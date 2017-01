Karstums un pārmērīga tīrība – kādās ir biežākās ādas kopšanas kļūdas ziemā

Gremdēties karstā vannā vai parūpēties par to, lai mājās būtu pēc iespējas siltāk – ziemas laikā to dara ļoti daudzi. Tomēr izrādās, ka ne visas aktivitātes, kas liek mums justies labāk un omulīgāk ir labas mūsu veselībai un ādai. Tagad ārā ir uzsnidzis sniegs un sinoptiķi sola, ka laiks kļūs vēl vēsāks. Tas nozīmē, ka vajadzēs ne vien siltāk ģērbties, bet arī papildus parūpēties par savu ādu.

"Prevention" ir apkopojis biežākās ādas kopšanas kļūdas ziemā. Uzzini, vai kaut kas no tā, ko dari ikdienā, pasliktina tavu ādas stāvokli. Varbūt ir laiks nedaudz pamainīt savu ikdienu, lai āda ne vien justos, bet arī izskatītos krietni labāk.

Ādas kopšanas līdzekļi ar alkoholu

Roku dezinfekcijas līdzeklis tavā somiņā vai spēcīgais sejas mazgāšanas līdzeklis pret pinnēm neko ļaunu nenodarīs gada siltākajos mēnešos, bet laikā, kad termometra stabiņš nokrīt zem nulles, tie var nodarīt vairāk ļauna nekā laba. Ļoti daudzi dezinfekcijas un taukainas ādas kopšanas līdzekļi satur alkoholu, kas sausina ādu. Laikā, kad āda zaudē mitrumu zemo temperatūru, sausā gaisa un telpu apkures dēļ, to sausināt vēl vairāk nav nepieciešams. Izvēlies tīrīšanas līdzekļus, kas nesausina ādu.

Atteikšanās no saules aizsargkrēma

Pat, ja šķiet, ka saule pa dienu praktiski nav manāma, tā ietekmē tavas ādas stāvokli visa gada garumā pat tad, ja ārā ir apmācies. Rezultātā var parādīties, krunciņas, pleķi, noslīdējusi āda un, iespējams, par melanoma. Ja ārā ir sniegs, tad saules iedarbība vēl vairāk pastiprinās. Tāpēc pat ziemā ieteicams lietot saules aizsargkrēmu vai sejas krēmu ar aizsargfiltru. Atceries, ka tad, ja dodies slēpot, krēmu atkārtoti vajadzētu uzklāt ik pēc divām stundām, jo kalnos saules starojuma intensitāte ir lielāka.

Nedomāšana par lūpām

Foto: Shutterstock

Lūpu balzama nelietošana ir tikai tava atbildība. Aukstie vēji un sausais iekštelpu gaiss noārda lūpu dabīgo aizsargbarjeru, tāpēc tās nespēj saglabāt nepieciešamo mitruma līmeni. Lieto lūpu kopjošus līdzekļus un centies izvairīties no lūpu nolaizīšanas. Siekalās esošās vielas var kairināt lūpas, izraisot sausumu vai par sprēgāšanu.

Vannošanās un ilga sēdēšana dušā

Ir pavisam nedaudz lietu, kas ziemas vakaros rada lielāku prieku par mērcēšanos karstā ūdenī. Tomēr atceries, ka tavai ādai šī nodarbe var nenākt par labu. Karstais ūdens nojauc ādas eļļaino aizsargkārtiņu, padarot ādu sausu un uzņēmīgāku pret dažādām slimībām. Vislabākais risinājums ir mazgāties remdenā ūdeni, bet tas noteikti nebūs tik patīkami, tāpēc, lietojot karstu ūdeni, mēģini iekļauties piecās līdz 10 minūtēs. Pēc mazgāšanās neaizmirsti par ādas mitrināšanu ar krēmu un losjonu palīdzību.

Sejas mitrināšanas līdzeklis tas pats, kas vasarā

Lai arī cik lielisks būtu sejas mitrinātājs, ko lietoji vasarā, ziemā to pašu izmantot nevajadzētu. Līdzekļus, kas lieliski derēja vasarā, ieteicams nomainīt pret taukainākiem un barojošākiem. Mainoties apstākļiem, arī seja ir jākopj citādāk.

Aizraušanās ar sejas attīrīšanu

Tas, ka sejas skrubis un rūpīga attīrīšana ir palīgs labai sejas mitrināšanai, ir tiesa, tomēr pārāk spēcīgi produkti var bojāt ādas aizsargbarjeru, kas neļauj tai zaudēt mitrumu un aizsargā pret kairinājumiem. Seja var kļūt sarkana, kairināta, kā arī var veidoties iekaisums. Lieto maigu attīrīšanas līdzekli reizi nedēļā, bet pēc tam lieto atbilstošu ādas mitrinātāju, kas palīdzēs atjaunot ādas aizsargkārtiņu. Atceries, ka līdzīgi nosacījumi attiecas arī uz pārējo ķermeni – to nedrīkst pārāk agresīvi tīrīt, un to ir nepieciešams mitrināt.

Kairinoša apģērba valkāšana

Foto: Shutterstock

Aukstā ziemas laikā ikviens mīl valkāt biezus ziemas džemperus, bet to valkāšana uz kailas ādas var kairināt un pat izraisīt iekaisumus ādai, kas jau tā ir jutīga. Ja nevēlies atteikties no biezā džempera valkāšanas, pavelc zem tā mīkstu kokvilnas krekliņu. Tas palīdzēs aizsargāt ādu pret kairinājumu. Tāpat ādas kairinājumu var mazināt, mazgājot vilnas apģērbu ar maigu līdzekli bez smaržas un izvairoties no veļas mīkstinātājiem.

Pārāk liels siltums

Pārāk liels siltums tavās mājās var likt ādai kļūt sausai. Ja tomēr nespēj pretoties siltumam un nevēlies temperatūru samazināt vai arī mājās pieslēgta centrālapkure un to vienkārši nav iespējams izdarīt, iegādājies gaisa mitrinātāju. Tas palīdzēs pasargāt ādu no izžūšanas un uzlabos veselību.

Niezošo vietu kasīšana

Tas nav nekāds pārsteigums – ādas kairināšana un kasīšanās noteikti nav veselīgs ieradums. Tas var radīt rētas un pleķus. Niezošo vietu vari kopt ar vēsu kompresi un dabīgu kokosriekstu eļļu. Tā mitrinās ādu un palīdzēs atjaunot tās aizsargbarjeru.

Pārmērīga tīrība

Pārāk bieža roku mazgāšana ar ļoti karstu ūdeni var novest pie ļoti izžuvušām rokām un pat to sasprēgāšanas. Lai saudzētu savas rokas, mēģini reizi pa reizei roku mazgāšanu aizstāt ar roku dezinficēšanu, izmantojot līdzekļus, kas nesatur alkoholu. Tāpat vari izmēģināt ziepes, kas mitrina rokas un nekādā gadījumā neaizmirsti par roku krēmu!