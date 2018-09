Krāsoti mati: izplatītākās kļūdas un noderīgi knifi to kopšanā

Mūsdienu pasaulē krāsoti mati ir ierasta skaistumkopšanas sastāvdaļa. Gaiši blondu, šokolādes brūnu vai pat violeti pelēcīgu matu krāsojums vairs nepārsteidz nevienu, tomēr krāsotus matus ir arī pareizi jākopj. Portālā "Good housekeeping" atrodami vairāki veidi, kas bojā krāsotus matus, to struktūru un krāsas intensitāti, kā arī noderīgi knifi to kopšanā.

Pārlieku bieža matu mazgāšana

Viena no izplatītākajām kļūdām krāsotu matu kopšanā ir to mazgāšana jau nākamajā dienā pēc krāsošanas. Kā portālam "Good housekeeping" norāda Ņujorkas friziere Eva Skrivo (Eva Scrivo), nevajadzētu mazgāt matus vismaz 72 stundas pēc šī procesa – aptuveni trīs dienas ir nepieciešamas, lai mata kutikula, kurā iekšā atrodas krāsa, spētu aizvērties ciet. Tas palīdz ilgstošāk saglabāt jauno matu krāsojumu.

Tomēr arī pārlieku bieža mazgāšana ikdienā, ir traucēklis matu krāsai. Tas skaidrojams ar ķīmiskajām vielām, kas iedarbojas uz matu un būtībā to padara daudz ievainojamāku arī ūdenī. Ja ir nepieciešamība mazgāt matus gandrīz katru dienu, tad svarīgākais ir tos īpaši neberzēt dvielī, neplēst un saudzīgi ieveidot. Tāpat laba izvēle būs sausais šampūns, kas aizstās ūdeni.

Nepareizā kondicioniera izvēle

Krāsoti mati parasti ir sausāki un trauslāki, tāpēc to kopšanai ir nepieciešami speciāli līdzekļi, piemēram, kondicionieris. Izvēloties to, izpēti vai līdzeklis derēs arī krāsotiem matiem. Ja tev šķiet, ka matiem nav nepieciešamas papildus rūpes, tomēr atceries, ka matu galu vecums var sasniegt pat vairākus gadus, salīdzinot ar dažus mēnešus jaunajām saknēm. Tāpēc izvēlies rūpētiem par tiem jau šobrīd.

Spēcīga nosusināšana ar dvieli

Matiem nepatīk spēcīgas izsusināšanas vai bužināšanas ar dvieli. Lai nepadarītu tos vēl trauslākus un arī krāsas ziņā nespodrākus, ieteicams matus viegli nosusināt dvielī un ļaut tiem izžūt pēc iespējas ilgstošāk brīvā gaisā. Citos avotos pat norādīts – nevis izmantot dvieli, bet pat kokvilnas kreklu. Tā būs daudz saudzīgāka izvēle.

Pārlieku liels karstums

Žāvēšana, taisnošana un cirtu veidošana tiek panākta ar karstiem līdzekļiem, kas pamatīgi bojā matus. Tieši krāsoti mati ir daudz ievainojamāki, trauslāki un sausāki, kas karstuma ietekmē bojājas vēl vairāk. Tāpēc pirms matu veidošanas, ieteicams izvēlēties speciālus līdzekļus, kas pasargās no karstuma ietekmes, piemēram, spreji vai losjoni.

Nepareiza atkārtota krāsošana

Nereti tieši atkārtota krāsošana ir pie vainas trauslākiem matiem un nevienmērīgai krāsai. Ieteicams krāsošanas laikā ieklāt masu tikai uz saknēm, ne visā to garumā. Kad gandrīz iztecējis iedarbības laiks, dodies matus mazgāt. Lai arī pārējie mati saņemtu nelielu krāsas devu, velti divas minūtes procesam, kas līdzinās mazgāšanai ar šampūnu – saslapini matus un krāsu velc no saknēm līdz pat galiem. Pēc tam izskalo kā parasti. Tas palīdz netraumēt matu galus, kas parasti ir sausākie un līdz ar to arī visievainojamākie, tomēr atjauno ne tikai sakņu, bet arī pārējo matu toni.