākopj ar sejas ādas tīrīšanas līdzekļiem, piemēram, pumpu zīmulīšiem, antibakteriāliem šķidrumiem un ārstnieciskiem krēmiem. Ļoti svarīgi ir necensties par katru cenu pumpu izspiest, jo tas var novest pie dziļāka ādas iekaisuma.

Veselīga sejas āda visos gadalaikos

Vitamīnu trūkums organismā var izraisīt ādas attīstības traucējumus, kuru rezultātā āda kļūst mazāk gluda, neelastīga un ātrāk noveco. Veselīgai ādai ir nepieciešami vairāki vitamīnu veidi, to skaitā, A,B,C un E vitamīns, kā arī dažādas minerālvielas, cinks un zivju eļļa. A vitamīns ir svarīga sastāvdaļa, lai uzlabotu ādas vispārējo stāvokli un nodrošinātu to ar elastību. B vitamīns palīdz cīnīties ar stresu, kas nelabvēlīgi ietekmē ādas stāvokli, bet C vitamīns stiprina organisma šūnas un asinsvadu veselību, savukārt E vitamīns ir nepieciešams, lai āda spētu cīnīties pret tās novecošanu.

Arī minerālvielas pilda dažādas ādas veselības uzlabojošas funkcijas. Piemēram, selēnam piemīt antioksidējoša aizsardzība un ādas vispārējā stāvokļa nostiprināšana, cinks atjauno ādas šūnas, normalizē tauku dziedzeru darbību, bet Omega 6 taukskābes mitrina ādu, mazinot tās jutīgumu pret ārējiem faktoriem.

Ādas attīrīšana un mazgāšana

Lai sagatavotu sejas ādu grima uzklāšanai, to no sākuma ir ieteicams attīrīt ar piemērotu tīrīšanas līdzekli. Pēc attīrīšanas talkā ir jāņem sejas ādu tonizējošs losjons, kas atjaunos ādas pH līdzsvaru. Ja ādas tips to nosaka, tad pēc tonizēšanas ir jālieto tai nepieciešamie serumi, kas var būt mitrinoši, barojoši vai pilda ādas pretnovecošanās funkciju. Pēc ādas attīrīšanas ar serumu, tā ir jānoklāj ar plānu kopšanas krēma kārtu.

Skulpturēšanas līdzekļi, kas sejas ādas faktūru padara pilnīgu

Kosmētikas stendos ir pieejams ļoti plašs sejas skulpturēšanas produktu klāsts, un to pielietojuma galvenais uzdevums ir akcentēt izteiktākas sejas dabiskās formas, vaigu sārtumu un noslēpt vai koriģēt dažādas sejas ādas nepilnības. Veicot skulpturēšanu var izmantot gan gaišos, gan tumšos tonālās bāzes toņus, ņemot vērā katras sejas individuālās formas un īpatnības. Sejas ādas nepilnības iespējams noslēpt, izmantojot matētu bronzeri, savukārt sejas līnijas izcelt ar izgaismotāju.

Pareiza sejas ādas pūdera izvēle

Pūderis, atkarībā no nepieciešamības, padara sejas ādu matētu, vizuāli gludāku, poras mazākas un nomaskē sejas defektus. Ar tā palīdzību iespējams iegūt vienmērīgāku sejas toni, kā arī priekšplānā izvirzīt atsevišķus sejas formas akcentus. Ir trīs veidu populārākie sejas pūderi – birstošais pūderis, kas būs nemanāmāks un caurspīdīgāks, kompaktais pūderis, kas lieti noderēs grima atjaunošanai dienas gaitā, kā arī kompaktais pūderkrēms, kas sevī apvieno gan tonālā krēma, gan pūdera funkcijas. Pūderi uz sejas ādas var klāt gan mitrā veidā, lai iegūtu zīdaini matētu efektu, gan arī sausā veidā, lai tieši pretēji - panāktu matētu efektu.

Kosmētikas fiksatori un to nozīme

Grima fiksatora, gluži tāpat kā matu lakas uzdevums, ir saglabāt grima noturību un krāsu toņu nemainīgu mirdzumu visas dienas garumā. Mūsdienās ir pieejami divu veidu fiksatori - krēmveida un izsmidzināmie, kas ir uzskatāmi par ērtākajiem lietošanā. Pēc grima uzklāšanas, izsmidzināmo fiksatoru ieteicams uzpūst uz sejas ādas rokas stiepiena attālumā, ļaujot tam dabiskā veidā pašam nožūt. Lai nesabojātu līdz šim paveikto darbu, to nav ieteicams ierīvēt.