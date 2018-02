Noderīgi paņēmieni kuplāku matu iegūšanai un to apjoma palielināšanai

Ieveidojot matus, viens no sieviešu biežākajiem mērķiem ir to apjoma palielināšana, iegūstot kuplāku matu efektu. Ja arī tevi apbēdina nepietiekams matu biezums, iepazīsties ar noderīgiem "Glamour" ekspertu ieteikumiem, kā tos padarīt vizuāli biezākus, kuplākus un apjomīgākus.

Sāc ar matu saknēm!

Lai piešķirtu matiem vajadzīgo apjomu, to ieveidošana jāsāk no matu saknēm. Šai sakarā ne mazāk svarīgs priekšnoteikums par prasmīgu to pacelšanu ir šampūni un kondicionieri, ko lieto. Lai mati būtu kupli pie to saknēm, lieto dziļi attīrošu matu kosmētiku, laiku pa laikam ierasto šampūnu un kondicionieri nomainot pret nedaudz maigākas iedarbības līdzekļiem.

Galvas ādas attīrīšana

Lūkojoties pēc kvalitatīvas matu kosmētikas, pievērs uzmanību, lai tās sastāvā būtu tādi vitamīni kā B5, C un E, kā arī saulespuķu, mandeļu vai kokosriekstu eļļa. Minētās vielas matiem piešķirs apjomu un kuplumu, tajā pašā laikā nodrošinot pienācīgu ādas attīrīšanu, matiem nekļūstot smagiem.

Ieveido matus uz nakti

Ja vēlies pamosties ar kupliem matiem, savirpini tos mazās copītēs un atstāj šādi ieveidotus matus uz nakti. Vien parūpējies, lai vijumi būtu veidoti pie matu saknēm, kā arī atstāj pāris centimetrus no to galiem copēs neievirpinātus – tā matu izskats būs dabiskāks un tos būs vieglāk sakārtot vajadzīgajā frizūrā.

Pareiza matu žāvēšana ar fēnu

Lai mati būtu kuplāki, žāvē tos, galvu noliecot uz leju. Un, kad tie ir gandrīz sausi, sāc matus žāvēt, galvu turot taisni un paceļot matu saknes ar ķemmi.

Lokām un viļņiem

Ja vēlies viegli lokainus matus, žāvējot tos ar fēnu, iztiec bez ķemmes, matus izretinot ar pirkstiem. Šādi iegūsi vajadzīgo apjomu.

Lieto matu putas

Lieto matu putas nelielā daudzumā un ieklāj tās mitros matos pie saknēm.Žāvē matus ar fēnu, izmantojot vēsāku gaisa plūsmu. Tā iegūsi kuplus un mirdzošus matus.

Piešķir apjomu astei

Ja vēlies kuplu zirgasti, pirms matu sasiešanas uzkasi to apakšējo daļu, virsējos matus pārliekot tai pāri. Tādējādi to apjoms būs krietni iespaidīgāks un frizūra izskatīsies kuplāka.

Matu griezums

Lai mati izskatītos kuplāki, regulāri aplīdzini tos. Tāpat lielāku apjomu frizūrai piešķirs pakāpenisks griezums, matiem brīvi krītot vairākās kārtās un radot ilūziju par biezāku un veselīgāku to struktūru. Tāpat atceries apgriezt šķeltus un plānus matu galus, kas vizuāli tos padara plānākus un apgrūtina arī to ieveidošanas iespējas.