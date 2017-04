Kas jāņem vērā, lai uzacis būtu sejas rota: deviņi noderīgi padomraksti

Apsēstība ar nevainojamu uzacu formu ir kļuvusi par savdabīgu mūsdienu skaistumkopšanas jomas kultu. Laimīgas ir tās sievietes, kuras māk veikli rīkoties ar uzacu zīmuli un ēnām, jo vien ar dažām precīzi novilktām līnijām un pareiziem leņķiem ir iespējams pilnībā mainīt sejas vaibstus, padarot koptēlu izsmalcinātu un elegantu. Diemžēl ne visām daiļā dzimuma pārstāvēm uzacu modelēšanas prasme ir dabas dots talants, tādēļ nākas pielikt ne mazums pūļu, lai sasniegtu iecerēto rezultātu. Mēs nolēmām nākt talkā, atlasot septiņus noderīgus padomrakstus, kas tev var palīdzēt kļūt par īstu uzacu mākslas lietpratēju.

Vai zināji, ka cilvēkam ir vidēji 250 matiņu katrā uzacī, savukārt nekad neplūktās uzacīs to ir pat 1100 katrā. Vairāk neparastu faktu par uzacīm uzzināsi šajā rakstā.

Populārākā kļūda, ko pieļaujam, cenšoties piešķirt uzacīm formu, ir pārāk cītīga matiņu izplūkšana. Atceries, ka tām jābūt dabiskā biezumā un izvairies no nonākšanas pie "diedziņuzacīm". Eksperti iesaka izraut tikai tos matiņus, kas acīmredzami ir lieki, izvairoties no tālākas to plūkšanas uzacu vidusdaļā. Citus ekspertu ieteikumus par to, kā pareizi darboties ar pinceti, lai cerētā efekta vietā nenodarītu savām uzacīm postu, atradīsi šeit.

Ja vēlies ar uzacu korekcijas palīdzību samazināt vaigus, tad nevajadzētu izvēlēties īsas uzacis. Izstiep garāku ārējo līniju, veidojot tālāku gala punktu – ataudzē vai piezīmē – tālu aiz acs ārējā kaktiņa un pacel nedaudz uz augšu. Šis triks vizuāli samazinās vaigus un akcentēs vaigu kaulus. Neveido lielu izliekumu, uzacu līnijai plūdeni jāpaceļas uz augšu. Pārējos knifus, kā ar uzacu korekcijas palīdzību koriģēt sejas vaibstus, meklē te.

Mums krājumā ir arī padomi, kā padarīt uzacu raustīšanu mazāk sāpīgu, krāsošanās ieteikumi, kas palīdzēs iegūt nevainojami dabiska izskata uzacis un daudz citas noderīgas informācijas par uzacu kopšanu.

Lai tev izdodas!