Kāzu grima pamatnoteikumi un knifi, ko likt aiz auss līgavām

Kāzu dienu mēdz dēvēt par vienu no lielākajām dienām, tāpēc nav noslēpums, ka līgava vēlas tajā izskatīties lieliski. Viens no pamatnoteikumiem brīnišķīgam izskatam ir arī grims. Ko ņemt vērā, to veidojot? Padomos "Expo Beauty 2017" laikā dalījās vizāžiste un stiliste ar astoņu gadu pieredzi – Laura Valuta.

Sagatavošanās Ilgtermiņā. Kosmetologa apmeklējumi, rūpes par savu sejas ādu, attīrīšana, sejas maskas.

Tas būs kaut kas tāds, par ko mēs varam parūpēties jau pirms svarīgās dienas, lai āda būtu starojoša, tīra, kā arī kosmētika turētos labi un bildēs tā izskatītos nevainojami arī kāzu dienā.

Sagatavošanās darbus var veikt gan mājas apstākļos, gan kombinēt tos ar profesionāļu apmeklējumu. Kāzu dienā. Pašā kāzu dienā arī svarīgi ādu attīrīt, attaukot no visa liekā un izvēlēties pareizos produktus, lai sagatavotu seju grima uzklāšanai. Šajā gadījumā ir jādomā par savu sejas ādas tipu, piemēram, ja āda ir sausa, tad to mitrināt, vai parūpēties, lai tā dienas laikā lieki nespīdētu, ja sejas āda ir taukaina. Pareizo produktu izvēle

Tā kā ir dažādi ādas tipi, būtiski pieturēties pie tādiem produktiem, kas patiešām atbilst sejas ādai.

Vislabāk vienmēr jau būt pārliecinātam par saviem produktiem. Respektīvi, ja speciāli kāzām ir iegādāti skaistumkopšanas līdzekļi, svarīgi, lai tie būtu izmēģināti pirms tam un būtu pārliecība, ka tie izskatās labi un ir noturīgi. Asaras, lietus, sviedri – ir ļoti daudzi faktori, kas var ietekmēt izskatu un grima noturību, tāpēc būtu vērts pievērst uzmanību un izvēlēties tieši ūdens noturīgos produktus. Laura Valuta uzsver, ka tik nopietnā pasākumā, kur jāizskatās labi ilgāku laiku, uz šādiem produktiem taupīt nevajadzētu, jo tā nav fotosesija, kas ilgst stundu un ir iespējams visu laiku piekoriģēt izskatu. Fiksācija Tas attiecas ne vien uz fiksācijas sprejiem, kad grims jau izveidots, bet arī uz pūderiem un tonālo krēmu. Tos vērts izvēlēties tādus, kas īpaši paredzēti filmēšanas un fotografēšanas vajadzībām. Lielākoties tie uz kosmētikas produktiem tiek apzīmēti ar burtiem "HD". Ikdienas meikapā gan šādus produktus izmantot nav nepieciešams, jo produktu sastāvā ir vielas, kas lauž gaismas staru, un caur kameru, kura redz daudz sīkāk un smalkāk nekā cilvēka acs, var pamanīt atšķirību, bet ar neapbruņotu aci to nav iespējams ieraudzīt, stāsta Valuta. Tomēr vizāžiste tāpat kāzu dienas garumā iesaka pa rokai turēt kādu pūderi, lai pielabotu grimu, kad rodas iespēja vai nepieciešamība. Izmēģināšana Idejas, kā katra sieviete vēlas izskatīties savā lielajā dienā, var būt daudz un dažādas. Un tās mēdz mainīties pa dienām, stundām, minūtēm. Vislabākais variants – izmēģināt savu ideju mēnesi pirms kāzām. Tas attiecas gan tad, ja grimu veido pati, gan tad, ja to uzticēsi profesionāļa vadībā. Ir būtiski izmēģināt savu ideju, jo var gadīties, ka kopskats nav tāds, kā iecerēts, un ir nepieciešamība kaut ko mainīt. Tas pats attiecas arī uz frizūrām. Sekošana līdzi jaunumiem Lai izveidotu sev tīkamu grimu un labi izskatītos, protams, vērts sekot arī tendencēm, jaunajiem produktiem un tehnikām! Foto: Shutterstock Dažādi knifi, ko vērts likt aiz auss Būtisks knifs – jau tad, kad sākta pošanās, vajag uzklāt lūpu balzamu. Lūpām jābūt labi mitrinātām, jo pēc tam būs gan vieglāk uzklāt lūpukrāsu, gan tās labāk izskatīsies.

Tāpat nav noteikta tehnika, kurā jāveido kāzu meikaps – tas var izrietēt arī no tematikas un, protams, aktualitātēm. Vērts sekot arī dažādiem jaunumiem produktos. Piemēram, mūsdienās, izmantojot lūpu laku, nav jāraizējas, ka sarkanā lūpukrāsa varētu jau pēc neilga laika izskatīties nepievilcīgi. Izmantojot pareizos produktus, nav jābīstās arī no tumšiem un spēcīgiem lūpukrāsas toņiem. "Es uzskatu, ka kāzu meikapā uzsvaram ir jābūt uz acīm. Ja tas nav panākts, piemēram, ar tumšām ēnām, to jāpanāk ar skaistām, izteiksmīgām skropstām," skaidro speciāliste. Jāliek aiz auss arī tas, ka tad, ja grims ir samērā mierīgs, tumša skropstu līnija izcels acis un vizuāli tās akcentēs. Ja ne ar melnu krāsu, tad vismaz brūnu. Runājot par krāsām, Valuta skaidro, ka gaišmatēm vairāk piestāvēs maigi toņi, bet tumšmates var atļauties intensīvāku un tumšāku meikapu. Gluži tāpat nevajag bīties no mirdzumiņa. Iekšējā kaktiņā neliels spīdumiņš izskatīsies gana eleganti. Speciāliste atgādina, ka tad, ja redzēts kāds slikts piemērs, tas ne vienmēr nozīmē, ka arī pašai tas izskatīsies nesimpātiski – vajag pamēģināt. Ir krāsas, ar kurām šādos gadījumos jābūt uzmanīgām. Piemēram, pelēkie toņi nav atsvaidzinoši, veselīgi un neizskatīsies sevišķi labi, ja ar tiem būs pārspīlēts. Nevajag aizrauties arī ar zilajiem toņiem – tas tāpēc, ka bieži vien pirms kāzām var būt uztraukums, līgava var būt kārtīgi neizgulējusies, un, lai zilie loki zem acīm tiek maskēti, šādas krāsas plakstiņi tos izcels tik un tā. Eksperte iesaka izvairīties arī no rozā toņiem – ir nokrāsas, kas var būt skaistas un izskatīsies labi, tomēr var būt arī tādi toņi, ka acis var izskatīties saberztas. Valuta uzsver, ka "latviešu klasika" ir brūnie toņi, ko iespējams arī sakombinēt ar kaut ko drosmīgāku. Vēl viena būtiska lieta. Gatavojoties lielajai dienai, grimu vajag veidot pavisam nedaudz tumšāku nekā ir sajūta, ka vajadzētu. Tas tāpēc, ka gaismas spēlēs bieži vien grims paliek neuzkrītošāks, bet fotogrāfijās šis nelielais uzspīlējums būs tieši laikā.